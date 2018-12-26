Trafik cezaları 2019 yılı zammı ne kadar GİB Trafik cezası sorgulama ödeme ve itiraz işlemleri nasıl

Trafik cezaları 2019 yılı zammı ne kadar? 2019 güncel trafik cezaları belli oldu mu? GİB Trafik cezası sorgulama ödeme ve itiraz işlemleri nasıl? Radar cezası ne kadar? SRC belgesi olmayan trafiğe çıkan sürücüle ne kadar ceza kesiliyor? Köprü ve otoyol kaç geçiş cezaları ne kadar oldu? EDS emniyet şeridi ihlali cezası ne kadar? Trafik cezası nasıl ödenir? Kırmızı ışıkta geçen sürücülere verilen ceza miktarı belli oldu mu? soruların yanıtları araştırılan konular arasında. 2019 yılı trafik cezaları belli oldu. Maliye Bakanlığı tarafından belirlenen yüzde 23.73’lük artış 2019’da geçerli olmayacak. Trafik cezaları 2019 yılında artırılmayacak, cezalar yeni değerleme oranından muaf olacak. Köprülerden yasaklı geçiş yapanların da cezaları affedilecek. Buna göre 2019 yılında uygulanacak emniyet kemeri cezası, araçta sigara içen sürücüye kesilen ceza, park yasağını ihlal etme cezası, kırmızı ışıkta geçme cezası, hız ihlali cezası, alkollü araç kullanan sürücüye kesilen ceza, kış lastiği cezası, muayenesiz araç cezası, drift atma ve tehlikeli araç kullanma cezası, abart egzoz ve çakar lamba cezası, seyir halinde cep telefonu kullanma cezası, tescilli aracı plakasız kullananlara kesilen ceza, yayalara yol vermeyen sürücüye kesilen ceza tutarları belli oldu. 2019 yılı trafik cezaları sodakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.

2019’da trafik cezaları artmayacak



22.12.2018 tarihinde çıkan haberlere göre; Trafik cezaları 2019’da yeni değerlendirme oranından muaf olacağı bildirildi. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden, yasaklı geçiş yapanlarla ilgili cezalar affedilecek.



Araç sınıfları itibariyle geçmesi yasak olmasına rağmen 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ile Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden geçen sürücülere verilen idari para cezalarının tahsilatından vazgeçilmesini ve trafik cezalarının bedellerinin 2019 yılında artırılmamasını öngören kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu. AK Parti Grup Başkanvekili Mehmet Muş, kendisinin de imza sahibi olduğu Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi hakkında gazetecilere bilgi verdi. Bazı cezalar için her yıl bir değerleme oranı belirlendiğini anımsatan Muş, “Bu yılki değerleme oranı 23,74. Her yıl bu oranda bir değerleme yapılıyordu. 2019’da yapılmayacak. Karayolları Trafik Kanunu’ndaki cezalar, yeniden değerleme oranıyla 2019 için artırılmayacak” dedi.



Köprü cezaları affediliyor



Muş, 2 Kasım 2016 tarihinden düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihe kadar 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü’nden, belirlenen tanımlar dışında yasaklı geçiş yapanlarla ilgili bu cezaların affedildiğini söyledi. Mehmet Muş, 28 Şubat 2019 tarihine kadar başvurulması halinde, cezayı ödeyenlere geri ödeme yapılacağını kaydetti. Muş, tebligatların geç yapılması ve vatandaşın farkına varmaması nedeniyle cezaları affettiklerini dile getirdi. Mehmet Muş, “2012’de 14 büyükşehir belediyesi yapılmıştı, 27 ilçe kurulmasıyla ilgili bir kanunumuz vardı. Orada yeni büyükşehir yapılanlarda köy olanlarda su ve belli bazı harçlar indirimliydi. Onun süresi doluyor, bunu2022’ye kadar uzatıyoruz” açıklamasında bulundu. AK Parti Grup Başkanvekili Muş, 500’den fazla üyesi olan kooperatiflerin, SPK denetimine alındığını kaydederek, “Kooperatiflerin bir araya gelerek oluşturdukları birlikler vardı. Üye sayısı 500’ü geçip birlik oluşturuyorsa onların kuracağı şirketler de SPK’nın denetimine alınıyor” diye konuştu. Muş, daha önce Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen teklife önergeyle ekledikleri yeniden yapılandırma düzenlemesini de bu teklife koyduklarını belirtti.

Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Buna göre trafik cezalarında da ciddi oranda artış görüldü. Bu cezaların başında en çok merak edileni ise, kırmızı ışıkta geçenlere kesilecek olan ceza tutarı oldu. 2019 yılında ışık ihlali yapan sürücüler, geçen yıla göre yüzde 23 oranında fazla para ödeyecek. İşte 2019’da kırmızı ışıkta geçen sürücülere verilen ceza miktarı...



2019 KIRMIZI IŞIK İHLALİ CEZASI 291 LİRA!



Trafik kanunlarına göre, ışık ihlali yaparak kırmızı ışıkta geçen sürücülere 291 TL para cezası uygulanacak.



Para cezasının yanında kırmızı ışık ihlali yapan sürücü ekipler tarafından durdurularak yazıldıysa eğer sürücü ceza puanı için de ayrıca işlem yapılmaktadır.



Yapılan son düzenleme ile son bir yıl içerisinde sürücünün 3 kere kırmızı ışık ihlali yaptığı tespit edilirse ihlal yapan sürücünün sürücü belgesi yani ehliyetine 30 gün süre ile el konulmakta ve trafiğe çıkamamaktadır.



Sürücü eğer aynı yıl içerisinde tekrar 3 defa kırmızı ışık ihlali yaparsa bu durumda ihlal yapan sürücünün ehliyetine bu sefer 45 süre ile el konulmakta ve trafiğe çıkış yapamamaktadır.



KIRMIZI IŞIK CEZA PUANI NEDİR?



Özellikle bu maddelerin para cezasından daha etkili ve kısıtlayıcı olacağından dolayı tekrar etmekte fayda var. 2019 yılı için yapılan son kanun değişiklikleri ile birlikte kırmızı ışıkta geçenlere aynı yıl içerisinde kademeli olarak ehliyetlerine el koyulması cezası öngörülmüştür. Aynı yıl içerisinde bu şekilde 3. ihlalinde yakalananların 30 gün, 6. kırmızı ışık ihlalinde yakalananların 45 gün ve 9. kırmızı ışık ihlalinde yakalananların 60 gün ehliyetine el koyulacak. Bunun yanı sıra 6. defa kırmızı ışık ihlali veya daha fazla kırmızı ışık ihlali yapan sürücüler hem psiko-teknik testine hem de psikiyatri değerlendirilmesine tabi tutturulacaktır. Ayrıca cezalar eğer EDS (Elektronik Denetleme Sistemi) sistemleriyle değil de polis denetlemesi sonucunda araç durdurularak olursa plakaya değil sürücünün kendisine imza altında kesilmiş olur. Üstte belirtilen durumlar için sürücünün kendisine yani sürücü imzası altında yazılmış olması gerekmektedir.





CEZA NE ZAMAN GELİR?



Kırmızı ışık ihlali cezaları yaklaşık 1 hafta -10 gün içinde ikametgah adresinize gelir. Tabi gelişen teknoloji ile artık trafik cezası yazıldığı anda e-devlet sistemine de düşmektedir. E-devlet hesabınız varsa ve mail adresi doğrulaması yaptıysanız mail olarak ceza bilgisi de iletilmektedir. Aracınıza ya da size kırmızı ışık cezası kesilip kesilmediğini, E-devlet, trafik genel müdürlüğü ya da internet mtv vergi dairesi üzerinden sorgulama yapabilirsiniz. Sürücülere uyarımız kırmızı ışıkta geçerek hem kendinizi hem de diğer masum insanları tehlikeye atmayın, dikkat edin. İnsan hayatı bu kadar ucuz olmasın.





