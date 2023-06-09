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Ekonomi

Törenle karşılandı: EasyJet, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı

Avrupa'nın en çok tercih edilen hava yolu şirketlerinden EasyJet, İGA İstanbul Havalimanı'na ilk uçuşunu yaptı.

AA9 Haziran 2023 Cuma 18:54 - Güncelleme:
Törenle karşılandı: EasyJet, İstanbul Havalimanı uçuşlarına başladı
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İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'dan yapılan açıklamaya göre, İngiltere'nin Manchester şehrinden kalkan EasyJet uçağının ekibi ve yolcuları, Dış Hatlar Geliş Terminali'nde törenle karşılandı.

İGA İstanbul Havalimanı'nın ev sahibi olduğu etkinlikte kabin ekibine çiçek takdim edildi, kurdele kesme töreni gerçekleştirildi.

EasyJet'in Manchester-İstanbul seferleri pazartesi ve cuma günleri olmak üzere haftada iki kez Airbus A320 model uçaklarla yapılacak. EasyJet'in Türkiye ağında İstanbul'un yanı sıra Bodrum, Antalya, Dalaman ve İzmir yer alıyor.

EasyJet'in uçuşlarına başlamasıyla İGA İstanbul Havalimanı'nda toplam hava yolu sayısı 90'a ulaştı. Havalimanı, tüm fazları tamamlandığında yıllık 200 milyon yolcu kapasitesine ulaşarak, 300'den fazla destinasyona uçuş imkanı sunacak.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi olan EasyJet, faaliyetlerine 1995'te başladı. Hava yolu şirketi, Birleşik Krallık'tan Avrupa, Orta Doğu ve Kuzey Afrika'ya kadar 135'ten fazla varış noktasına hizmet veriyor.

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