Tüm dünyayı ilgilendiren dolar tahmini! Doların akıbeti ne olacak?

CNBC 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:15 - Güncelleme: 25 Ekim 2021 Pazartesi 10:15

Önde gelen para birimleri karşısında ABD dolarının tepe noktasını gördüğünü söyleyen DoubLine Capital Başkanı Jeffrey Gundlach, doların buradan sonra aşağı doğru bir seyir izleyeceğini savundu.

CNBC'ye yaptığı açıklamada, ABD'de enflasyonun yılın geri kalanında da yükselmesini ve 2022'de yüzde 4'ün üzerinde kalmasını beklediğini de ifade eden Gundlach, enflasyonun 2021'i yüzde 5 seviyesinde bitirmesini beklediğini vurguladı.

ENFLASYON YÜZDE 4'ÜN ALTINA DÜŞECEK

Gundlach, "Enflasyonun 2022'de yüzde 4'ün altına geleceğini düşünmüyorum" dedi.

5 yıl vadeli ABD Hazine kağıdı için getiri tahminini 1,25-1,50 aralığında gören Gundlach, emtiaların uzun vadede S&P 500'e göre hala ucuz olduklarını da savundu.