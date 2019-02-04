Ocak ayı enflasyon oranı kaç TÜİK son dakika TEFE TÜFE enflasyon zam oranı Şubat ayı kira artışı ne kadar
TÜİK son dakika ocak ayı enflasyon zam oranı rakamları az önce açıklandı. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon zam oranlarının ardından Rakamların açıklanmasıyla birlikte Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzdelik durumu ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzdelik durumu belli oldu. Aynı şekilde TÜFE TÜFE Ocak enflasyon zam oran oranlarına göre Şubat ayı kira artışı belirlenmiş oldu. İşte zam oranlarına göre kira artışı ve hesaplama işlemi
TÜİK son dakika ocak ayı enflasyon zam oranı rakamları az önce açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan Ocak ayı enflasyon zam oranlarının ardından Rakamların açıklanmasıyla birlikte Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), ocakta aylık bazda yüzdelik durumu ve Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) yüzdelik durumu belli oldu. TÜİK ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Enflasyon, ocak ayında yüzde 1,06 artarken, yıllık bazda yüzde 20,35 oldu. Aynı şekilde TÜFE TÜFE Ocak enflasyon zam oran oranlarına göre Şubat ayı kira artışı belirlenmiş oldu. İşte zam oranlarına göre kira artışı ve hesaplama işlemi
Son dakika: Ocak ayı enflasyon rakamı açıklandı
Son dakika... Yılın ilk enflasyon rakamı açıklandı. 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.
2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre %1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre %1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre %20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre %17,16 artış gerçekleşti.
Tüketici Fiyat Endeksi'nde gıda fiyatlarının yarattığı yukarı yönlü baskı nedeniyle yüzde 0.8 ila yüzde 1 arasında artış öngörülüyordu. 2018 yılının aralık ayında enflasyon aylık 0.4 azalırken yıllık TÜFE yüzde 20.30, ÜFE ise yüzde 33.64 seviyesinde gerçekleşmişti.
TCMB TAHMİNLERİNİ AŞAĞIYA ÇEKMİŞTİ
TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.
Ocak ayı enflasyon rakamları açıklandı! Türkiye İstatistik Kurumu ( TÜİK) ocak enflasyon verilerini açıkladı. Tüketici fiyat endeksi (TÜFE) aylık %yüzde 1,06 arttı. Yıllık TÜFE yüzde 20,35 oldu.
TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı Ocak ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre, tüketici fiyat endeksinde (TÜFE) (2003=100) 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 1,06, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 1,06, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 20,35 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,16 artış gerçekleşti.
Aylık en yüksek artış yüzde 6,43 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste yer alan gruplardan, çeşitli mal ve hizmetlerde yüzde 3,62, sağlıkta yüzde 3,56, eğlence ve kültürde yüzde 3,18 ve lokanta ve otellerde yüzde 1,07 artış gerçekleşti.
Aylık en fazla düşüş gösteren grup yüzde 7,95 ile giyim ve ayakkabı oldu
Ana harcama grupları itibariyle 2019 yılı Ocak ayında endekste düşüş gösteren bir diğer grup ise yüzde 3,10 ile konut oldu.
Yıllık en fazla artış yüzde 30,97 ile gıda ve alkolsüz içecekler grubunda gerçekleşti
TÜFE'de, bir önceki yılın aynı ayına göre çeşitli mal ve hizmetler yüzde 29,63, ev eşyası yüzde 29,07, eğlence ve kültür yüzde 23,15 ve lokanta ve oteller yüzde 19,89 ile artışın yüksek olduğu diğer ana harcama grupları oldu.
Özel kapsamlı TÜFE göstergesi (B) aylık yüzde 0,18 arttı
İşlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE'de 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,18, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 19,55 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 17,21 artış gerçekleşti.
Ocak 2019'da endekste kapsanan 418 maddeden; 21 maddenin ortalama fiyatlarında değişim olmazken, 267 maddenin ortalama fiyatlarında artış, 130 maddenin ortalama fiyatlarında ise düşüş gerçekleşti.
Yurt içi üretici fiyat endeksi aylık yüzde 0,45 arttı
Yurt içi üretici fiyat endeksi (Yİ-ÜFE), 2019 yılı Ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 0,45, bir önceki yılın Aralık ayına göre yüzde 0,45, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 32,93 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 28,70 artış gösterdi.
Sanayinin dört sektörünün bir önceki aya göre değişimleri; madencilik ve taşocakçılığı sektöründe yüzde 2,83, imalat sanayi sektöründe yüzde 0,47, elektrik, gaz üretim ve dağıtımı sektöründe yüzde 0,38 artış ve su sektöründe ise yüzde 6,88 düşüş olarak gerçekleşti.
