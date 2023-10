TOBB'dan deprem bölgesi için yeni yol haritası

6 Şubat'ta 11 ili etkileyen deprem felaketinin ardından hazırlanan ve bölgedeki imalat sanayinin kısa, orta ve uzun vade yol haritasının yer aldığı "Üretim Sektörünün Deprem Etki Analiz ve Raporlama Çalışması", TOBB'un ev sahipliğinde düzenlenen toplantı ile tanıtıldı. Deprem bölgesi için kritik öneme sahip olan projenin tanıtım toplantısı, TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu, Gaziantep Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Adnan Ünverdi, Birleşmiş Milletler Göç Kuruluşu Türkiye Misyon Şefi Gerard Karl Waite, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, oda, borsa, OSB başkanları, TSE, Kalkınma Ajansları, STK'lar ve uluslararası kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

"4 BİN 700 TIR, 7 GEMİ, 6 UÇAK DOLUSU YARDIM ULAŞTIRDIK"

6 Şubat'ta yaşanan deprem felaketini hatırlatan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, bu süreçte oda ve borsa camiası olarak hızla harekete geçtiklerini belirterek, "Elimizdeki tüm imkanları, deprem mağduru illerimiz için seferber ettik. 4 bin 700 tır, 7 gemi, 6 uçak dolusu yardım ulaştırdık. 36 bin ton gıda, 3 bin 900 konteyner, 6 bin çadır, 100 binden fazla ısıtıcı, 817 bin battaniye ve 530 ton akaryakıt, 551 iş makinesi ve mobil vinç gönderdik. 24 noktada yemek mutfağı kurarak, 3,5 milyon kişilik sıcak yemek dağıtımı gerçekleştirdik" ifadelerini kullandı.

"ELDE KALAN TARIM VE GIDA ÜRÜNLERİNİN SATIN ALINMASINI SAĞLADIK"

Sonraki aşamada bölgedeki kalıcı konut ihtiyacının karşılanması için bir kampanya düzenlediklerini dile getiren Hisarcıklıoğlu, "Elimizdeki tüm maddi kaynakları bu işe aktardık. Ayrıca bölge ekonomisinin ve istihdamının yeniden canlandırılması için çeşitli girişimler hazırladık. Tedarikçim Deprem Bölgesinden Programı ile deprem bölgesinden mal almak isteyen firmaları deprem bölgesindeki üreticilerle eşleştirdik. Ulusal gıda perakendecilerini deprem bölgesinden tedarik sağlamaya yönlendirdik. Deprem bölgesinde elde, depoda, tarlada kalan tarım ve gıda ürünlerinin ulusal zincir market tarafından satın alınmasını sağladık. Ticaret pazar yerlerinden deprem bölgesindeki üreticilere destek vermelerini temin ettik. Deprem bölgesindeki satıcıların e-ticaret pazar yerlerinde komisyonsuz satış yapmasını sağladık" diye konuştu.

"GEÇEN SENE 165 BİN OLAN KAYITLI İSTİHDAM BU SENE 107 BİNE DÜŞMÜŞTÜR"

Devlet ve millet olarak sağlanan yardımların önemli, gerekli olduğuna değinen Hisarcıklıoğlu, "Öte yandan deprem bölgesindeki insanların, üretim ve ticaret yaparak, kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamamız da gerekmektedir. İstihdamla ilgili son rakamlar, bölgede özellikle 4 ilimizde çalışan sayısında çarpıcı bir azalışa işaret etmektedir. Depremin istihdama en olumsuz yansıdığı il Hatay olmuştur. Hatay'da özel sektörde çalışan sayısı yüzde 35 azalmıştır. Yani her 3 kişiden biri artık çalışmamaktadır. Geçen sene 165 bin olan kayıtlı istihdam bu sene 107 bine düşmüştür. Demek ki 58 bin kişi işten ayrılmış veya işini kaybetmiştir. Kahramanmaraş'ta özel sektörde çalışan sayısı yüzde 29 azalmıştır. Çalışan sayısı 147 binden 104 bine düşmüştür. Malatya'da 95 binden 71 bine gerilemiştir. Yani her eskiden çalışan her 4 kişiden biri artık çalışmamaktadır. Adıyaman'daki özel sektör istihdamı da 55 binden 48 bine inmiştir" değerlendirmesinde bulundu.

Şehirleri ayağa kaldırmanın yolunun ekonomiyi yeniden canlandırmaktan geçtiğini aktaran Hisarcıklıoğlu, şu ifadelere yer verdi:

"İşte Gaziantep ve Sanayi Odamız, bu vizyonla harekete geçmiş ve çalışmaya başlamıştır. Kamu ve özel sektör kurumlarımızın yanı sıra, uluslararası kuruluşlarının destek ve katkılarıyla çok önemli bir çalışmayı hayata geçirmiştir. Bugün tanıtımı yapılacak rapor, deprem bölgesindeki sanayimiz için bir yol haritası oluşturacak olması açısından çok değerlidir ve referans niteliğindedir. Hem kısa, orta ve uzun vadede yapılması gerekenler sıralanmış, yerel ve bölgesel kalkınmaya yönelik somut politika adımları hazırlanmış hem de kurumlarımız için ne tür adımlar atılması gerektiğine ilişkin yapıcı öneriler belirlenmiştir. Gaziantep sadece bölgenin değil, ülkemizin en önemli sanayi üretim merkezlerinden biridir. İsmi markalaşmış bir şehrimizdir. Geçen hafta İstanbul Sanayi Odamız tarafından Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu açıklandı. Gaziantep'ten 28 firmamız ilk 500 firma arasında yer aldı. Yaşadıkları tüm zorluklara rağmen üretim, ihracat ve istihdamdaki başarılarıyla Gaziantep'i gururlandıran tüm firmalarımıza teşekkür ediyor, başarılarının devamını diliyorum."