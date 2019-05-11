TOKİ kura çekilişi İstanbul ne zaman? 2019 TOKİ, İstanbul kuraları ne zaman çekilecek?

TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında İstanbul’da çekilişe katılacak olan vatandaşlarda meraklı bekleyiş sürüyor. ‘TOKİ, İstanbul kuraları ne zaman çekilecek? TOKİ, İstanbul kuraları hangi ay yapılacak?’ sorularına ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar yanıt arıyor. İstanbul’da, TOKİ 50 bin konut projesine başvuran adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. TOKİ 50 bin konut projesine başvuruda bulanan ev sahibi olmak isteyen vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Başakşehir ve Tuzla'ya yapılacak olan daireler TOKİ konutları için başvuruların sona ermesiyle kura aşamasına geçildi. Kimlerin TOKİ 50 bin konut projesi kapsamında ev sahibi olabileceği merakla bekleniyor. 50.000 Sosyal Konut projesine toplam olarak 636.949 kişi başvuruda bulunuldu ve bunların 318.511 tanesi İstanbul’daki 5 proje kapsamındaki 6.300 konuta yapıldı. 2019 TOKİ İstanbul kura çekilişi ile ilgili merak ettiğiniz tüm detaylar haberimizde yer alıyor…

TOKİ İSTANBUL KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

İstanbul kuraları Haziran ve Temmuz ayında yapılacak

50 bin yeni sosyal konut projesi kapsamında İstanbul’da talep toplanan 5 projedeki 6 bin 300 konuta 318 bin 511 başvuru yapıldı. İstanbulluların merakla beklediği kuralar haziran ayı sonu ve temmuz ayı başında olacak.

İstanbul’da ilk kura, Başakşehir Kayabaşı’nda 157 bin 474 başvurunun yapıldığı 4 bin 467 konut için yapılacak. Kura töreni 26-27 Haziran tarihlerinde yapılacak.

Silivri Alipaşa’da yer alan 685 konut için 28 Haziran’da, Tuzla'da yer alan 500 konut için 1 Temmuz’da, Başakşehir Ayazma'da yer alan 311 konut ile Başakşehir Hoşdere'de yer alan 337 konut için ise 2 Temmuz tarihinde kura yapılacak.

TOKİ KURA SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

TOKİ kura sonuçları, kura çekim törenlerinin gerçekleştirilmesinin hemen ardından açıklanacak.

TOKİ İSTANBUL PROJELERİ HANGİLERİ?

1- BAŞAKŞEHİR KAYABAŞI

TOKİ Başakşehir Kayabaşı projesinde toplamda 4 bin 467 adet konut yer alacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon daire seçeneklerinin bulunduğu projede 793 TL taksitle daire sahibi olunabilecek.

2- BAŞAKŞEHİR AYAZMA

TOKİ Başakşehir Ayazma projesinde 311 adet daire yer alacak. 2 oda 1 salon ve 3 oda 1 salon şeklinde inşa edilecek olan projede aylık 793 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

3- SİLİVRİ ALİPAŞA

Silivri Alipaşa projesi kapsamında toplamda 685 adet konut inşa edilecek. Projede 343 adet 2+1, 342 adet 3+1 daire yer alacak. TOKİ Silivri Alipaşa projesinde 651 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

4-) BAŞAKŞEHİR HOŞDERE

Başakşehir Hoşdere TOKİ projesinde toplamda 337 adet konut inşa edilecek. TOKİ Başakşehir Hoşdere projesinde 793 TL taksitle konut sahibi olunabilecek. Projede 2+1 ve 3+1 daire seçenekleri yer alacak.

5- TUZLA AYDINLI

Tuzla Aydınlı TOKİ projesinde 500 adet yeni konut inşa edilecek. TOKİ Tuzla Aydınlı projesinde 250 adet 2 oda 1 salon, 250 adet 3 oda 1 salon konut yer alacak. Projede 663 TL'den başlayan taksitlerle daire sahibi olunabilecek.

