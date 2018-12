TÜİK Aralık ayı enflasyon beklentisi 2018 TÜİK TEFE TÜFE enflasyon zam oranı kira artışı emekli memur maaşı enflasyon farkı ne kadar

TÜİK Aralık ayı enflasyonu verisi beklentileri neler? TÜİK Tefe Tüfe enflasyon zam oranı kira artışı nasıl hesaplanır? Emekli memur maaşı enflasyon farkı ne kadar olacak? 2019 Ocak ayı emekli memur maaş zammı açıklandı mı? Enflasyon zammı TÜFE TÜFE kira artışı ne kadar? Emekli memur enflasyon zam farkı belli oldu mu? 2019 Ocak ayı memur maaşları ne kadar olacak? Hangi memur kaç lira maaş alacak? soruların yanıtları merak konusu oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kasım ayı enflasyon verileri 3 Aralık'ta açıklandı. Yeni yılın yaklaşmısayla birlikte şimdide gözler Aralık ayı enflasyon verilerinde. Kira artış oranından memur maaşı zam oranına kadar farklı pek çok alanda kullanılacak olan enflasyon oranları büyük bir merakla bekleniyor. 2018 Aralık ayı enflasyonu 3 Ocak 2018 tarihinde Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanacak. TÜİK Aralık 2018 enflasyonu 3 Ocak 2018 tarihinde saat 10:00 itibari ile açıklanacak. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK tarafından açıklanır açıklanmaz hemen sitemize eklenecek olup anlık olarak rakamlardan haberdar olmak için star.com.tr haber sitemizin uygulamasını indirebilirsiniz. TÜİK Aralık ayı enflasyonu verisi son dakika haberleri ve yeni gelişmeler star.com.tr'de.



MEMUR EMEKLİ ENFLASYON ZAM FARKI

Memur maaş zammı ve emekli zammı son dönemde milyonlarca vatandaş tarafından yoğun şekilde araştırılıyor. 2019 yılına kısa bir süre, yüksek seviyelerden seyreden enflasyon rakamlarında düşün yaşanmazsa yaşanmazsa yılbaşında memur ve memur emeklileri Ocak-Temmuz için yüzde 4'lük zamma ek olarak yüzde 12.5 enflasyon farkı alması gündeme gelecek. Ayrıca, Ocak işçi, esnaf ve çiftçi emeklilerinin zammı ise yüzde 16 olacak. En düşük memur maaşı 3.309 TL'ye çıkacak.



EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 2018



En düşük işçi emeklisi maaşı (2000 sonrası) – 939 TL

En düşük işçi emeklisi (2000 öncesi) – 1.569 TL

En düşük esnaf (Bağ-Kur) emeklisi maaşı – 1.444 TL

En düşük (Bağ-Kur) tarım emeklisi maaşı – 989 TL

En düşük memur emekli maaşı – 1.978 TL



EMEKLİ MEMUR ZAMMI NE KADAR?



Emekli ve memura yapılacak zammın belirlenmesi için Aralık ayı enflasyonun açıklanması bekleniyor. Buna göre 3 Ocak'ta beklenen sorunun cevabı da gelmiş olacak.



Kasım ve Aralık ayı enflasyonuna göre zam oranları artacak ya da azalacak. 2019 Yılı Programı'ndaki enflasyon tahminine göre, Ocak zammı SSK ve Bağ-Kur'lularda yüzde 10.65, memur emeklilerinde yüzde 11.15 olacak.

3 Ocak Tarihinde Kesin Oran Belli Olacak





Yaklaşık 3 milyon memurun 2019’un ilk 6 ayı için alacağı maaşlar belli olmaya başladı. 5 aylık enflasyonun yüzde 10.64 çıkmasının ardından evli veya bekar memurun maaşları da gün yüzüne çıktı.



2019 yılına sayılı günler kala memurlar ne kadar maaş alacaklarını araştırıyor. Son enflasyon verilerine göre yaklaşık 3 milyon memurun alacakları maaş da belli olmaya başladı. Ocak ayında üç ayrı artışa kavuşacak olan memur maaşları, önce toplu sözleşme zammıyla artacak. Sonrasında 6 aylık enflasyon da maaş artışına eklenecek, aile yardımı da yükselecek.



