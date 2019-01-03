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TÜİK Aralık ayı ve 2018 yılı enflasyon rakamlarını açıkladı

Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), aralıkta aylık bazda yüzde 0,40, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzde 2,22 azalış gösterdi. Yıllık enflasyon tüketici fiyatlarında yüzde 20,30, yurt içi üretici fiyatlarında yüzde 33,64 olarak gerçekleşti.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, aralık ayı itibarıyla 12 aylık ortalamalar dikkate alındığında, tüketici fiyatları yüzde 16,33, yurt içi üretici fiyatları yüzde 27,01 arttı.

Aylık bazda TÜFE yüzde 0,40, Yİ-ÜFE 2,22 geriledi.

TÜFE, aralıkta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 20,30, Yİ-ÜFE ise yüzde 33,64 arttı.

- Beklentiler

AA Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 20,36 olmuştu.    

TÜFE ve Yİ-ÜFE oranları şöyle:
 
Aylık Değişim    TÜFE                                                           Yİ-ÜFE   
                                                      
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    
Ocak             0,41    0,56    1,65   1,98    1,1     1,82    2,46    1,02    2,36     0,38    -0,18   3,32    0,33    0,55   3,98    0,99    
Şubat            0,73    0,56    0,3    0,43    0,71    -0,02   0,81    0,73    1,72     -0,09   -0,13   1,38    1,2     -0,2   1,26    2,68    
Mart             0,42    0,41    0,66   1,13    1,19    -0,04   1,02    0,99    1,22     0,36    0,81    0,74    1,05    0,40   1,04    1,54    
Nisan            0,87    1,52    0,42   1,34    1,63    0,78    1,31    1,87    0,61     0,08    -0,51   0,09    1,43    0,52   0,76    2,60    
Mayıs            2,42    -0,21   0,15   0,40    0,56    0,58    0,45    1,62    0,15     0,53    1       -0,52   1,11    1,48   0,52    3,79    
Haziran          -1,43   -0,9    0,76   0,31    -0,51   0,47    -0,27   2,61    0,01     -1,49   1,46    0,06    0,25    0,41   0,07    3,03    
Temmuz           -0,41   -0,23   0,31   0,45    0,09    1,16    0,15    0,55    -0,03    -0,31   0,99    0,73    -0,32   0,21   0,72    1,77    
Ağustos          0,73    0,56    -0,1   0,09    0,4     -0,29   0,52    2,30    1,76     0,26    0,04    0,42    0,98    0,08   0,85    6,60    
Eylül            0,75    1,03    0,77   0,14    0,89    0,18    0,65    6,30    1,55     1,03    0,88    0,85    1,53    0,29   0,24    10,88   
Ekim             3,27    1,96    1,8    1,9     1,55    1,44    2,08    2,67    1,6      0,17    0,69    0,92    -0,2    0,84   1,71    0,91    
Kasım            1,73    0,38    0,01   0,18    0,67    0,52    1,49    -1,44   0,65     1,66    0,62    -0,97   -1,42   2      2,02    -2,53   
Aralık           0,58    0,38    0,46   -0,44   0,21    1,64    0,69    -0,40   1        -0,12   1,11    -0,76   -0,33   2,98   1,37    -2,22   
                                                                                                                                                     
Yıllık Değişim   TÜFE                                                           Yİ-ÜFE       
                                                  
AYLAR/YILLAR     2011    2012    2013   2014    2015    2016    2017    2018    2011     2012    2013    2014    2015    2016   2017    2018    
Ocak             4,9     10,61   7,31   7,75    7,24    9,58    9,22    10,35   10,8     11,13   1,88    10,72   3,28    5,94   13,69   12,14   
Şubat            4,16    10,43   7,03   7,89    7,55    8,78    10,13   10,26   10,87    9,15    1,84    12,4    3,1     4,47   15,36   13,71   
Mart             3,99    10,43   7,29   8,39    7,61    7,46    11,29   10,23   10,08    8,22    2,3     12,31   3,41    3,80   16,09   14,28   
Nisan            4,26    11,14   6,13   9,38    7,91    6,57    11,87   10,85   8,21     7,65    1,7     12,98   4,8     2,87   16,37   16,37   
Mayıs            7,17    8,28    6,51   9,66    8,09    6,58    11,72   12,15   9,63     8,06    2,17    11,28   6,52    3,25   15,26   20,16   
Haziran          6,24    8,87    8,3    9,16    7,2     7,64    10,90   15,39   10,19    6,44    5,23    9,75    6,73    3,41   14,87   23,71   
Temmuz           6,31    9,07    8,88   9,32    6,81    8,79    9,79    15,85   10,34    6,13    6,61    9,46    5,62    3,96   15,45   25      
Ağustos          6,65    8,88    8,17   9,54    7,14    8,05    10,68   17,90   11       4,56    6,38    9,88    6,21    3,03   16,34   32,13   
Eylül            6,15    9,19    7,88   8,86    7,95    7,28    11,2    24,52   12,15    4,03    6,23    9,84    6,92    1,78   16,28   46,15   
Ekim             7,66    7,8     7,71   8,96    7,58    7,16    11,90   25,24   12,58    2,57    6,77    10,1    5,74    2,84   17,28   45,01   
Kasım            9,48    6,37    7,32   9,15    8,1     7       12,98   21,62   13,67    3,6     5,67    8,36    5,25    6,41   17,30   38,54   
Aralık           10,45   6,16    7,4    8,17    8,81    8,53    11,92   20,30   13,33    2,45    6,97    6,36    5,71    9,94   15,47   33,64   

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