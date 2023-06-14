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Ekonomi

TKBB ile Azerbaycan Bankalar Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı

Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB) ile Azerbaycan Bankalar Birliği (ABA) arasında iki ülkede katılım finans sektörünün gelişimini desteklemek amacıyla mutabakat zaptı (MoU) imzalandı.

AA14 Haziran 2023 Çarşamba 15:28 - Güncelleme:
TKBB ile Azerbaycan Bankalar Birliği arasında mutabakat zaptı imzalandı
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TKBB'den yapılan açıklamaya göre, mutabakat zaptı, üye kuruluşlar arasında yapılacak iş birliğiyle tarafların ortak çıkarlarını teşvik etmeyi amaçlıyor.

Anlaşma kapsamında ABA ve TKBB, katılım bankacılığı ve finans alanındaki gelişmelerle ilgili seminer, forum, konferans ve farklı etkinlikler düzenlemek için birlikte çalışma kararı aldı.

İş birliğiyle ortak eğitim ve değişim programlarının düzenlenmesi, bilgi paylaşımının kolaylaştırılması ve Türkiye ile Azerbaycan arasında katılım bankaları arasında doğrudan muhabirlik ilişkilerine de katkıda bulunulması hedefleniyor.

"BANKACILIK SİSTEMİNİN GELİŞİMİNE KATKI SUNACAK"

Açıklamada konuya ilişkin değerlendirmeleri yer alan TKBB Yönetim Kurulu Başkanı İlker Sırtkaya, anlaşmanın, finans ve bankacılık sektörünün gelişimine, her iki ülke ekonomisine ve uluslararası paydaşlarına önemli katkılar sağlaması dileğinde bulundu.

Sırtkaya, "İki ülke arasında kadim dostluğumuzun artarak pekiştiği son yıllarda hem bölgesel hem de uluslararası konularda her zaman destek ve iş birliği içerisindeyiz. Bugün Türkiye'nin katılım bankacılığının çatı kuruluşu olarak bankacılık alanında bunu daha ileri bir noktaya taşımak için buluştuk. ABA ile imzalayacağımız bu anlaşmanın her iki ülkenin deneyim paylaşımıyla ve iş birliğiyle bankacılık sistemi gelişimine katkı sunacağına inanıyoruz." açıklamasında bulundu.

"KATILIM BANKACILIĞI ALANINDA EĞİTİM ÜSSÜ OLMAYI HEDEFLİYORUZ"

İlker Sırtkaya, anlaşmanın ülkeler arasında birçok ortak projeye imkan sağlayacağını belirterek, şunları kaydetti:

"Finansal araçların çeşitlendirilmesi başta olmak üzere, finans alanına ilişkin eğitim, teknik danışmanlık, etkinlik ve benzeri konularda paylaşımların artırılması taraflar için güzel fırsatları ortaya çıkaracaktır. Ülke olarak 40 yılı aşkın katılım finans tecrübesini diğer ülkelerdeki paydaşlarına aktarmayı hedeflediğimiz bu tür anlaşmalarla katılım bankacılığı alanında da eğitim üssü olmayı ve bu potansiyeli artırmayı hedefliyoruz."

TKBB olarak, katılım finans enstrümanlarının hem ülke ekonomisi içerisinde hem de tüm dünyada gelişmesi için çalışmalara devam edeceklerini kaydeden Sırtkaya, ABA ile imzalanan mutabakat zaptının diğer tüm Türk devletlerinin banka birlikleri ile devam ettirilmesinin öneminden bahsetti.

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