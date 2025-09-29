İSTANBUL 18°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
29 Eylül 2025 Pazartesi / 7 RebiülAhir 1447
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    41,5834
  • EURO
    48,7966
  • ALTIN
    5101.38
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • TÜİK eylül rakamlarını açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı
Ekonomi

TÜİK eylül rakamlarını açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı

Ekonomik güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,1 artarak 98 değerini aldı.

AA29 Eylül 2025 Pazartesi 10:10 - Güncelleme:
TÜİK eylül rakamlarını açıkladı: Ekonomik güven endeksi arttı
ABONE OL

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), eylül ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks ağustosta 97,9 iken eylülde yüzde 0,1 artarak 98 oldu. Tüketici güven endeksi, eylülde aylık bazda yüzde 0,4 azalarak 83,9'a geriledi.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi, yüzde 0,2 artışla 100,8 olarak kayıtlara geçti.

Hizmet sektörü güven endeksi, yüzde 0,1 azalarak 111 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi, yüzde 0,4 yükselişle 109,2 olurken inşaat sektörü güven endeksi de yüzde 3,6 artışla 88,3 değerini aldı.

Ekonomik güven endeksinde son 5 yılın aylık verileri şöyle:

Aylar/Yıllar20212022202320242025
Ocak96,7102,399,799,699,7
Şubat9699,599,399,299,2
Mart99,596,599,1100,3100,8
Nisan94,295,8102,699,296,6
Mayıs9398104,198,396,7
Haziran98,794,8101,595,896,7
Temmuz101,794,399,694,496,3
Ağustos102,694,994,493,197,9
Eylül104,39595,69598
Ekim103,397,996,898,1
Kasım101,597,695,497,2
Aralık99,798,496,598,9

  • Ekonomik güven endeksi
  • Ağustos
  • Eylül

ÖNERİLEN VİDEO

MSB'den Preveze Deniz Zaferi paylaşımı: Ufuklarda şan, denizlerde kudret!

Kapat
Video yükleniyor...

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.