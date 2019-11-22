Turizmdeki güneşli hava yatırımları harekete geçirdi
Türkiye Otelciler Birliği’nin (TÜROB) araştırmasına göre, konaklama sektörü yatırımlarında 9 ayda proje sayısında düşüş olurken, yatırım tutarı yüzde 7.5 arttı.
Ocak-eylül döneminde Türkiye genelinde 27 şehirde toplam 17 bin 942 yataklı 73 yeni otel projesi, teşvik belgesi aldı. Yeni projeler için 2 milyar 322 milyon TL yatırım yapılması planlanıyor. Geçen yılın aynı döneminde toplam tutarı 2 milyar 158 milyon TL olan 47 ilde toplam 20 bin 691 yataklı 134 yeni proje için başvuru yapılmıştı.
ANTALYA İLK SIRADA
Yılın 9 ayında teşvik belgesi alan oteller içerisinde 3 yıldızlı oteller toplam 23 otel ile ilk sırayı alırken, kapasite bakımından 10 bin 436 otel ile 5 yıldızlı oteller ilk sırada bulundu. Yatırım tercihlerinde Antalya ve İstanbul’un yıllardır süren ağırlıkları bu yıl da devam etti. Yılın 9 aylık döneminde toplam yatırım tutarı 816 milyon TL olan 16 otel projesiyle Antalya, ilk sırada yer aldı. İstanbul, toplam 192 milyon TL tutarında 10 proje ile ikinci oldu.
Otellerde yenileme yapılması gerekiyor
Konaklama yatırımlarıyla ilgili bir değerlendirme yapan TÜROB Başkanı Müberra Eresin, “En fazla yatırım yapılan İstanbul, Antalya ve Muğla... Buralarda artık yeni yatırımlardan çok renovasyona, yani yenilemelere önem verilmesi gerektiğini ısrarla belirtiyoruz” dedi.
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