Aylık en fazla artış diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünlerinde gerçekleşti
Bir önceki aya göre en fazla artış; yüzde 4,67 ile diğer madencilik ve taşocakçılığı ürünleri, yüzde 4,22 ile kömür ve linyit, yüzde 3,94 ile diğer ulaşım araçları olarak gerçekleşti. Buna karşılık tütün ürünleri yüzde 31,23, ham petrol ve doğal gaz yüzde 11,70, su ve suyun arıtılması ve dağıtılması yüzde 6,88 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla azaldığı alt sektörler oldu.
Ana sanayi gruplarında aylık en fazla artış sermaye malında gerçekleşti
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2019 yılı Ocak ayında aylık en fazla artış sermaye malında ve yıllık en fazla artış enerjide gerçekleşti.
ENFLASYON ÖNCESİ BEKLENTİ NEYDİ?
Bu hafta yurt içinde öne çıkacak gelişmeler arasında ocak ayı enflasyon verileri, dış ticaret dengesi ve hazine nakit dengesi bulunuyor. Yurt dışında ise ABD ile Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ve İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılma süreci ve Venezuela'daki gelişmeler izlenecek. İngiltere Merkez Bankası faiz kararını açıklayacak. Avrupa'da hizmet sektörü satın alma yöneticileri endeksi başta olmak üzere açıklanacak veriler takip edilecek.
2018 yılsonu TÜFE artışı yüzde 20.3'tü.
TCMB tahminlerini aşağıya çekti
TCMB, 30 Ocak'ta yılın ilk enflasyon raporunu açıkladı. Banka 2019 ve 2010 yılı enflasyon tahminlerini düşürdü. TCMB Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon öngörüsünü yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya, 2020 yıl enflasyon öngörüsünü yüzde 9.3'ten yüzde 8.2'ye indirdiklerini söyledi. Çetinkaya, petrol fiyatının aşağı yönlü güncellemede etkili olduğunu vurguladı.
5 ŞUBAT SALI
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) saat 10:00'da aylık fiyat gelişmeleri raporunu yayınlayacak. Teknik nitelikteki raporda kısa vadede enflasyon beklentilerine ilişkin detaylara dikkat edilecek.
Saat 12:00'de Euro Bölgesi Hizmet Sektörü Satın alma Yöneticileri Endeksi (PMI) açıklanacak.
6 ŞUBAT ÇARŞAMBA
Yurt içinde önemli bir verinin bulunmadığı çarşamba günü Almanya'nın fabrika siparişleri, ABD'nin dış ticaret dengesi ve petrol stokları izlenecek.
7 ŞUBAT PERŞEMBE
İngiltere Merkez Bankası (BOE) faiz kararını Türkiye saati ile 15.00'te açıklayacak. BOE, ağustos ayında faizi beklendiği gibi 25 baz puan yükselterek yüzde 0.75'e çekmişti. böylece ülkede politika faizi 2009'dan beri en yüksek seviyeye çıkmıştı.
Yabancılar borsada alımlarını sürdürdü
Saat 14:30'da 25 Ocak - 1 Şubat haftasının yabancı portföy hareketleri açıklanacak. 18-25 Ocak haftasında yabancı yatırımcıların hisse senedi piyasasına ilgisinin devam etmiş, net yabancı girişi 321 milyon dolar olmuştu. Son 3 haftada kümülatif net giriş 1.15 milyar doları buldu. 5 haftadır net yabancı çıkışının yaşandığı tahvil piyasasında 18-25 Ocak haftasında net çıkışın 77 milyon dolar oldu.
25 Ocak - 1 Şubat haftasına ilişkin para ve banka istatistikleri de saat 14.30'da açıklanacak. 18-25 Ocak haftasında yerleşiklerin döviz mevduatında 2 milyar dolar artış yaşandı. Son iki haftada kümülatif olarak 5.4 milyar dolar artış yaşandı.
Ocak ayı bütçe gerçekleşmeleri açıklanacak
Saat 17:00'de Hazine Ocak ayı nakit bütçe verilerini yayınlayacak. TCMB geçen Hazine'ye kar transferi yaptı. Merkez Bankası'nın 18 Ocak'taki olağanüstü genel kurulunda 2018 yılı kesinleşmemiş hesap dönemi karından hesaplanan tutarın yüzde 90'ının avans olarak Hazine'ye aktarılması kabul edilmişti. Bankadan yapılan açıklamada "İlgili mevzuat çerçevesinde 33.7 milyar TL'lik kar payı avansının hissedarlara dağıtımına başlanmıştır" denildi. Merkez Bankası'nın diğer hissedarlarına sembolik para ödeniyor.
