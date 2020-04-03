TOKİ taksitleri ertelendi mi? TOKİ taksit ödemeleri ne zaman yapılacak?

03 Nisan 2020 Cuma 17:04 - Güncelleme: 03 Nisan 2020 Cuma 17:04

TOKİ taksitleri ile ilgili de son dakika araştırmaları devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TOKİ taksitleriyle ilgili Twitter'dan bir açıklama yaptı. Peki, TOKİ taksitleri ertelendi mi? TOKİ taksitleri ne zaman yatırılacak? TOKİ taksitlerinin ertelenmesine dair açıklamalarda bulunan Çevre Şehircilik Baknı Murat Kurum, TOKİ taksit ödemelerinin ne zaman yapılabileceğine, TOKİ taksitlerinin ertelenmesine dair önemli bilgiler verdi. Peki TOKİ taksitleri ne zaman ödenecek? tüm bu soruların cevabı haberimizde.

TOKİ TAKSİT ÖDEMELERİ ERTELENDİ Mİ?

Ülkemizde görülen koronavirüs salgını sonrasında önlemler alınmaya devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Kurum, "TOKİ ve Emlak Konut'tan ev alan vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için Nisan ve Mayıs ayı konut taksitlerini erteliyoruz" ifadelerini kullandı.

TOKİ KURALARI DA ERTELENDİ

TOKİ'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, küresel çapta yaşanan ve Türkiye'yi de etkileyen yeni tip koronavirüs salgınına karşı tüm kurumların etkin ve koruyucu önlemler aldığı hatırlatıldı.

"Devletimizce bugüne dek alınan ve alınacak tedbirler kapsamında, kuraları sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınladığımız 100 Bin Yeni Sosyal Konut Projemizde, hak sahibi olamayan vatandaşlarımızın başvuru bedellerinin banka şubelerinden iadesi sırasında oluşabilecek sağlık risklerini engelleme amacıyla kuralar ertelenmiştir." ifadesine yer verilen açıklamada, kura tarihlerinin daha sonra web sayfası ve sosyal medya hesaplarından ilan edileceği bildirildi.