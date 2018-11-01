Tüketim harcamalarının 4'te 1'i İstanbul'da

Türkiye’de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,8'i İstanbul'daki hanehalklarınca gerçekleştirildi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2017 yılı hanehalkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı.

Hanehalkı Bütçe Araştırması'nın 2015, 2016 ve 2017 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre, toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü konut ve kira, gıda ve alkolsüz içecekler ile ulaştırma harcamaları oluşturdu.

Türkiye'de geçen yıl toplam tüketim harcamalarının yüzde 24,8'i, İstanbul’da oturan hanehalkları tarafından gerçekleştirildi.

İstanbul'u sırasıyla yüzde 15,2 ile Ege Bölgesi, yüzde 11,4 ile Akdeniz Bölgesi takip etti. Toplam hanehalkı tüketim harcamalarında en düşük payı yüzde 1,6 ile Kuzeydoğu Anadolu Bölgesi aldı. Bu bölgeyi, yüzde 2,9 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi izledi.

Konut ve kira harcamalarına en yüksek payı ayıran bölge yüzde 30,7 ile İstanbul, en düşük payı ayıran bölge ise yüzde 21,8 ile Doğu Karadeniz oldu.

Tüketim harcamaları içinde gıda ve alkolsüz içecek harcaması payı en yüksek bölge yüzde 27,1 ile Ortadoğu Anadolu, en düşük bölge ise yüzde 15,5 ile İstanbul oldu.

Ulaştırma harcamalarına en yüksek payı yüzde 20,3 ile Akdeniz Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 14,6 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.

Tüketim harcamaları içinde eğitime yüzde 3,3 ile en yüksek payı İstanbul ayırırken, Doğu Karadeniz Bölgesinin yüzde 1 ile en düşük payı ayırdığı tespit edildi.

Sağlık harcamalarına en yüksek payı yüzde 2,4 ile İstanbul ve Marmara Bölgesi, en düşük payı ise yüzde 1,3 ile Ortadoğu Anadolu Bölgesi ayırdı.