İSTANBUL 19°C / 11°C
Parçalı bulutlu, güneşli
9 Nisan 2024 Salı / 1 Sevval 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    32,1923
  • EURO
    35,0038
  • ALTIN
    2436.28
  • BIST100
    9814.19
ANA SAYFA
RAMAZAN
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Trabzon- Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor! Bakan Uraloğlu: Büyük bir kolaylık olacak
Ekonomi

Trabzon- Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor! Bakan Uraloğlu: Büyük bir kolaylık olacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Trabzon ve Suudi Arabistan arasında direkt uçuşların 4 Haziran'da başlayacağını belirterek, 'Yaz dönemi boyunca gerçekleşecek uçuşlarda Trabzon'dan direkt uçuşla hem Cidde'ye hem de Riyad'a seyahat mümkün olacak. Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak' dedi.

DHA9 Nisan 2024 Salı 14:10 - Güncelleme:
Trabzon- Suudi Arabistan direkt uçuşları başlıyor! Bakan Uraloğlu: Büyük bir kolaylık olacak
ABONE OL

Bakan Uraloğlu, Türk Hava Yolları ile Trabzon ve Suudi Arabistan arasında yaz döneminde yapılmaya başlanacak direkt uçuşlar hakkında bilgi verdi. Uraloğlu, 4 Haziran'da Trabzon-Cidde uçuşuyla başlayacak olan Suudi Arabistan seferlerinin 30 Eylül 2024 Pazartesi gününe gerçekleştirilecek olan Riyad uçuşuyla Suudi Arabistan uçuşlarının yaz döneminde sona ereceğini açıkladı. Haftalık periyotlarda aynı gün, saat ve sefer numaralarıyla yaz dönemi boyunca uçuşların tekrar edileceğinin altını çizen Bakan Uraloğlu, "Trabzon'dan Cidde ve Riyad'a karşılıklı haftada 5 sefer yapılacak. Salı ve perşembe günleri saat 09.55'de Trabzon Havalimanı'ndan kalkacak uçaklarımız çarşamba, cuma ve pazar günleri ise saat 09.15'te kalkış yapacak. Seferler, ülkemizin hem turizmine hem ekonomisine büyük katkı sağlayacak" dedi.

'TRABZON'UN TİCARET VE TURİZMİNE ÖNEMLİ KATKI SAĞLAYACAK'

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında yapılan görüşmeler ile Türkiye ile Suudi Arabistan'ın Elektronik Vize uygulamasına geçtiğini de anımsatan Uraloğlu, "Elektronik vize uygulamasıyla ile vatandaşlarımız 5 dakikadan daha kısa bir süre içerisinde vize alabilecek ya da Suudi Arabistan'da herhangi bir havalimanına gittiğinde de vize işlemini gerçekleştirebilecek. Bu sayede Trabzonlu vatandaşlarımız sanki şehirlerarası yolculuk yapar gibi Cidde ve Riyad'a gidebilecek. Ayrıca Türkiye ile Suudi Arabistan arasındaki vize kolaylığı ile birlikte bu seferlerin başlaması başta Trabzon olmak üzere bölge şehirlerin turizmine ve ticaretine de önemli katkı sağlayacak. Karşılıklı seferler ile Riyad ve Cidde'den de Trabzon'a da binlerce turist gelecek. Hem elektronik vize hem de Trabzon'dan Riyad ve Cidde'ye direk seferlerin konulması iki ülke arasındaki ilişkileri geliştireceği gibi Hac ibadeti ve Umre seyahatlerini gerçekleştirecek vatandaşlarımız için de büyük bir kolaylık olacak. Trabzon başta olmak üzere bölge şehirlerimizdeki vatandaşlarımız için de büyük kolaylık sağlanmış olacak" diye konuştu.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.