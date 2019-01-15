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TMSF sorunlu şirketleri satışa çıkarıyor

TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, bu yıl içinde sorunlu şirketlerin satış sürecini başlatacaklarını söyledi. Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaları ise satmayı düşünmediklerini söyledi.

  • YAŞAR KIZILBAĞ
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Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), bünyesindeki ‘sorunlu şirketler’in satış sürecini bu yıl başlatıyor. Boydak Holding’in etkinliği nedeniyle bulunduğu Kayseri’de gazetecilerle sohbet toplantısı düzenleyen TMSF Başkanı Muhiddin Gülal, “2019 yılı içinde sorunlu şirketlerimizin satış sürecini başlatmayı hedefliyoruz” dedi. 8 bine yakın mağdurun bulunduğu Dumankaya şirketleriyle ilgili satış çalışmalarının sürdüğünü ifade eden Gülal, “Dumankaya ile ilgili Alman bir şirketle anlaştık. Onlar şimdi projeyle ilgili çalışmaya başladı. Dumankaya’nın sorunlu tarafını hemen hemen çözdük” diye konuştu. 

NAKSAN’IN BORCU 6.5 MİLYAR

Sorunlu şirketlerden birinin de Naksan Holding olduğunu anlatan Gülal “Onunla ilgili de önümüzdeki süreçte Naksan Plastik ve Royal Halı şirketlerimizi satmayı planlıyoruz” dedi. Gülal, Naksan’ın borcunun 6.5 milyar lira olduğunu belirterek “Artık sürdürülebilir yapısı yok” diye konuştu. Naksan’ın şu anki durumunu ‘Konkordato’nun TMSF’cesi’ olarak tanımlayan Muhiddin Gülal bu kurumda 2.600 kişinin çalıştığını hatırlattı. Gülal Naksan’ın 200 milyon Euro’luk enerji yatırımı için Çek Cumhuriyeti’nin Eximbankından 460 milyon Euro kredi kullandığını, bu kredi yüzünden bakanın istifa ettiğini de belirtti.

BİZ OLMASAK HEPSİ BATARDI

Gülal, ekonomik durumu iyiye giden firmaları satmayı düşünmediklerini, TMSF kayyumluğundaki şirketlere milli servet gözüyle baktıklarını vurguladı. “Aker mağazalarına FETÖ diye hala girmeyen bir kesim var” diyen Gülal bu şirketlerin TMSF sayesinde ayakta kaldığını anlattı. Gülal “Bugün bu şirketler TMSF olmasaydı yarısı batardı” dedi. Önemli bir sosyal sorumluluk görevi yaptıklarını belirten TMSF Başkanı Muhiddin Gülal bünyelerindeki 959 şirkette 44 bini aşkın kişi çalıştığını hatırlatarak “Bu sayının düşmemesi lazım. TMSF’nin üzerinde büyük sorumluluk var” diye konuştu.

60 ŞİRKET İADE EDİLDİ

El koymaya da iadeye de mahkemelerin karar verdiğini anlatan Gülal bugüne kadar 60’ı aşkın şirketin mahkeme tarafından iade edildiğini anlattı. İade edilen şirketler arasında Süvari, Orkide Yağları ve Adana’daki Karteks’in de bulunduğunu belirten Gülal, “959 şirketin tümünde dava süreci var. Aynes’i satışa hazırlıyorduk mahkemeden iade kararı geldi. İade edilen her şirkete itiraz ediyoruz. Aynes öyle geri geldi” dedi.

Satılacak tesisler arasında Naksan Plastik ile Adularya Enerji bünyesindeki Yunus Emre Termik Santrali de bulunuyor. Satış 1.4 milyar lira muhammen bedelle 30 Ocak’ta yapılacak.

15 Temmuz sonrası eksenimiz kaydı

“15 Temmuz’dan sonra bu kurumun ekseni kaydı. 959 şirketi yönetin bir kurum haline geldik” diyen Gülal, TMSF’nin asıl işinin mevduat sigortacılığı olduğunu belirtti. 2001 krizinde yaşanan ciddi tecrübe sonrası TMSF’nin bankalardan prim toplamaya başladığını belirten Gülal “Rezervimiz sürekli büyüdü. Sadece 2018’de 2.8 milyar prim topladık. Şu anda 40.9 milyar lira rezervimiz var. Mevduatı karşılama oranı yüzde 8. Dünyada böyle bir oran yok. Parayı Hazine kağıtlarında tutuyoruz” dedi.

Adnan Oktar’ın 86 şirketinin varlığı 10 milyon

Adnan Oktar ve grubuna yönelik soruşturmaya değinen Gülal “Adnan Oktar’ın 86 şirketini tespit ettik. Bu 86 şirketi TMSF kayyumluğunda yönetiyoruz. Bu şirketlerin birçoğu gayri faal, 80’inde çok fazla bir işlem yok. Adnan Oktar’ın şirketlerinin 10 milyon liralık aktif bir büyüklüğü var” diye konuştu.

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