10 Kasım 2025 Pazartesi
  • TÜİK açıkladı! Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 2,9 arttı
Ekonomi

TÜİK açıkladı! Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 2,9 arttı

TÜİK verilerine göre, sanayi üretim endeksi eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken, yıllık bazda yüzde 2,9 artış kaydetti.

10 Kasım 2025 Pazartesi 10:34
TÜİK açıkladı! Sanayi üretim endeksi yıllık yüzde 2,9 arttı
Sanayi üretim endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 2,2 gerilerken yıllık bazda yüzde 2,9 yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, eylülde takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretim endeksi, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 2,9 arttı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,1, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,7 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 5,3 artış gösterdi.

Arındırılmamış sanayi üretim endeksinde, yıllık bazda yüzde 6 artış gerçekleşti.

- SANAYİ ÜRETİMİNDE AYLIK VERİLER

Mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi, söz konusu ayda bir önceki aya kıyasla yüzde 2,2 azaldı.

Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 1,2 artarken imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 2,3 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 2,4 azalış kaydetti.

  • sanayi üretim
  • eylül
  • TÜİK verileri

