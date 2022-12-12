Trilyon dolarlık keşif! Resmen piyango vurdu

Kuveyt resmi ajansı KUNA'nın haberine göre, Kuveyt Veliaht Prensi Sabah, Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman'la iki ülkenin ilişkilerinin geliştirilmesini görüştü.

Görüşmede, Kuveyt Veliaht Prens Sabah ve Suudi Arabistan Enerji Bakanı Bin Selman'ın yanı sıra Emirlik Divan İşleri Bakanı Muhammed Abdullah el-Mübarek es-Sabah, Kuveyt Petrol Bakanı Bedr el-Mulla ve Kuveyt Körfez Petrol Şirketi CEO'su Şeyh Navaf es-Sabah'ın da bulunduğu kaydedildi.

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Kuveyt ve Suudi Arabistan, dün iki ülkenin ortak petrol sahalarının bulunduğu "tarafsız bölge"nin yakınındaki Ed-Durra Gaz Sahası'nın geliştirilmesi için mutabakat zaptı imzalamıştı.

Bununla Suudi Arabistan ve Kuveyt'in, 24 Aralık 2019'da Durra Gaz Sahası'nın işletilmesi ve geliştirilmesi için imzaladığı anlaşmanın uygulanması hedefleniyor.

Kuveyt ile Suudi Arabistan arasındaki tarafsız bölgede yer alan El-Hafci ve El-Vefra petrol sahalarının günlük 500-600 bin varil üretim kapasitesi bulunuyor.