2019 YILI TRAFİK CEZALARI NE KADAR?



- Emniyet kemeri takmayanlara 134 TL



- Araçta sigara içen sürücüye 134 TL



- Park yasağını ihlal etmek 134 TL



- Kırmızı ışıkta geçen sürücüye 291 TL



- %30 ile %50 arası hız limitini aşan sürücüye 604 TL



- %50’den fazla hız limitini aşan sürücüye 1.240 TL



- Yayalara yol vermeyen sürücüye 604 TL



- Standart dışı plaka kullananlar 604 TL



- Tescilli aracı plakasız kullananlara 2.498 TL



- Sahte plaka takan veya kullananlara 6.323 TL



- Taksimetre açmayan taksicilere 604 TL



- Takograf bulundurmayan ve kullanmayanlara 604 TL



- SRC belgesi olmayan trafiğe çıkan sürücülere 350 TL



- SRC belgesi olmayan araç sahiplerine 885 TL



- Kış lastiği kullanmama cezası 885 TL



- Azami yüklü ağırlığı %10’dan fazlasını aşmak 1.132 TL



- Seyir halinde cep telefonu ile konuşma cezası 291 TL



- Araçtan bir şey atmak veya dökmek 134 TL



- Ters yönden araç kullanmak 2.475 TL



- Muayene sonucu emniyetsiz raporla trafiğe çıkma cezası 604 TL



- Alkollü araç kullanma cezası 2.498 TL



- Hurdaya çıkan araçla trafiğe çıkma 2.498 TL



- Uyuşturucu madde kullanan sürücülere 6.395 TL



- Spin ve drift tehlikeli hareket yapanlara 6.200 TL



- Muayenesi olmayan araca 291 TL



- Abart egzoz takanlara 1.240 TL



- Ters şerit kullanan sürücülere 1.240 TL



TRAFİK CEZALARI NASIL ÖĞRENİLİR?



e-Devlet uygulaması ile trafik cezası sorgulama; turkiye.gov.tr internet sitesi üzerinden yapılır. Giriş için e-Devlet şifresi dışında; e-İmza, mobil imza, T.C. kimlik kartı ve internet bankacılığı seçenekleri kullanılabilir. Uygulamaya giriş işleminin ardından, e-Hizmetler bağlantısından Emniyet Genel Müdürlüğü menüsüne girilir. Menüde bulunan ‘’Araç Plakasına Yazılan Ceza Sorgulama’’ bağlantısı kullanılarak trafik cezası sorgulama yapılabilir. Gelir İdaresi Başkanlığı ile trafik cezası sorgulama, gib.gov.tr internet sitesinden yapılır. Ana sayfada bulunan ‘’Borç Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısına girildikten sonra ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bölümünden sorgulama gerçekleştirilebilir. Emniyet Genel Müdürlüğü ile trafik ceza sorgulaması; egm.gov.tr internet sitesinden yapılabilir. ‘’Trafik Cezası Sorgulama ve Ödeme’’ bağlantısı üzerinden T.C. kimlik numarası, ad ve soyad bilgileri ile son bir yıla ait trafik cezaları görüntülenebilir.



TRAFİK CEZALARI NEREYE ÖDENİR?



E-devlet hesabınız varsa ve mail adresi doğrulaması yaptıysanız mail olarak ceza bilgisi de iletilmektedir. Trafik cezası tebligatınız elinize ulaştıktan sonra ödeme seçeneğinize göre ödeme yapabilirsiniz. Vergi dairesine veya PTT ye gidip nakit ödeme yapabileceğiniz gibi kredi kartı ile ödeme yapabilirsiniz. Kredi kartıyla ödeme yapmak isterseniz, anlaşmalı bankaların (Ziraat Bankası, TEB, Yapı Kredi, HSBC, İş bankası, Türkiye Finans Katılım Bankası, Vakıf Bank, Garanti Bankası, Akbank, Halk Bank) şubelerine giderek borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ya da banka şubelerine gitmeye gerek kalmadan trafik cezası borç ödeme Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) internet sitesi olan www.gib.gov.tr adresinden borç ödemenizi gerçekleştirebilirsiniz.

Trafikte kurallara uymayan sürücülere ceza kesilir. Ceza kesilen sürücüler, farklı seçeneklerle sorgulama işlemi gerçekleştirebilirler. Trafik cezası sorgulama; e-Devlet, Gelir İdaresi Başkanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü internet sitesinden yapılabilir. Trafik cezaları ise; e-Devlet ve Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden kredi kartı ile PTT şubelerinden de nakit olarak ödenebilir. Trafikte kural ihlali bir çok sıkıntıya sebebiyet verir. İşte binlerce araç sahibini yakından ilgilendiren Trafik cezası nereye ödenir sorusunun yanıtı ve GİB giriş ekranı haberimizde…

Trafik Cezası Nereye Ödenir?

