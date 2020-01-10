10.01.2020 14:34 - Güncelleme: 10.01.2020 14:34

TOKİ 100 bin Sosyal Konut Projesine ucuz konut sahibi olmak isteyen tüm vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyorlar. TOKİ kura çekilişi 2020 ne zaman? TOKİ 2020 çekiliş tarihi belli mi? gibi soruların yanıtları da merak ediliyor. Yatay mimari anlayışla, mahalle ve komşuluk kültürüne uygun 2+1 ve 3+1 planında hayata geçirilecek olan 100 Bin Sosyal Konut için başvurular 15 Ocak 2020 tarihinde son bulacak. TOKİ 100 bin sosyal konut projesindeki dairelerin fiyatları 2+1 dairelerde 140 bin ile 180 bin lira arasında, 3+1 dairelerde 160 bin lira ile 210 bin lira arasında değişiklik gösteriyor. TOKİ 2020 kurası için heyecan dorukta. İşte tüm merak edilenler..

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ 2020 NE ZAMAN?

Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yakın kaynaklardan alınan bilgiye göre şubat - mart aylarında kura çekiminin gerçekleştirilmesi planlanıyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

“Hak Sahibi Belirleme Kurası” noter huzurunda; İdare yetkilileri denetiminde gerçekleştirilecektir.

1) Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri konut sayısının %10’u kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

2) “En Az %40 Engelli Vatandaşlara” konut sayısının %5’i kadar kontenjan ayrılacak ve gerek görüldüğü takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir. Kura sonucu bu kategoriden hak sahibi olamayan başvuru sahipleri diğer alıcılar kategorisindeki başvuru sahipleri ile birlikte kuraya tabi tutulacaktır.

3) Diğer Konut Alıcı Adayları için İdaremizin genel uygulamalarında olduğu üzere başvuru sayısına göre gerektiği takdirde kura ile hak sahipleri belirlenecektir.

1. Kurada, asil ve yedek olarak hak sahibi olamayanlar başvuru bedellerini, kura çekiliş tarihinden itibaren 5 (beş) iş günü sonrasında Başvuru yapılan Bankanın yetkili Şube’lerinden geri alabilecektir.

Projenin bağımsız bölüm listesi ve konut fiyatları belirlendikten sonra İdare’ce belirlenecek tarihte “Konut Belirleme Kurası” çekilecektir.

İhale sonrası konut sayılarında azalma olması durumunda konut belirleme kurası ile birlikte ilk kurada belirlenen hak sahipleri arasından konut sayısı kadar hak sahibi belirleme kurası çekilecektir.

TOKİ 2020 BAŞVURU ŞARTLARI NE?

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1-T.C. vatandaşı olması,

2-Proje il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya Proje il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3-Konut satın almak için başvuruda bulunanların kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocukları üzerine T.C. sınırları dahilinde tapuda kayıtlı bağımsız konutlarının bulunmaması, kendileri, eşleri ve velayetleri altındaki çocuklarının daha önce Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması şartları aranacaktır. (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimleri kategorisi hariç).

Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile Dul ve Yetimlerinden; tapuda kayıtlı konutu olanlar veya Toplu Konut İdaresinden Hak Sahipliği Belgesini kullanmadan normal satış şartları ile konut alanlar, SGK’dan alacakları Hak Sahipliği Belgesi ile başvuru yapabileceklerdir.

4-Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 5.500 TL olması gerekmektedir. (İstanbul İli için 6.000 TL (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin toplamı.) (Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimleri Hariç)

5-Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

6-Başvuruları yapacak vatandaşlarımızın; 25 yaşını tamamlamaları gerekmektedir.

7-Şehit Aileleri, Harp ve Vazife Malulleri ile bunların Dul ve Yetimlerinde; Konutlar %10 peşin 240 ay vadeli sabit taksit ödemeli ve taksit başlangıçları teslim tarihini takip eden ay itibariyle başlayacak şekilde satılacaktır. Sosyal Güvenlik Kurumu’ndan alınan “HAK SAHİPLİĞİ BELGESİ” ile Projenin bulunduğu İl sınırları içerisinde son 3 yıldır oturuyor olduklarına dair adrese dayalı nüfus kayıt sisteminden alacakları belge veya İl nüfusuna kayıtlı olduklarına ait belgeler istenecektir.

TOKİ PROJELERİNE E-DEVLET'TEN NASIL BAŞVURULUR?

Başvuru sahibi, e-Devlet üzerinden 'Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’ hizmetleri arasında yer alan ‘Konut İşyeri Başvuru’ hizmeti ile başvurusunu gerçekleştirebiliyor.

-e-Devlet üzerinden yapılan başvurular, TOKİ tarafından değerlendirilecek ve başvuruya engel bir durum yoksa ödeme süreci başlatılacak.

-Başvuru durumu e-Devlet başvuru listesi ekranından takip edilebiliyor.

-Başvuru sahibinin Ziraat Bankası’nda hesabı varsa otomatik olarak konut tipine göre 500 lira ya da 1000 lira alınacak.

-Hesabı yoksa, banka şubesinde başvuru sahibi adına bir hesap açılacak ve başvuru ücreti oradan tahsil edilecek.

-Hesapta başvuruyu takip eden ilk iş günü mesai saati sonuna kadar yeterli miktarda bakiye bulunmaması halinde başvuru geçersiz sayılacak.

-Başvuru sahibinin hak sahibi olmaması halinde başvuru bedeli söz konusu hesaba iade edilecek.