2018 yılında bütçe açığı 72.6 milyar lira, bütçe açığının milli gelire oranı yüzde 1.9 oldu. Ocak-Aralık dönemi bütçe gelirleri yüzde 20.2 oranında arttı ve 757.8 milyar TL'ye ulaştı. Vergi gelirleri ise yüzde 15.8 artış göstererek 621.3 milyar TL'ye çıktı.
8 ŞUBAT CUMA
Saat 10:00'da aralık dış ticaret endeksleri açıklanacak. Kasım ayı itibariyle ihracat miktar endeksi yıllık yüzde 16.8 oranında artış gösterirken, ithalat hacminde yüzde 22.5 oranında daraldı.
Cuma günü ABD'de hükümetin uzun süre kapalı kalmasından dolayı açıklanmayan verilerin de duyurulması bekleniyor. Bu verilerin başında 4. çeyrek büyüme rakamı geliyor. Dış ticaret dengesi, konut başlangıçları ve perakende satışlar da izlenecek veriler arasında.
Ocak 2019 Tefe Tüfe rakamları aynı zamanda Ocak ayında kira sözleşmesi dolan ve Şubat ayı itibari ile sözleşme yenilenecek olan milyonlarca kiracı için de Şubat ayı kira artış oranı olarak kullanılacak.
Finans Enflasyon Beklenti Anketi'ne katılan ekonomistler, ocak ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 1,26 artmasını bekliyor. ÜİK tarafından 4 Şubat Pazartesi günü açıklanacak ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde 1,26 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde 0,80, en yüksek yüzde 1,85 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2019 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 16,38 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 13,50, en yüksek yüzde 19,80 oldu.
Ekonomistlerin ocak ayı enflasyon beklentilerinin ortalamasına (yüzde 1,26) göre, bir önceki ay yüzde 20,30 olan yıllık enflasyonun yüzde 20,59'a yükseleceği hesaplanıyor.
TÜİK OCAK AYI 2019 TEFE TÜFE ZAMLI RAKAMLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak enflasyonu rakamları 4 Şubat tarihinde açıklanacak. 4 Şubat 2019 tarihinde açıklanacak rakamlar Ocak ayı enflasyonu olurken aynı zamanda Şubat ayı kira artış oranı olarak kullanılacak.
Ocak ayı itibari ile kira sözleşme süresi dolar Şubat ayı itibari ile kiraları zamlanacak olan kişiler için kira zam oranı bu tarih itibari ile açıklanacak. Yapılan yasal düzenlemenin ardından kira artış oranı açıklanan rakamlar arasında yer alan 12 aylık TÜFE ÜFE ortalaması üzerinden hesaplanacak.
KİRA ARTIŞ ORANI HANGİ TARİHTEN İTİBARİNE TÜFE ÜZERİNDEN HESAPLANMAK ZORUNDA?
7161 Vergi Kanunları ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun, 18 Ocak 2019 tarihli Resmi Gazete ile yayımlandı. Ancak kanunda 1 Ocak 2019 tarihi itibari ile geçerli olduğu maddesi yer aldığı için 2019 yılı kira zam oranı Tüfe üzerinden hesaplanacak.
ürkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), "Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi 2018 Sonuçları"nı açıkladı.
Buna göre, Türkiye nüfusunun yüzde 18,4'ünün ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 67 bin 724 kişiyle yine en çok nüfusa sahip il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 503 bin 985 ile Ankara, 4 milyon 320 bin 519 ile İzmir, 2 milyon 994 bin 521 ile Bursa ve 2 milyon 426 bin 356 ile Antalya izledi. Bayburt ise 82 bin 274 kişiyle en az nüfusa sahip il olarak kayıtlara geçti.
ORTANCA YAŞ YÜKSELDİ
Türkiye nüfusunun ortanca yaşı yükseldi. Türkiye'de 2017 yılında 31,7 olan ortanca yaş, geçen yıl 32'ye çıktı. Ortanca yaş erkeklerde 31,4 iken kadınlarda 32,7 olarak belirlendi.
Ortanca yaşın en yüksek görüldüğü iller sırasıyla 40,3 ile Sinop, 39,9 ile Balıkesir ve 39,6 ile Giresun, en düşük olduğu iller sırasıyla 19,8 ile Şanlıurfa, 20,7 ile Şırnak, 21,4 ile Ağrı olarak kaydedildi.