Trafik kurallarına uymak sadece bizim değil, trafikte olan her bireyin can ve mal sağlığı için büyük önem arz etmektedir. Ancak bazı durumlarda istemeden de olsa çeşitli sebeplerden dolayı trafik kurallarını ihlal edebiliyor ve akabinde trafik cezası yiyebiliyoruz. Yemiş olduğunuz trafik cezası yoğunluğa göre sistemde kayıtlı olan adresinize 10 ile 30 gün içerisinde tebliğ edilecektir. Ceza tebliğ edilmesinin akabinde de trafik cezasını anlaşmalı bankalar veya diğer ödeme yolları aracılığı ile ödeyebilirsiniz. Peki ama nasıl? Trafik cezası nereye ödenir? Trafik cezası nasıl ödenir?

Trafik Cezası Nasıl Ödenir?

Öncelikle tarafınıza tebliğ edilmiş trafik cezasını 15 gün içerisinde ödemeniz önemlidir. Çünkü bu süreç zarfında yemiş olduğunuz cezayı öderseniz %25 oranında bir indirim kazanacaksınız. Yani 100 TL ceza yediyseniz 25 TL indirim uygulanacak ve 75 TL ödeyeceksiniz. Öncelikle trafik cezası ödemenin çeşitli yolları bulunmaktadır. Bu yolları tek tek anlatacağız. Siz kendiniz için en uygun olan trafik cezası ödeme yolunu seçerek ödeme işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Öncelikle ceza tarafınıza tebliğ edildikten sonra size en yakın vergi dairesine ya da herhangi bir vergi dairesine giderek trafik cezanızı nakit olarak ödeyebilirsiniz.

Trafik cezası ödemek için anlaşmalı bankalar bulunmaktadır. Bu anlaşmalı bankalar vasıtası ile ödeme işleminizi gerçekleştirebilirsiniz.

PTT aracılığı ile trafik cezanızı kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Yine ödemenizi nakit yapmak durumundasınız çünkü PTT’de kredi kartı geçmemektedir.

Vergi Dairesi Trafik Cezası Borç Ödeme

Tarafınıza ceza tebliğ edilmesinin ardından size verilen kağıt ile vergi dairesine başvurmanız gerekmektedir. Sadece kimliğinizi vererek borç çıkmamaktadır. Daha sonra da nakit olarak ödeme gerçekleştirebilirsiniz. Bu işlemi istediğiniz vergi dairesinden yapabilirsiniz.

Anlaşmalı Bankalar Aracılığı İle Trafik Cezası Borç Ödeme

Trafik cezası ödeme yerleri arasında anlaşmalı bankalar da bulunmaktadır. Ceza size tebliğ edildikten sonra ceza makbuzu ile Akbank, Garanti Bankası, Halkbank, İş Bankası, Yapı Kredi, HSBC, Finansbank, TEB, Vakıfbank, Denizbank, Türkiye Finans Katılım Bankası, Aktif Bank ve Ziraat Bankası şubelerine giderek kolaylıkla borcunuzu ödeyebilirsiniz. Ayrıca bankalardan ödeme yapmak istemeniz durumunda kredi kartı da geçerli olacaktır. Anlaşmalı bankalar sadece saymış olduklarımızdır. Diğer bankalarda trafik cezası borç ödeme işlemi gerçekleştirilememektedir.

PTT Şubelerinden Trafik Cezası Borç Ödeme

Herhangi bir PTT şubesine başvuru yaparak da trafik cezası borcunuzu kolaylıkla ödeyebilirsiniz. Bunun için cezanın size tebliğ edilmiş olması ve bu tebliğ kağıdının yanınızda olması yeterlidir. Daha sonra PTT şubelerine giderek NAKİT olarak cezanızı ödeyebilirsiniz.

İnternetten Trafik Cezası Nasıl Ödenir, Ödenir Mi?

Gelir İdaresi Başkanlığı İnternet sitesi olan www.gib.gov.tr üzerinden kolaylıkla trafik cezası borcu ödenebilmektedir. Öncelikle aşağıda vermiş olduğumu adresten GİB İnternet adresine giriş yapıyoruz.

