Trump: Fed ABD ekonomisini güçlendirme şansını kaçırdı

Trump yaptığı Twitter paylaşımında, "Fed´in ne yaptığını bilmemesine rağmen, ABD tarihinin en iyi haziranlarından birinini yaşıyoruz. Fed´in doğru hamleyi yaptığını düşünün, Dow belki bin puan yükselecek, gayri safi yurt içi hasıla yüzde 4.0 belki yüzde 5.0 artacaktı. Şimdi, faizleri düşürerek gevşeme-ye ihtiyacımız olan bir dönemde, bir çocuk gibi inat ediyorlar" dedi.

Trump geçtiğimiz aylardan bu yana Fed´e faizleri düşürme çağrısı yapıyor, ancak Fed faizleri geçen hafta gerçekleştirilen para olitikası toplantısında sabit tuttu. Yatırımcılar, Fed Başkanı Jerome Powell´ın faiz kararı açıklamasındaki, "Katılımcıları çoğu, uyumlu para politikasının güçlendiğini gördü"" cümlesini, gelecek ay faizlerin düşürüleceğine ilişkin sinyal olarak görüyor.