ÇALIŞMA ÇAĞINDAKİ NÜFUS ARTTI
Türkiye'de 15-64 yaş grubundaki (çalışma çağı) nüfus geçen yıl bir önceki yıla göre sayısal olarak yüzde 1,4 arttı. Buna göre, çalışma çağındaki nüfusun oranı yüzde 67,8, çocuk yaş grubu olarak tanımlanan 0-14 yaş grubundaki nüfusun oranı yüzde 23,4, 65 ve daha yukarı yaştaki nüfusun oranı ise yüzde 8,8 olarak gerçekleşti.
KİLOMETREKAREYE DÜŞEN KİŞİ SAYISI ARTTI
Nüfus yoğunluğu olarak ifade edilen "bir kilometrekareye düşen kişi sayısı" geçen yıl Türkiye genelinde 2017'ye göre 2 kişi artarak 107 kişiye yükseldi.
İstanbul, kilometrekareye düşen 2 bin 900 kişi ile nüfus yoğunluğunun en yüksek olduğu il olarak kayıtlara geçti. Bunu sırasıyla 528 kişiyle Kocaeli ve 360 kişiyle İzmir takip etti. Nüfus yoğunluğu en az il ise bir önceki yılki gibi, kilometrekareye düşen 12 kişiyle Tunceli oldu.
Yüzölçümü bakımından ilk sırada yer alan Konya'nın nüfus yoğunluğu 57, en küçük yüzölçümüne sahip Yalova'nın nüfus yoğunluğu ise 310 olarak gerçekleşti.
KİRA ZAM ORANI VE KİRA ZAM HESAPLAMASI DEĞİŞTİ!
Yapılan yasal değişiklik ile beraber yıllık kira zam oranı hesaplaması rakamları da değişmiş oldu. Bundan sonra 12 aylık ÜFE ortalaması yerine kiracılar 12 aylık TÜFE ortalaması üzerinden kiralarına zam yapacaklar.
Türkiye İstatistik Kurumu, Ocak 2019'e ilişkin enflasyon verileri 4 Şubat Pazartesi günü açıklanması bekleniyor.
Türkiye İstatistik Kurumu, Aralık 2018'e ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), geçen yılın aralık ayında bir önceki aya kıyasla yüzde 1,32 geriledi. Buna göre, YD-ÜFE, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,32 düşerken, Aralık 2017'ye göre yüzde 33,45 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 35,7 arttı.
Aralıkta bir önceki aya göre madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 1,94, imalat sanayisi sektöründe ise yüzde 1,31 düşüş gözlendi.
- En yüksek aylık düşüş kok ve rafine petrol ürünlerinde
Aralık ayında bir önceki aya göre endekslerde en fazla düşüş, yüzde 17,65 ile kok ve rafine petrol, yüzde 2,5 ile ile ana metaller, yüzde 2,40 ile diğer madencilik ve taş ocakçılığı ürünleri sektöründe gerçekleşti.
Ana sanayi grupları sınıflamasına göre 2018 yılı aralık ayında en fazla aylık düşüş yüzde 17,65 ile enerji mallarında gerçekleşti.
TÜİK OCAK AYI ENFLASYON BEKLENTİSİ NEDİR?
Ekonomistler, Ocak enflasyonun yüzde 0,34 azalmasını bekliyor. Ankete katılan ekonomistler, 2018'de enflasyonun yüzde 20,36 olacağını tahmin ediyor.
Ekonomistler, aralık ayında Tüketici Fiyat Endeksi'nin (TÜFE) yüzde 0,34 azalmasını bekliyor.
TÜİK tarafından 4 Şubat Pazartesi günü açıklanacak Ocak ayı enflasyon verilerine ilişkin beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlandı.
Ankete göre, ekonomistlerin kasım ayı enflasyon beklentilerinin ortalaması yüzde eksi 0,34 oldu. Ankete katılan ekonomistlerin ocak ayı için enflasyon beklentileri en düşük yüzde eksi 0,93, en yüksek yüzde 0,20 aralığında yer aldı.
Ekonomistlerin 2018 sonu enflasyon beklentisinin ortalaması ise yüzde 20,36 olarak belirlendi. Ankete katılan ekonomistler arasında yıl sonu enflasyon beklentisi en düşük yüzde 19,67, en yüksek yüzde 21,00 oldu. Bir önceki anket döneminde yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 22,57 düzeyinde gerçekleşmişti.
Enflasyon, aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,44 gerileme göstermişti.