Karşınıza aşağıda resimde vermiş olduğumuz gibi bir ekran gelecektir. Buradaki seçenekler arasında birincisi olan “Motorlu Taşıt Sorgulaması ve Kredi Kartı ile Ödeme” bağlantısına tıklıyoruz.

GİB TRAFİK CEZASI ÖDEME

Daha sonra karşımızda açılan ekrandan Plaka, TC Kimlik Numarası veya vergi numarası ve tescil tarihi bilgilerini eksiksiz ve doğru olarak girmeniz gerekmektedir. Bu hususta en çok tescil tarihi hakkında soru sorulmaktadır. BURADAN tescil tarihini nasıl öğrenebileceğiniz hakkında detaylı bilgiler verilmiştir. Bilgilerinizi girmenizin akabinde de TAMAM butonuna basmanız yeterlidir.

Ardından açılacak olan pencerede yemiş olduğunuz trafik cezası veya trafik cezaları görülecektir. Daha sonra bu borcu kredi kartı ile ödeyebilirsiniz. Belirtmiş olduğumuz yöntem ile gecikmiş trafik cezası da kolaylıkla ödenebilmektedir. İnternetten trafik cezası ödeme hakkında sık karşılaşılan sorunlarınız için de aşağıda detaylı olarak açıklamalarda bulunduk. Şayet sizlerin de bu konu hakkında sorusu bulunuyorsa, yorum bölümümüzden bunu detaylı olarak dile getirebilirsiniz.

Trafik Cezası Gözükmüyor : Bazı durumlarda ise trafik cezası GİB üzerinde görünmemektedir. Bu durumda yemiş olduğunuz trafik cezası daha sisteme girilmemiş demektir. Bir kaç günün ardından tekrar denerseniz sisteme cezanızın girildiğini görebilirsiniz.

Bankamatikten Trafik Cezası Ödenir Mi : Bankamatiklerden trafik cezası borç ödeme işlemi gerçekleştirilememektedir. Borcunuzu ödeyebilmek için bankanın içerisine girmeli ve tebliğ kağıdınız ile borcunuzu ödemelisiniz.

Araca Ait Trafik Cezası Sorgulama İşlemi Nasıl Yapılıyor?

Otopark cezalarından vergi cezalarına, radar cezalarından trafik cezalarına araca ait bütün cezaları beş dakikada internet üzerinden öğrenmeniz mümkün. Araç sahipleri zaman zaman yedikleri trafik cezalarını unutmakta ve bu da cezanın gecikme bedeli ve faizle birlikte daha büyük seviyelere yükselmesine neden olmaktadır. Böyle bir olayla karşılaşmamak için düzenli olarak internetten trafik cezası sorgulama işleminizi gerçekleştirmenizi tavsiye ediyoruz. Aynı şekilde ikinci el bir araba satın almayı düşünüyorsanız ilgilendiğiniz arabanın trafik cezası kontrol işlemlerini de internetten yapabilirsiniz. Bu tip sorgulamaları ihmal etmeniz halinde ileride daha büyük sorunlarla karşı karşıya kalabilirsiniz.

Trafik borcu sorgulama işlemi için birden fazla yöntem bulunuyor. E devlet sitesi üzerinden trafik cezası sorgulama işlemini gerçekleştirebileceğiniz gibi Emniyet Genel Müdürlüğü’nün resmi internet sitesi ve Gelir İdaresi Daire Başkanlığı’nın online hizmetlerinden de trafik borcu sorgulamanızı yapabilirsiniz.

E Devlet Üzerinden Trafik Cezası Sorgulama

Turkiye.gov.tr internet sitesine girerek e devlet uygulamasını açabilirsiniz. E devlet’i açtıktan sonra her zaman yaptığınız gibi ilk olarak sağ üst köşede yer alan “sisteme giriş” butonuna tıklayıp TC kimlik numaranız ve e devlet şifreniz gibi bilgileri girerek girişinizi gerçekleştirmeniz gerekmektedir. Giriş yaptıktan sonra sırasıyla şu adımları takip ederek trafik cezalarınızı sorgulayabilirsiniz.