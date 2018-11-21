Trump’ın danışmanı, Çin’i WTO’dan çıkarmayı teklif etti

İngiliz yayın kurumu BBC’ye değerlendirmede bulunan Hasett, Çin’in Dünya Ticaret Örgütü (WTO) üyesi olmasına rağmen kurallara uygun hareket etmediğini kaydederek, ileride Çin’in üyelikten çıkarılabileceğine işaret etti.

ABD Başkanı Donald Trump’ın uluslararası ticaret stratejisinin işe yaradığını belirten Hassett, ABD yönetimi tarafından Çin’e karşı getirilen ek vergilerin Çin üzerinde azami baskı yaratacak, ABD ekonomisine ise en az zararı verecek şekilde tasarlandığını kaydetti.

Çin’e karşı getirilen ek gümrük vergilerinin beklenen etkiyi yarattığını ve Çin’in masaya oturmaya yanaştığını savunan Hassett, iki ülke liderinin G20 Zirvesi’nde verimli bir görüşme gerçekleştirmesinin beklendiğini belirtti.

WTO’nun kurallara uymayan ülkelerle daha yakından ilgilenmesi gerektiğini belirten Hassett, örgütün yaptırımlarının zayıf olması nedeniyle bazı ülkelerin kurallara uymamayı göze aldığını söyledi.

Hassett, “Biz bir ülkenin WTO’ya girdikten sonra Çin’in davrandığı gibi davranacağını hiç daha önce düşünmedik. Bir üyenin bu kadar uygunsuz bir şekilde davranması WTO için yeni bir şey.” ifadelerini kullandı.

Dünya Ticaret Örgütü (WTO), 1948 yılında yürürlüğe giren Gümrük ve Ticarette Genel Anlaşma’nın (GATT) devamı olarak 1995 yılında Cenevre’de kuruldu.

164 üyesi ile dünya ticaretinin yüzde 98’ini temsil eden WTO ülkeleri arasındaki ticarin etkin şekilde gerçekleştirilmesi, haksız ticari uygulamaların engellenmesi için faaliyet gösteriyor.