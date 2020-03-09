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Ekonomi

Bakan Albayrak büyüme rakamlarını açıkladı: Tüm dünyada kıyamet koparken...

Albayrak, makroekonomik göstergelerin “Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösterdiğini” ifade etti.

09 Mart 2020 Pazartesi 18:37 - Güncelleme: 09 Mart 2020 Pazartesi 18:38

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor” dedi.

Albayrak, Türkyie ekonomisinin doğrudan hedef alındığını belirterek, “Spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz” ifadelerini kullandu.

Albayrak, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası’nda “İş Dünyasıyla Buluşma” programına katıldı.

Bakan Albayrak programda Uşak Valisi Funda Kocabıyık, Uşak Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Suat Selim Kandemir ve AK Parti Uşak Milletvekili Mehmet Altay ile bir araya geldi.

Ekonomiye dair açıklamalarda bulunan Albayrak şunları kaydetti:

"Tüm dünyada kıyamet koparken ocak ve şubat rakamları çok iyi sinyaller veriyor. Ocak ve şubatta gerek yatırım kapasite kullanımları, gerek üretim anlamında, sanayi ve tüketim anlamında, reel sektör açısından ortaya konulan datalara baktığımızda, ilk çeyrek itibarıyla inşallah son çeyreğin üzerinde bir büyümeyi 2020'nin ilk çeyreğinde göreceğiz.

Ekonomimizin doğrudan hedef alındığı, spekülatif kur ataklarının neden olduğu tüm bu tahribatı elhamdülillah giderdik, gideriyoruz, daha güçlü adımlarla ilerliyoruz. Gelen her veri, açıklanan her rakam, her makroekonomik gösterge, Türkiye'nin, Türkiye ekonomisinin yaşadığı süreçlerden daha da güçlenerek çıktığını gösteriyor."

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