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''Turistik Doğu Ekspresi''nin ilk seferi için geri sayım

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, ilk seferini gerçekleştirecek Turistik Doğu Ekspresi'ni, 29 Mayıs'ta Ankara'dan Kars'a uğurlayacak.

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AA muhabirinin, TCDD Taşımacılık AŞ'den aldığı bilgiye göre, ilk seferine 15 Mayıs 1949'da başlayan Doğu Ekspresi, TCDD Taşımacılık Genel Müdürlüğü tarafından Ankara-Kars hattında işletiliyor.

Bin 300 kilometrelik parkuru yaklaşık 25 saatte kateden tren, yolculuk sırasında 53 istasyonda duruyor.

- AMAÇ İÇ TURİZMİN ARTIRILMASI

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının Doğu Ekspresi'ne olan ilgiyi artırmak için yaptığı çalışmalar, yolculukların sosyal medyada çok paylaşılması, sıra dışı tatil seçeneği olarak görülmesi ve tur operatörleriyle yapılan iş birliğinin de etkisiyle söz konusu seyahat rotasına talep her geçen gün artıyor.

Yoğun talep üzerine Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un girişimleriyle dünyanın en güzel ilk 4 tren rotasından birinde sefer yapan Doğu Ekspresi'nin yanı sıra "Turistik Doğu Ekspresi" 29 Mayıs'ta seferlere başlayacak.

Turhan ve Ersoy tarafından uğurlanacak olan trenin ilk seferi 29 Mayıs'ta saat 19.55'te Ankara'dan Kars'a gerçekleşecek.

İç turizmin artırılması amacıyla hayata geçirilen Turistik Doğu Ekspresi, Ankara’dan pazartesi-çarşamba-cuma günleri, Kars’tan çarşamba-cuma-pazar günleri işleyecek. Ankara'dan giderken Erzincan, İliç ve Erzurum istasyonlarında, dönüş treni ise Sivas'ın Divriği ve Bostankaya istasyonlarında yolcuların tarihi ve turistik yerleri ziyaret edeceği şekilde uzun süreli duracak.

- TREN 120 YOLCU KAPASİTELİ OLACAK

Turistik Doğu Ekspresi, 2 hizmet, 1 yemekli, 6 yataklı olmak üzere toplam 9 vagondan oluşacak. Tren 120 kişi kapasiteli olacak. Tamamı yataklı vagondan oluşacak tren, Ankara-Kars parkurunu 27 saatte tamamlayacak.

Ankara-Kars-Ankara hattında gün aşırı işleyecek tren, Ankara'dan saat 19.55, Kars'tan saat 23.55’te kalkacak.

Biletleri14 Mayıs'tan itibaren satışa sunulan trende tek kişilik kompartıman ücreti 400 lira, çift kişilik kompartımanda ise kişi başı ücret 250 lira olarak belirlendi.

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