TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz: Türkiye ile Azerbaycan'ın geliştireceği gıda ve tarım müktesebatı, Türk Devletleri Teşkilatına öncü olacaktır

Karagöz, Bakü'de düzenlenen "2. Türkiye-Azerbaycan Yatırım Forumu"na katılarak Türkiye ve Azerbaycan'ın tarımda teknoloji odaklı üretimle arzı artırması, kaynaklarını paylaşması ve ortak gıda güvenliği politikası oluşturması hususundaki görüşlerini anlattı.

Forumun ardından AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Karagöz, Azerbaycan'ın 2. Karabağ Savaşı'nda elde ettiği zaferden sonra işgalden kurtarılan bölgelerin imar ve ihyası için inanılmaz işler gördüğünü söyledi.

Karagöz, Azerbaycan'ın herhangi bir devletin 30-40 yılda yapabileceklerini 5 yıl içinde hayata geçirerek zaferini taçlandırdığını vurguladı.

Gıda güvenliği konusunun da Karabağ Zaferi ile ilintili olduğunu söyleyen Karagöz, Azerbaycan'ın, kendi kendine yeter hale gelmesi için ciddi arazi varlığı, meralar ve sulak arazilere sahip Karabağ'daki çalışmaların önemli olduğunu dile getirdi.

Karagöz, işgalden kurtarılan bölgelerde inşa edilen baraj ve sulama sistemleriyle verimliliğin 5 kata kadar arttığını, teknolojinin de kullanıldığı yatırımlarla buğday ve mısır üretiminde ve hayvancılıkta üretim ivmesinin gözlemlendiğini ifade etti.

Türkiye ile Azerbaycan'ın çeşitli sınamalarla karşı karşıya bulunduğunu, dolayısıyla bu ivmenin yeterli olmadığını vurgulayan Karagöz, "Gıda arz güvenliğinde 5-10 sene önce konuşmadığınız şeyleri, blokajları, arz güvenliğinde gıdanın bir silah olarak kullanılmasını, tahıl konusunu, iklimi, susuzluğu konuşuyoruz. Tarım ve hayvancılıkla uğraşan nüfus yaşlanıyor. Gençler, artık bu işleri çok yapmak istemiyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz, dünyada silahlanmanın arttığını ve bu silahların patlama riskinin büyük olduğunu belirterek, "Bu silahlar patladığında tedarik zincirlerinde sıkıntı olacağını öngörüyoruz. O zaman Türkiye ve Azerbaycan'ın el ele vererek eksik oldukları alanlarda kendi kendilerine yeter hale gelmesi, ayrıca arz fazlası vermesi lazım." dedi.

- "TÜRKİYE İLE AZERBAYCAN'IN GELİŞTİRECEĞİ GIDA VE TARIM MÜKTESEBATI, TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATINA ÖNCÜ OLACAKTIR"

Azerbaycan'ın Türk dünyasının merkezi konumunda olduğunu ifade eden Karagöz, "O yüzden Türkiye ile Azerbaycan'ın yazacağı, geliştireceği bir gıda ve tarım müktesebatı, Türk Devletleri Teşkilatına öncü olacaktır." diye konuştu.

Karagöz, Tarım Teknolojileri Kümelenmesi'nin faaliyetlerine, gençlerin teknolojiyi kullanarak tarım ve hayvancılık yapması için hayata geçirdikleri çalışmalara değinerek fonlara bu gençlere yatırım yapmaları çağrısında bulundu.

Tarımda verimliliğin genetik, biyoteknoloji, otonom sistemler ve yapay zekayı kullanarak artırılabileceğini bildiren Karagöz, "Düşünün ki bir tarafta 50 senelik bir çiftçinin, bir tarım teknolojisi ya da bir üretim tecrübesi var. Bu üretim teknolojisini onun zihninden çekip alıp da genç kuşaklara aktarma olasılığınız ancak teknolojiyle ve yapay zeka ile oluyor." ifadelerini kullandı.

Karagöz, en iyi uygulama ve tecrübelerin yer aldığı yapay zeka yazılımının oluşturulması ve işlerin en verimli şekilde yönetilebilmesi için veriye ihtiyaç duyulduğunu söyleyerek, şunları kaydetti:

"Eğer siz bu teknolojileri geliştiren taraftaysanız bu veriyi elde edersiniz ve elde ettiğiniz bu veriyi de yapay zekayla her gün geliştirerek daha verimli hale gelirsiniz. Eğer siz bu teknolojilerde ithal eder boyuttaysanız o zaman teknolojiyi aldığınız yerlere bağımlı olursunuz. Veriyi tutanlar, geleceğin tarım, hayvancılık ve gıda politikalarını yönetiyor olacaktır."

TÜME Yönetim Kurulu Başkanı Karagöz, "Biz de Türkiye ve Azerbaycan'ın liderliğinde Türk dünyasında teknolojiyi geliştirmeyi, veriyi tutmayı, bu veriyi anlamlandırmayı, gençlerin bu teknolojiyi kullanmasını ve üretime dönmesini sağlamak istiyoruz. Arzı daha fazla artırarak fiyat istikrarını ve gıda güvenliğini sağlamayı arzu ediyoruz." diye konuştu.