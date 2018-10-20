Total İran'daki projelerini Çinli CNPC'ye devretti

İran Ulusal Petrol Şirketi Genel Müdürü Kardor, Total'in Güney Pars havzasındaki 11'inci fazın geliştirilmesi projesinden çekilmesinin ardından CNPC'nin projeyi devraldığını belirtti.

Projeyi devralmak için CNPC ile Total yetkilileri arasında teknik görüşmeler yapıldığını belirten Kardor, "Total, teknik ve ihale evraklarını CNPC şirketine devretti ve bir daha dönmemek üzere İran'dan ayrıldı." dedi.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı ISNA'ya konuşan Kardor, Total'in projeyi kendi teknolojisine göre tasarladığını, bu yüzden CNPC'ye projeyi inceleyerek kendi imkanları doğrultusunda yeniden düzenlemesi için süre verdiklerini belirtti.

Total ve proje ortakları İran Petro Pars şirketi ile CNPC geçen yıl temmuz ayında İran Petrol Bakanlığıyla Güney Pars'taki havzaların geliştirilmesi için 20 yıl süreli 4 milyar 200 milyon avroluk anlaşma imzalamıştı.

ABD, 2015 yılında İran ile imzalanan nükleer anlaşmadan tek taraflı çekildikten sonra ağustosta İran'a yaptırımları geri getirmişti. ABD'nin tek taraflı yaptırımları nedeniyle Total şirketiyle birlikte birçok küresel şirket de ülkedeki faaliyetlerini sonlandırmıştı.