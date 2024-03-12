TiTi gelen taleplerin yüzde 93'ünü 7/24 hizmetle karşıladı

Türk Telekom, müşteri deneyimini odağına alan ürün ve hizmetleriyle yenilikçi teknoloji çözümlerini sunmaya devam ediyor. Şirket, müşterilerinin güncel ihtiyaçlarını gözeterek hayata geçirdiği yapay zekâ tabanlı akıllı asistanı TiTi ile ayda 9 milyondan fazla ziyaret alan web sitesi üzerinden müşterilerine anlık olarak destek sağlıyor.

"TÜM FAALİYETLERİMİZİN MERKEZİNDE GÜÇLÜ MÜŞTERİ DENEYİMİ VAR"



Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, "Şirket olarak insanı merkeze alan yaklaşımımız ve müşterilerimizin beklentilerine yönelik ürün ve servislerimizle yenilikçi teknoloji çözümleri geliştiriyoruz. Müşteri deneyimini zenginleştirmek ve etkileşimi artırmak için hayata geçirdiğimiz araçlardan biri de Kasım 2022'de hizmete sunduğumuz yapay zekâ tabanlı akıllı asistan TiTi oldu. TiTi ile Türk Telekom web sitesi üzerinden müşterilerimizin ürün ve hizmetlerimizle ilgili taleplerine çözüm sağlıyoruz. Müşterilerimize 400'e yakın başlıkta hızlı bir şekilde destek veren TiTi, müşteri memnuniyeti anketlerimizde 5 üzerinden 4.5 skor elde ederek müşteri memnuniyetimize de büyük katkı sağladı" dedi.

KİŞİSEL BİR ASİSTAN GİBİ DİJİTAL DESTEK SAĞLIYOR



Yapılan açıklamaya göre, müşterilerinin yaşadığı sorunlara çözüm bulan TiTi, güçlü yapay zekâ yetkinliğiyle üst düzey bir deneyim sunuyor. Türk Telekom müşterileri yapay zekâ tabanlı akıllı asistan TiTi'den, geçmiş ve güncel faturalar, bakiye kullanımı, arıza sorgulama, müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun tarife ve paket satışı başta olmak üzere 400'e yakın konu hakkında yardım alabiliyor. Bu sayede müşteriler ihtiyaçlarını TiTi üzerinden zaman kaybetmeden hızlı bir şekilde karşılayabiliyor. Ayrıca TiTi, kullanıcıların aradıkları hizmeti daha hızlı bulmalarına yardımcı oluyor. 2023'te 4 milyondan fazla kullanıcıyla sohbet gerçekleştiren TiTi, müşteri taleplerinin yüzde 93'ünü başarıyla sonlandırdı.