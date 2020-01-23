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Ekonomi

Tüketici güven endeksi ocak ayında arttı

Tüketici güven endeksi ocakta, geçen aya göre yüzde 0,1 artarak 58,82 oldu.

AA23.01.2020  10:38 - Güncelleme: 23.01.2020  10:38

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), ocak ayına ilişkin tüketici güven endeksini açıkladı.

TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliğiyle yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, ocakta geçen aya göre yüzde 0,1 yükseldi. Aralıkta 58,77 olan endeks değeri ocakta 58,82'ye çıktı.

Hanenin maddi durum beklentisi endeksi, söz konusu dönemde yüzde 2,3 artarak 79,5 oldu. Genel ekonomik durum beklentisi ocakta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 77,4'e yükseldi.

İşsiz sayısı beklentisi endeksi geçen aya göre yüzde 0,5 azalarak, ocakta 56,8 olarak gerçekleşti. Tasarruf etme ihtimali endeksi ise yüzde 9,1 düşüşle 21,6 oldu.

İçişleri Bakanlığı'ndan videolu uyarı

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