2019 OCAK AYI ZAMLI MEMUR MAAŞLARI



TÜİK’in son enflasyon verilerine göre 2019 yılında hangi memur kaç lira maaş alacak? İşte detaylar...



Mevcut Maaş Zamlı Maaş



- İmam: 3207 TL 3548 TL



- Memur: 3387 TL 3764 TL



- Teknisyen: 3527 TL 3920 TL



- Hemşire: 4124 TL 4583 TL



- Müezzin: 2923 TL 3234 TL



- Öğretmen: 4247 TL 4720 TL



- Vaiz: 4415 TL 4907 TL



- Polis: 4823 TL 5360 TL



- Araştırma Gör: 5347 TL 5943 TL



- Avukat: 5377 TL 5976 TL



- Şube Müdürü: 5519 TL 6134 TL



- Mühendis: 5634 TL 6262 TL



- Uzm. Doktor: 6568 TL 7300 TL



- Profesör: 9089 TL 10.102 TL



- Kaymakam: 9651 TL 10.726 TL



- Müsteşar: 11.978 TL 13.312 TL



- Memur emeklisine yüzde 11.15 zam



MAAŞLAR TOPLU SÖZLEŞMEYE GÖRE BELİRLENİYOR



Memurların maaş zamları her 6 ayda bir toplu sözleşmede belirlenen oranda artırılıyor. Temmuz ayında yüzde 3.5 toplu sözleşme zammı ve enflasyon farkı alan memurlar Ocak ayında yine toplu sözleşmede belirlenen enflasyon farkı olmadan yüzde 4 oranında zam alacak. Önümüzdeki dönemde uygulanacak yeni zam oranları ise 2019 yılında toplu sözleşme görüşmelerinde belirlenecek.



FARK KESİNLEŞTİ



Maaş zammına ilaveten memurlar için bu dönemde enflasyon farkı da kesinleşmiş oldu.



Memurların Ocak'ta fark alması için 2018'in ikinci yarısında enflasyonun Temmuz'da alınan yüzde 3.5'lik zammı aşması gerekiyordu.



5 aylık enflasyon yüzde 10.64 olarak açıklandı. Böylece memurlara şimdiden yüzde 7.14 oranında enflasyon farkı verilmesi kesinleşti. Toplam zam oranı ise yüzde 11.14'e ulaşmış oldu. Aralık enflasyonunun 3 Ocak'ta açıklanmasıyla birlikte bu rakam kesinleşecek. Aralık enflasyonu sıfır bile çıksa zam enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14 olacak.



ÇOCUK PARASI DA ARTIYOR!



Yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı ve yüzde 7.14'lük enflasyon farkı ile birlikte yüzde 11.14'e ulaşan zammın ardından memurlara verilen aile yardımlarında da artışlar meydana gelecek. 5 aylık enflasyon verisiyle yaptığımız hesaplamalara göre şu anda çalışmayan eş için ödenen aile yardımı 251.68 liradan Ocak ayında 279.72 liraya çıkacak.



Çocuk yardımı tutarı ise 0-6 yaş için 58.98 liradan 65.55 liraya, 6 yaş üstü için 29.49 liradan 32.77 liraya yükselecek. Böylece 0-6 yaş aralığında 2 çocuğu olan ve eşi çalışmayan bir memura şu anda ayda 369.63 lira ödenirken bu rakam Ocak ayı ile birlikte 410.82 liraya kadar yükselecek. Aralık enflasyonuna göre bu rakamın daha da artması söz konusu olabilecek.



MEMURUN YILLIK KAYBI 559 LİRA



En düşük memur ekim ayında yüzde 8.24 oranında enflasyon farkı alacakken kasım ayında enflasyon eksiye geçince enflasyon farkı yüzde 6.6'ya geriledi. Bu memurun enflasyon farkındaki azalış nedeniyle uğradığı aylık kayıp 46.5 lira, yıllık kayıp ise 559 lira.



