Turizmden 2019’a güzel başlangıç
2018 yılını turizm açısından oldukça iyi geçiren Türkiye şimdiden 2019 için de güzel başlangıç yaptı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy “2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı” dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 yılı bütçesinin sunumunda 2019 yılı için ilk rakamların çok iyi olduğunu belirterek “Bu sayı yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir. Ancak ana hedefimiz turist sayısının yanı sıra turizm gelirini artırmak olacaktır. Önümüzdeki sene ise çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor” dedi. Ersoy “2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı. Bu amaçla ülkemizdeki turizm yatırımlarını cazip hale getirecek hazırlıklarımızda sona geldik. Büyük ölçekli turizm yatırımlarına elverişli alanlarla ilgili planlama çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz” dedi.
YENİ ÖYKÜ YAZARIZ
Türkiye’yi dünya turizminin merkezi haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Ersoy “Ülkemize gelen misafirlerimizin her birini gönüllü turizm elçisi olarak uğurlamak tamamıyla bizim elimizdedir. Önümüzdeki dönem kamu, özel sektör ve halkımızla birlikte turizmde yepyeni bir ‘Türkiye öyküsü’ yazacağız” dedi. Turizmde pazar payını artırmak açısından tanıtma faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Ersoy, “2019 yılı tanıtım yılı olacak. Öte yandan da teknolojiyi en etkin şekilde kullanıp, yeni iletişim araçlarını da daha dikkate alarak veriye dayalı bir yeni tanıtım stratejisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.
DiREKT TURiZM HAMLESi
Bakan Ersoy, THY ile imzalanan protokol kapsamında başlatılan ‘Direkt Turizm Hamlesi’ ile 2019 Nisan ayı itibarıyla 13 hatta, 67 frekansla Antalya, Bodrum, Dalaman, İzmir havalimanlarına tarifeli uçuşlar başlatılacağını ve Bakanlığın da bu süreci tanıtımla destekleyeceğini aktardı. Ersoy, bu çalışmanın nitelikli turistin gelmesi açısından hayati öneme sahip olduğunu belirterek, “İlk etapta 2019 için 850 bin koltuk planladık. Nisan 2019 itibarıyla uçacağız. Şu anda tekrar özellikle THY ile görüşüyorum, muhtemelen bu sayıyı bu sene için artıracağız. 1 milyon, 1 milyon 200 bin civarlarına taşımayı düşünüyoruz” dedi.
TANINIRLIK 4. SIRADA
Ersoy, 4 yıl önce dünya çapında başlatılan ‘Turkey Home’ kampanyası çerçevesinde kurgulanan algı yönetimi stratejisinin bu yıl da çeşitlendirilerek sürdürüldüğünü aktararak, kampanya kapsamında sosyal medya takipçi sayısının 7 milyona ulaştığını ve Türkiye’nin dünyada dijital-sosyal platformlarda turizm tanıtımı yapan organizasyonlar arasında 4. sıraya yerleştiğini bildirdi. Ersoy, “2019’daki yeni çalışmalarla, yavaş yavaş 2019 sonuna kadar hazır hale gelecek” dedi.
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