TOKİ İSTANBUL 2019 BAŞVURU ŞARTLARI

Projeye başvuru yapabilmek için, başvuru sahibinin;

1- T.C. vatandaşı olması,

2- Projenin bulunduğu il /ilçe sınırları içerisinde 1 yıldan az olmamak koşulu ile ikamet ediyor olması veya projenin bulunduğu il veya ilçe nüfusuna kayıtlı olması,

3- Toplu Konut İdaresinden konut satın almamış olması ve Toplu Konut İdaresinden konut kredisi kullanmamış olması

4- Kendisine eşine ve/veya velayeti altındaki çocuklara ait tapuda kayıtlı kat irtifaklı / kat mülkiyetli bağımsız bir bölümünün veya müstakil bir konutunun (tarla, bağ, bahçe, köy evi ve işyeri hariç) olmaması,

5- Aylık hane halkı gelirinin, en fazla net 4.800 TL olması gerekmektedir (Başvuru sahibinin ve eşinin gıda, yol, vs. her türlü aldıkları yardımlar dâhil olmak üzere toplam hane halkı aylık net gelirinin en fazla 4.800 TL olması gerekmektedir.) (3+1 Konut tipi hariç)

6- Bir hane halkı adına, yani kişinin kendisi, eşi ve velayeti altındaki çocukları adına yalnızca bir adet başvuru yapılabilecektir.

7- Ayrıca, konut başvuruları yapacak vatandaşların;

- 2+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 25 yaşını tamamlamaları;

- 3+1 nitelikli konutlara başvuruda bulunanlar için 18 yaşını tamamlamaları; gerekiyor.

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NASIL YAPILACAK?

TOKİ'nin resmi bildirgesindeki bilgilere göre "Hak Sahibi Belirleme Kurası" noter huzurunda; Banka ve İdare yetkilileri denetiminde ilan edilecek tarihte yapılacaktır.

Kura çekiminden sonra hak sahibi olamayanlar yatırdıkları ücretleri iki iş gününden sonra Halk Bankası şubelerinden alabilecek.

TOKİ ANKARA KURALARI NE ZAMAN ÇEKİLECEK?

Ankara’da talep toplanan 3 bin 661 konutun kuraları mayıs ve haziran ayında yapılacak. İlk kura ise Ankara Kuzeykent’te talep toplanan 809 konut için gerçekleştirilecek. 6 Mayıs’ta Noter huzurunda olacak olan kura töreni ile hak sahipleri belirlenecek. Sincan Saraycık projesinde 10 Haziran, Yenimahalle Yakacak’ta ise 11 Haziran’da kuralar gerçekleştirilecek.

İstanbul ve Ankara’nın yanı sıra ise, yoğun başvuruların olduğu diğer şehirlerde belirlen kura takvimi ise şu şekilde;

46 bin 137 başvurunun yapıldığı Bursa Nilüfer projesinde 9 Ağustos, 12 bin 660 başvurunun yapıldığı Kocaeli Gebze projesinde 8 Ağustos, 12 bin 643 başvurunun yapıldı Erzurum Aziziye projesinde 30 Temmuz, 8 bin 853 başvurunun yapıldığı Karaman Merkez Kırbağ projesinde 21 Haziran, 17 bin 164 başvurunun yapıldığı Adana Sarıçam projesinde 19 Haziran, 7 bin 189 başvurunun yapıldığı Gaziantep Şehitkamil projesinde 17-18 Haziran tarihlerinde kura törenleri olacak.

Başvuru yapan vatandaşlar konutların kura tarihlerine TOKİ'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek. Yoğun başvuruların yapıldığı projelerin yanı sıra Konya Selçuklu, Beyşehir, Karapınar ve Yunak ikinci etap projelerinde 11 Mayıs, Diyarbakır Yenişehir projesinde 21 Mayıs, Batman merkez projesinde 20 Mayıs, Adiyaman merkez projesinde 24 Mayıs, Giresun Aksu projesinde 27 Mayıs, Trabzon Yomra projesinde 28 Mayıs, Yozgat merkez projesinde 31 Mayıs, Şanlıurfa merkez projesinde 14 Haziran, Mersin Mezitli projesinde 20 Haziran, Afyon merkez projesinde 3 Temmuz, Eskişehir Tepebaşı ve Odunpazarı projelerinde 4 Temmuz, Isparta merkez projesinde 8 Temmuz, Antalya Manavgat projesinde 10 Temmuz, Muğla Fethiye projesinde 10 Temmuz, İzmir Selçuk ve Ödemiş projelerinde 12 Temmuz, İzmir Aliağa projesinde 18 Temmuz, Manisa Yunusemre projesinde 19 Temmuz ve Bartın merkez projesinde 5 Ağustos tarihlerinde kura yapılacak.