Aylara Göre Enflasyon Rakamları 2018 (İlk 11 Aylık Enflasyon Oranları)



Ocak 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,02 Yıllık % 10,35



Ocak 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 12,14



Şubat 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,73 Yıllık % 10,26



Şubat 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,68 Yıllık % 13,71



Mart 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,99 Yıllık % 10,23



Mart 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,54 Yıllık % 14,28



Nisan 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,87 Yıllık % 10,85



Nisan 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 2,60 Yıllık % 16,37



Mayıs 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 1,62 Yıllık % 12,15



Mayıs 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,79 Yıllık % 20,16



Haziran 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,61 Yıllık % 15,39



Haziran 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 3,03 Yıllık % 23,71



Temmuz 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 0,55 Yıllık % 15,85



Temmuz 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 1,77 Yıllık % 25



Ağustos 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 2,30 Yıllık % 17,90



Ağustos 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 6,60 Yıllık % 32,13



Eylül 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık % 6,30 Yıllık % 24,52



Eylül 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık % 10,88 Yıllık % 46,15



Ekim 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 2,67 Yıllık 25,24



Ekim 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 0,91 Yıllık 45,01



Kasım 2018 Enflasyonu TÜFE Aylık 1,44 Yıllık 21,62



Kasım 2018 Enflasyonu ÜFE Aylık 2,53 Yıllık 38,54



KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?



Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor.



Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.





ÜFE'ye bakılıyor



Taraflar anlaşsa da zam bu sınırı aşamaz. Borçlar Kanunu’nun 344’üncü maddesinde konut için kira artışının, İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı Üretici Fiyat Endeksi’ne (ÜFE) göre yapılacağı belirtiliyor. ÜFE, her ay açıklanan enflasyonla karıştırılmamalı. En çok yanlış bu konuda yapılıyor. ‘ÜFE ve TÜFE (Tüketici Fiyat Endeksi) ortalaması alınacak’ diyene aldırmayın.

Kira sözleşmesi ne zaman sona erer?



Kira sözleşmesinin imzalanmasıyla birlikte ev sahibi-kiracı ilişkisi borç-alacak ilişkisine dönüyor. Yani her iki tarafın da birtakım yükümlülükleri yerine getirmesi gerekiyor. Bu yükümlülüklerin neler olduğu, tarafların hangi haklara sahip olduğu da Türk Borçlar Kanunu’nda ele alınıyor.



Kira sözleşmesinin sona ermesi



Ev sahibi ile kiracı arasında bazı konularda anlaşma sağlanamıyor. Özellikle kira sözleşmesinin sona ermesi ve konutun tahliye edilmesi konusunda sıkıntı yaşanabiliyor. Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenleme ise tartışma yaşanan bu konuya açıklık getiriyor. 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 347’nci maddesinde kira sözleşmesinin ne zaman biteceği sorusu şöyle açıklanıyor: Konut ve çatılı işyeri kiralarında sözleşmenin sona ermesi



MADDE 347- Konut ve çatılı işyeri kiralarında kiracı, belirli süreli sözleşmelerin süresinin bitiminden en az on beş gün önce bildirimde bulunmadıkça, sözleşme aynı koşullarla bir yıl için uzatılmış sayılır. Kiraya veren, sözleşme süresinin bitimine dayanarak sözleşmeyi sona erdiremez. Ancak, on yıllık uzama süresi sonunda kiraya veren, bu süreyi izleyen her uzama yılının bitiminden en az üç ay önce bildirimde bulunmak koşuluyla, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeye son verebilir.



Belirsiz süreli kira sözleşmelerinde, kiracı her zaman, kiraya veren ise kiranın başlangıcından on yıl geçtikten sonra, genel hükümlere göre fesih bildirimiyle sözleşmeyi sona erdirebilirler.



Genel hükümlere göre fesih hakkının kullanılabileceği durumlarda, kiraya veren veya kiracı sözleşmeyi sona erdirebilir.



Ev kirası zammında kurnazlığa dikkat!



Doğan, “Ekim-kasım ayları kira kontratlarının yoğun şekilde yenilendiği dönem. Borçlar Kanunu’nda yer alan düzenlemeye göre kira artışlarında Yİ-ÜFE dikkate alınıyor. Ancak gerek ÜFE’nin, gerekse Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) birden fazla hesaplanma yöntemi var” dedi.