2019 yıl sonu enflasyon tahmini açıklandı! Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Çetinkaya 2019 yılının ilk enflasyon raporu toplantısında açıklamalarda bulundu. Çetinkaya 2019 yıl sonu enflasyon tahminlerinin yüzde 15.2'den yüzde 14.6'ya düşürüldüğünü açıkladı. Çetinkaya, "Enflasyonda ikna edici bir düşüş olana kadar sıkı para politikası devam edecektir" ifadelerini kullandı. Çetinkaya'nın açıklamalarının ardından dolar 5.30 seviyesinin altına geriledi.
TCMB Başkanı Murat Çetinkaya enflasyon raporunu açıkladı. Buna göre 2019 yıl sonu enflasyonu yüzde 14.6 olarak revize edildi. İşte Çetinkaya’nın açıklamalarından satır başları:
ABD ve İngiltere'de büyüme performansı olumlu olsa da Euro Bölgesi'nde yavaşlama belirgin. Korumacılık eğilimleri belirsizliği artırıyor.
Bu dönemde küresel ekonomiye ilişkin belirsizliklerin artması politika normalleşmesinin hız kaybedeceğini düşündürüyor.
Para politikasındaki sıkı duruş yurt içi finansal gelişmelerde ivme gösterilmesine katkıda bulundu. Türk Lirası gelişmekte olan para birimlerinden olumlu ayrıştı. Finansal koşullardaki sıkılık devam ederken kredilerin büyümedeki yavaşlaması belirgin hale geldi.
DENGELENME BELİRGİNLEŞTİ
Petrol ve ithalat fiyatlarındaki gerileme ve vergi indirimleri iç talepteki zayıflama enflasyondaki düşüşte etkili oldu.
Finansal koşullardaki belirgin sıkılaşmanın etkisi ile talep daraldı.
Son çeyreğe ilişkin göstergeler dengelenmenin belirginleştiğini gösteriyor.
VERGİ İNDİRİMLERİ ETKİLİ OLDU
Kredi faiz oranlarındaki gerileme ve kredi standartlarındaki sınırlı gevşeme bir önceki çeyreğe kıyasla bir miktar azaldı. Tüketci enflasyonu ekim enflasyon raporunda verdiğimiz tahminin altında gerçekleşti. Altın dışı tüketici enflasyonunda da benzer bir görünüm var. Enflasyonun öngörülenin altında kalmasında petroldeki düşüş ve TL’deki değerlenme var. Vergi indirimi ve talep koşulları da etkili oldu. 2018 yılının son çeyreğinde temel mal ve enerji grupları öne çıktı.
Hizmet grubu yıllık enflasyonu yükselişini sürdürdü. İç talepteki zayıflamanın fiyatlama davranışlarındaki bir miktar iyileşme ortaya çıktı. Değerli konuklar iktisadi faaliyet ekim enflasyon raporunda ortaya koyduğumuz şekilde yavaşladı. Bu dönemde GSYH dönemlik yüzde 1.1 daralırken yıllık 1.6 artış kaydetti.
Talep kompozisyonundaki dengelenme belirginleşerek devam etti. Kasım ayından itibaren uygulanan vergi teşvikleri daralmayı kısmen sınırlıyor. Küresel büyüme görümündeki kısmi yavaşlamaya rağmen dış talep gücünü koruyor. Firmaların dış piyasalara yönelme eğilimi mal ihracatını desteklemeye devam ediyor. Turizm ve diğer hizmet gelirlerinin olumlu seyri devam ediyor. Cari işlemler dengesi hızlı bir şekilde iyileşti.
2019 YIL SONU ENFLASYON TAHMİNİ 14.6
2019 yılı boyunca enflasyon görünümünde iyileşmenin ılımlı bir toparlanmaya destek vereceğini öngörüyoruz.
Yakın dönem gelişmeler çerçevesinde petrol varil fiyatı tahminimizi 76.2 dolardan 63 dolara düşürüyoruz.
Yıl sonu gıda enflasyonu tahmini yüzde 13 olarak korundu.
Enflasyon tahminlerimizi sunuyoruz.
Enflasyonun 2019 yıl sonunda 14.6 olacağını, 2020 yılı sonunda yüzde 8.2, 2021 yılında 5.4, orta vadede yüzde 5.
SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK
Bir önceki rapor dönemine göre 2019 ikinci çeyreğinden itibaren zayıf talep koşullarının 2020 yılında da süreceğini tahmin ediyoruz. Çıktı açığı tahminleri de bir önceki rapor dönemine göre 0.4 puan aşağı çekiyor.
ARALIK AYI TÜİK ENFLASYON RAKAMLARI AÇIKLANDI
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