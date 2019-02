Ocak ayı enflasyon oranı kaç TÜİK son dakika TEFE TÜFE enflasyon zam oranı Şubat ayı kira artışı ne kadar

TÜİK son dakika ocak ayı enflasyon zam oranı rakamları az önce açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon zam oranlarının ardından Rakamların açıklanmasıyla birlikte Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzdelik durumu ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzdelik durumu belli oldu. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. Aynı şekilde TÜFE TÜFE Ocak enflasyon zam oran oranlarına göre Şubat ayı kira artışı belirlenmiş oldu. İşte zam oranlarına göre kira artışı ve hesaplama işlemi

Son dakika... Yılın ilk enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.



2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.



Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.



TCMB TAHMİNLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞTİ



TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.

Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu

Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.



Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu



Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.



Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti

TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.



Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,18 arttı



İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.



Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.



Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,45 arttı



Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.



Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,38 artış ve su sektöründe ise yüzde 6,88 düşüş olarak gerçekleşti.



Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti

Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4,22 ile kömür ve linyit, yüzde 3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 31,23, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.



Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.

KİRA ZAM ORANI VE KİRA ZAM HESAPLAMASI DEĞİŞTİ!

Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2019'e ilişkin enflasyon verileri 4 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.

2019 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yılının ilk enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu. Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya düşürüldüğünü açıkladı. Çetinkaya, "Enflasyonda ikna edici bir düşüş olana kadar sıkı para politikası devam edecektir" ifadelerini kullandı. Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar 5.30 seviyesinin altına geriledi.



TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 14.6 olarak revize edildi. İşte Çetinkaya’nın açıklamalarından satır başları:



ABD ve İngiltere'de büyüme performansı olumlu olsa da Euro Bölgesi'nde yavaşlama belirgin. Korumacılık eğilimleri belirsizliği artırıyor.



Bu dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin artması politika normalleşmesinin hız kaybedeceğini düşündürüyor.



Para politikasındaki sıkı duruş yurt içi finansal gelişmelerde ivme gösterilmesine katkıda bulundu. Türk Lirası gelişmekte olan para birimlerinden olumlu ayrıştı. Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredilerin büyümedeki yavaşlaması belirgin hale geldi.



DENGELENME BELİRGİNLEŞTİ



Petrol ve ithalat fiyatlarındaki gerileme ve vergi indirimleri iç talepteki zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.



Finansal koşullardaki belirgin sıkılaşmanın etkisi ile talep daraldı.



Son çeyreğe ilişkin göstergeler dengelenmenin belirginleştiğini gösteriyor.

VERGİ İNDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU



Kredi faiz oranlarındaki gerileme ve kredi standartlarındaki sınırlı gevşeme bir önceki çeyreğe kıyasla bir miktar azaldı. Tüketci enflasyonu ekim enflasyon raporunda verdiğimiz tahminin altında gerçekleşti. Altın dışı tüketici enflasyonunda da benzer bir görünüm var. Enflasyonun öngörülenin altında kalmasında petroldeki düşüş ve TL’deki değerlenme var. Vergi indirimi ve talep koşulları da etkili oldu. 2018 yılının son çeyreğinde temel mal ve enerji grupları öne çıktı.



Hizmet grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü. İç talepteki zayıflamanın fiyatlama davranışlarındaki bir miktar iyileşme ortaya çıktı. Değerli konuklar iktisadi faaliyet ekim enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz şekilde yavaşladı. Bu dönemde GSYH dönemlik yüzde 1.1 daralırken yıllık 1.6 artış kaydetti.



Talep kompozisyonundaki dengelenme belirginleşerek devam etti. Kasım ayından itibaren uygulanan vergi teşvikleri daralmayı kısmen sınırlıyor. Küresel büyüme görümündeki kısmi yavaşlamaya rağmen dış talep gücünü koruyor. Firmaların dış piyasalara yönelme eğilimi mal ihracatını desteklemeye devam ediyor. Turizm ve diğer hizmet gelirlerinin olumlu seyri devam ediyor. Cari işlemler dengesi hızlı bir şekilde iyileşti.



2019 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 14.6



2019 yılı boyunca enflasyon görünümünde iyileşmenin ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini öngörüyoruz.



Yakın dönem gelişmeler çerçevesinde petrol varil fiyatı tahminimizi 76.2 dolardan 63 dolara düşürüyoruz.



Yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13 olarak korundu.



Enflasyon tahminlerimizi sunuyoruz.



Enflasyonun 2019 yıl sonunda 14.6 olacağını, 2020 yılı sonunda yüzde 8.2, 2021 yılında 5.4, orta vadede yüzde 5.



SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK



Bir önceki rapor dönemine göre 2019 ikinci çeyreğinden itibaren zayıf talep koşullarının 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz. Çıktı açığı tahminleri de bir önceki rapor dönemine göre 0.4 puan aşağı çekiyor.

KİRA ZAMMI NASIL HESAPLANIR?

Yeni Ekonomi Programı'nda yer alan tedbirlerden biri gayrimenkulde kira artış oranını doğrudan etkiliyor. Ev sahipleri artık zamları üretici fiyatından değil, tüketici fiyatından yapabilecek. Program'ın 'Enflasyon' bölümünün 'Politika ve Tedbirler' başlığı altında, "Kira artış oranına dair üst sınır, döviz kuru ve emtia fiyatlarındaki gelişmelere duyarlılığı yüksek olan üretici fiyatları yerine tüketici fiyatlarına göre belirlenecektir" maddesi yer alıyor. Normal şartlarda 12 aylık ortalama Yurt İçi Üretici Fiyatı (Yİ-ÜFE) artış oranı ile belirlenen kira zammı üst rakamı yeni düzenleme yapılması ile birlikte TÜFE ile belirlenecek. Ağustos ayında 12 aylık ÜFE gerçekleşmesi yüzde 18,78, TÜFE gerçekleşmesi ise yüzde 12,61 olarak kaydedilmişti. Bu da oturduğu ev için bin lira kira ödeyen tüketicinin, zam zamanının ağustosa denk gelmesi durumunda eylülde 188 lira zamlı ödeme yapacağı anlamına geliyor. Şayet TÜFE oranından zam yapılsaydı bu rakam 126 lira olacaktı.





