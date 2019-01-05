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Trabzon Üniversitesine 60 akademisyen alınacak

Trabzon Üniversitesine 6'sı profesör 60 akademisyen alınacak.

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Trabzon Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Fatih Eğitim Fakültesinde 3, Spor Bilimleri Fakültesinde 2, Devlet Konservatuvarında ise 1 profesör görevlendirilecek.

Fatih Eğitim Fakültesine 7, Devlet Konservatuvarına 3, Güzel Sanatlar ile Spor Bilimleri Fakültesine de birer doçent atanacak.

Fatih Eğitim ile Spor Bilimleri Fakültesinde beşer, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulunda 3, Devlet Konservatuvarı ve Hukuk Fakültesi ile Beşikdüzü Meslek Yüksekokulunda ikişer, İlahiyat, İletişim ve Güzel Sanatlar Fakültesinde de birer doktor öğretim üyesi alınacak.

Tonya Meslek Yüksekokuluna 6, Şalpazarı Meslek Yüksekokuluna 3, Vakfıkebir Meslek Yüksekokulu ile İlahiyat, Güzel Sanatlar ve Fatih Eğitim Fakültesi ve Devlet Konservatuvarına birer öğretim görevlisi atanacak.

Ayrıca Spor Bilimleri Fakültesinde 4, Hukuk Fakültesinde ise 2 araştırma görevlisi görevlendirilecek.

Kadrolara başvurular 15 Ocak'a kadar yapılabilecek.

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