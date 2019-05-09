TOKİ'den 300 TL taksitle konut

Başkan Erdoğan’ın müjdesini verdiği 67 ilde 50 bin sosyal konut için talep toplamaya 636 bin kişi başvurdu. Öte yandan, TOKİ’nin açık satışa sunduğu konutlara da talep arttı. Kurayla satışa çıkan birçok projesinde emekli ve dar gelirliye özel kontenjan ayıran TOKİ, açık satışta bulunan konutlarında da emeklinin ev sahibi olabilmesi için uygun koşullar ve uzun vade imkânı sağlıyor.

FİYATLAR ÇOK UYGUN

TOKİ’nin şu anda 31 ilde bulunan 8 bin 416 konutunda, özellikle dar gelirli, engelli ve emekli vatandaşlar için önemli fırsatlar sunuluyor. Evlerin taksiti bu gruptaki vatandaşların bütçesine uygun olarak 300 liradan başlıyor. Konut fiyatları ise 66 bin liraya kadar düşüyor.

PEŞİNAT VE VADE

Konutların başvuru süresi 28 Haziran’a kadar devam edecek. Satıştaki konutlar için peşinat oranları, projeye göre yüzde 10, 12, 15, 20, 25 olarak değişiklik gösteriyor. Ödenen peşinata göre vade süresi de uzayabiliyor. Daha düşük peşinat ödeyenin vadesi daha düşük oluyor. Vade süreleri de 96, 108 120, 180, 216 ve 240 ay oluyor. Bu oranlar proje ve ile göre farklılık gösterebiliyor.

ŞARTLAR NELER?

Daire almak isteyen emekliler, ilgili bankaya başvuru yapacak. TOKİ’nin konutlarına başvurabilmek için öncelikle emeklinin kendisi, eş ve velayeti altındaki çocukları üzerine kayıtlı evi olmayacak. İkinci olarak daha önce TOKİ’den konut satın almamış veya konut kredisi kullanmamış olmak koşulu aranıyor. Ev alınacak il/ilçede en az bir yıl ikamet şartı da var.

BUNLARA DİKKAT

Başvurular evin bulunduğu yerdeki Halkbank ya daZiraat Bankası’na yapılacak. Başvuru yapılırken Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalanacak. Sözleşme sırasında daire bedelininen az yüzde 10’u kadar peşinat alınıyor. Evi alanlar 14 gün içindecezasız cayabilir. Borç bakiyesi ve aylık taksitler her yıl ocak ve temmuzda 2 kez memur maaş artışına göre zamlanacak.

(Güneş)