12 aylık ortalamaya göre



Doğan, şöyle konuştu: Yargıtay’ın verdiği karara göre yıllık kira artışları ÜFE’nin on iki aylık ortalamalarına göre hesaplanır yani yıllık bazda artış oranına göre değil. Yİ-ÜFE eylülde aylık bazda yüzde 10.88, yıllık bazda ise yüzde 46.15 artış gösterdi.



Hukuki yollara başvurun



Doğan, şöyle devam etti: Yargıtay içtihadına göre ekimde yıllık kira artışı en fazla yüzde 46.15 değil yüzde 21.36 olabilir. Tüketicilerimiz yüzde 21.6’nın üzerinde veya Yİ-ÜFE’nin yıllık bazdaki artışı olan yüzde 46.15 gibi bir artışla karşılaştığında Yargıtay’ın kararını emsal göstererek hukuki yollara başvurabilir.



Kira artışını kim belirler?



Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Peki, kira artışını kim belirler? Ev ve işyerini kiraya veren mal sahipleri, kiracıları ile yaptığı sözleşmenin yenilenmesi halinde kira bedeline zam yapma hakkına da sahip oluyor. Kira sözleşmesi, taraflardan herhangi bir fesih bildiriminin gelmemesi halinde otomatik olarak senelik yenilenmiş oluyor.

EKİM AYI ENFLASYON RAKAMLARI TÜİK ZAM ORANLARI AÇIKLANDI



Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Kasım ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre Kasım ayında enflasyon yüze 1.44 düştü. Yıllık enflasyon ise yüzde 21.62 oldu.



EN YÜKSEK ARTIŞ AYAKKABI VE GİYİMDE



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan, sağlıkta %0,57, konutta %0,47, lokanta ve otellerde %0,41 ve alkollü içecekler ve tütünde %0,17 artış gerçekleşti.





EN YÜKSEK DÜŞÜŞ ULAŞTIRMADA



Ana harcama grupları itibariyle 2018 yılı Kasım ayında endekste yer alan gruplardan ev eşyasında %2,85, eğlence ve kültürde %2,08, çeşitli mal ve hizmetlerde %0,96 ve gıda ve alkolsüz içeceklerde %0,74 düşüş gerçekleşti.





BU YIL EN FAZLA EV EŞYASINDA FİYATLAR ARTTI



TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler %27,87, gıda ve alkolsüz içecekler %25,66, konut %24,76 ve eğlence ve kültür %21,18 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama gruplarıdır.







BU ÜÇ İLDE EN YÜKSEK ARTTI



İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması (İBBS) 2. Düzey'de bulunan 26 bölge içinde, bir önceki yılın Aralık ayına göre en yüksek artış %23,59 ile TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan) bölgesinde, bir önceki yılın aynı ayına göre en yüksek artış %25,06 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) bölgesinde ve on iki aylık ortalamalara göre en yüksek artış %17,50 ile TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye) bölgesinde gerçekleşti.



Kasım 2018'de endekste kapsanan 407 maddeden; 38 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 261 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 108 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.





TÜİK NEDİR?



Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temel görevi, ülkenin ihtiyaç duyduğu alanlarda, veri ve bilgilerin, derlenmesini, gerekli istatistiklerin üretilmesini, yayımlanmasını ve dağıtımını yapmaktır.



TÜİK bireylerden, hanelerden, işyerlerinden araştırmalar ve sayımlar yoluyla veri toplar. Topladığı verileri analiz eder ve istatistiki bilgi haline dönüştürür. Bu istatistiki bilgiler, toplumun her kesiminde karar alma aşamalarında güvenilir yol göstericilerdir.



Ayrıca, verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı bilgilerini içeren Resmi İstatistik Programı’nı kurum/kuruluşlar ile koordineli olarak hazırlayarak programda yer alan faaliyetlerin izleme ve değerlendirmesini raporlar.



Resmi İstatistik Programı; verilerin hangi tanım, yöntem, kapsam ve sınıflama kullanılarak hangi kurum tarafından, hangi sıklıkta derleneceği ve yayınlanacağı ile ilgili bilgileri kapsamaktadır.



Resmi istatistikler Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı ve Resmi İstatistik Programı'nda belirtilen kurum ve kuruluşlar tarafından üretilir, dağıtılır ve yayımlanır.