Toparlanma ikinci yarıda hızlanacak

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İsviçre’nin Davos kasabasında düzenlenen 49. Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) bir dizi görüşme yaptı. Zirve kapsamında düzenlenen bir oturuma katılan, ardından da CEO’larla görüşen Albayrak büyüme için bu yılın ilk bölümünü yeniden dengelenmenin bir devamı olarak özetlerken ikinci yarıda ise toparlanmanın daha belirgin olacağını söyledi.

SÖZÜME GÜVENİN

Albayrak Davos’ta Reuters ile gerçekleştirdiği söyleşide, mali disiplinden geçmişte de olduğu gibi seçim dönemlerinde bile taviz verilmeyeceğine dikkat çekerek “Sözüme güvenin, mali disiplinden taviz yok” dedi. Albayrak, ekonomik aktiviteyi canlandırmak için bazı adımlar atıldığını ancak bunun mali disiplinden veya hedeflenen genel çerçeveden vazgeçmek anlamına gelmediğini ve gelmeyeceğine vurguladı.

Resesyon öngörmediklerini ancak 2018 son çeyrek ve 2019 ilk çeyrekte büyümenin bir miktar zayıf kalabileceğini belirten Albayrak, “Şu anda resesyon öngörmüyoruz... 2019 büyüme hedefleri ulaşılabilir... Bu yılın ilk bölümü yeniden dengelenmenin devamı, ikinci bölümü toparlanma olacak. Tek endişem dış konjonktürdeki zorluklar olabilir, olası bir küresel bir durgunluk, küresel ticaretin küçülmesi. Ancak, şu ana kadar ufuktaki bulutlar tehdit edici görünmüyor. Bu yüzden, 2019’da hedeflediğimiz büyümeyi göreceğiz” dedi.

MERKEZ İŞİNİ YAPIYOR

Bir sonraki Para Politikası Kurulu kararında faiz indiriminin gündeme gelip gelmeyeceğine ilişkin soruya ise Albayrak şu yanıtı verdi: “Merkez Bankası işini yapıyor. Mart ayında ne yapacaklarını bilmiyorum. Ama bir şeyi biliyorum, ne yaparlarsa yapsın; analitik bir titizlikle yapıyorlar.” Ekonomistlerin asgari ücret artışının enflasyona 1.5-2 puan etkisi olacağına dönük hesaplamalarına ve bunun enflasyonla mücadeleye ters düşüp düşmeyeceğine dönük bir soruya ise Albayrak “Etkisi oldukça hafif olacak” yanıtını verdi.

DAVOS’TA CEO’LARA YATIRIM DAVETİ

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Davos’ta uluslararası şirketlerin üst yöneticileri (CEO) ve finans kuruluşlarının yetkilileriyle görüşerek yatırıma davet etti. Türkiye’ye yatırım yapmak isteyen uluslararası şirketlerin taleplerini memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Albayrak, yatırımcılara Türkiye’nin yeni ekonomi programında ortaya koyduğu hedeflere tek tek ulaştığını ve mali disiplinden taviz vermeden adımlarını hayata geçireceği mesajını verdi. Albayrak ayrıca, Türkiye’ye yatırım yapan uluslararası yatırımcıların her zaman kazandığını ve kazanacağını da söyledi. Bu arada Albayrak, Irak Başbakan Yardımcısı ve Maliye Bakanı Fuad Hüseyin ile de Davos’ta bir araya geldi. Görüşmede, Türkiye ile Irak arasındaki ekonomik ilişkilerin geliştirilmesine yönelik fikir alışverişinde bulunuldu.

İran’dan gaz ithalatını kesme planımız yok

Bakan Albayrak, geçen yıl kasım başında yeniden yürürlüğe giren İran yaptırımlarının Türkiye’ye etkisini değerlendirirken, “ABD yaptırımları, İran doğal gazını ithal etmemize imkan veren bir hüküm içeriyor. Dolayısıyla, şu anda gaz ithalatını kesmek için bir plan yok. Ancak, ithal enerji kaynaklarına bağımlılığımızı azaltmak için bir stratejimiz var. Yerli enerji kaynaklarımızı daha iyi kullanmak için çabalarımızı sürdüreceğiz” diye konuştu.

Ekonominin temeli sağlam

Bakan Albayrak Davos’ta ‘Gelişmekte olan piyasaların görünümü’ konulu oturuma katıldı. Burada soruları cevaplayan Albayrak, Türk ekonomisinin bulunduğu bölgedeki sorunlara rağmen büyümeye devam ettiğini söyledi. Albayrak, Türkiye’nin bölgesindeki ülkelerin sorunlarından etkilendiğini belirterek, Türkiye’nin 4 milyondan fazla sığınmacıya ev sahipliği yaptığını ve bölgenin en istikrarlı ülkesi konumunda bulunduğunu kaydetti. ABD Başkanı Donald Trump’ın Türk ekonomisi hakkındaki açıklamalarının hatırlatılması üzerine, Albayrak, Türk ekonomisinin temellerinin sağlam olduğunu ve Türkiye ile ABD arasında ilişkilerin hem bölgesel hem de küresel arenada derinleştiğini söyledi.

ABD İLE İLİŞKİLER

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve ABD Başkanı Donald Trump’ın son haftalarda çok yakın bir diyalog yürüttüğüne işaret eden Albayrak, Trump’ın Türkiye ekonomisini tehdit eden tweetinin etkisinin de daha önce yazdıklarına kıyasla çok daha az olduğunu; bunun da iki ülke arasındaki temel işbirliğinin sağlamlığının bir yansıması olarak görülmesi gerektiğini ifade etti. Bakan Albayrak, Türkiye’nin Suriye’de ne istediğinin çok açık olduğunu, bu doğrultuda da ABD, Rusya ve İran gibi tüm taraflarla yakın diyalog içinde olduklarını belirterek; ABD ile de iletişim kanallarının çalıştığını ve karşılıklı olarak birbirlerinin endişelerini anladıklarını söyledi.