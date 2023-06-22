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Ekonomi

Togg için hayati öneme sahip! Türkiye'nin 63 ilinde kuruldu

Yollara çıktığı günden beri büyük beğeni toplayan Türkiye'nin otomobili Togg için hayati öneme sahip dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Türkiye'nin 63 ilinde Togg'un da şarj edilmesinde kullanılacak şarj ağı Trugo, en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket oldu.

AA22 Haziran 2023 Perşembe 09:31 - Güncelleme:
Togg için hayati öneme sahip! Türkiye'nin 63 ilinde kuruldu
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Proje ismi ve yollara çıktığını günden beri büyük beğeni toplayan Türkiye'nin otomobili Togg ve birçok elektrikli araçta kullanılacak şarj ağı Trugo, 63 ilde hayata geçti. Türkiye'nin yüksek performanslı ve geniş kapsamlı şarj ağı Trugo, 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket oldu.

TOGG İÇİN HAYATİ ÖNEME SAHİP!

Markadan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de uçtan uça kesintisiz ve yüksek performanslı şarj ağı kurmak için yola çıkan Trugo, farklı bölgelerdeki cihaz kurulumlarını hızlandırdı.

63 ildeki 153 lokasyonda 180 kW ve üzeri yüksek performanslı 198 cihazla tüm elektrikli araç kullanıcılarına kesintisiz bir deneyim sunan Trugo, haziran ayı sonunda 81 ilde kullanıcılarla buluşacak.

Trugo, Türkiye'de kurduğu şarj ağı altyapısıyla 150 kW ve üzeri ultra hızlı şarj istasyonları sınıfında en fazla ilde hizmet veren ve en yüksek sayıda cihaza sahip şirket unvanına sahip oldu. Trugo'nun yüksek performanslı şarj cihazlarıyla bir bataryanın doluluk oranı 30 dakikadan daha kısa sürede yüzde 20'den yüzde 80'e ulaşıyor.

Türkiye'deki tüm elektrikli araç sahiplerinin erişimine açık olan cihazlarda sertifikalı yüzde 100 yenilenebilir kaynaklarından elde edilmiş enerji kullanılıyor.

TRUGO MOBİL UYGULAMASINI 27 BİNİ AŞKIN KİŞİ İNDİRDİ

Elektrikli araç kullanıcıları, Türkiye genelinde kurulan şarj ağını Trugo mobil uygulaması ve web sitesi üzerinden takip edebiliyor. App Store ve Google Play üzerinden 30 Mart'ta kullanıcıların hizmetine sunulan mobil uygulamayı 27 binden fazla kişi indirirken, toplam şarj seansı sayısı da kısa sürede 2100'e ulaştı.

Kullanıcılar, Trugo mobil uygulaması ile kendilerine en uygun istasyonu bulabiliyor, şarj sürecini takip edebiliyor, şarjın tamamlandığını görebiliyor, geçmiş şarj uygulamalarına erişebiliyor ve şarj ödemesini yapabiliyor. Kullanıcılar aynı zamanda yakınlarındaki Trugo istasyonunu ararken, eczane, kafe, oyun parkı, AVM, restoran gibi ihtiyaçlarına göre de arama yapabiliyor. Kullanıcılar, anlık boş olan/müsait olan şarj istasyonlarını da görebiliyor.

TRUGO AĞINA KATILMAK İSTEYENLER BAŞVURU YAPABİLİYOR

Ayrıca Trugo şarj ağına katılmak isteyen işletmeler, Trugo'nun web sitesi üzerinden "İş Ortaklığı Başvurusu" bölümüne tıklayarak, taleplerini iletebiliyor. Trugo bu talepleri değerlendirerek, şarj cihazı kurulumlarını ihtiyaç doğrultusunda şekillendirmeyi sürdürüyor.

Şarj deneyimi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşan kullanıcılar ise 7/24 hizmet veren Trugo User Care / Kullanıcı İlgi Merkezi'nden destek alıyor. Merkezde görev yapan danışman seviyesindeki uzmanlar, kullanıcıların her türlü soru, bilgi, destek ve yardım talebinde çözüm noktası oluyor.

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