Turizmdeki güneşli hava yatırımları harekete geçirdi

Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi, teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı.

ANTALYA İLK SIRADA

Yılın 9 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10 bin 436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada bulundu. Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul’un yıllardır süren ağırlıkları bu yıl da devam etti. Yılın 9 aylık döneminde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya, ilk sırada yer aldı. İstanbul, toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci oldu.