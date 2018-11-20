Turizmden 2019’a güzel başlangıç

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda bakanlığı ve ilgili kurumlarının 2019 yılı bütçesinin sunumunda 2019 yılı için ilk rakamların çok iyi olduğunu belirterek “Bu sayı yıl sonu itibarıyla 40 milyon rakamının aşılarak Türkiye rekorunun kırılacağı anlamına gelmektedir. Ancak ana hedefimiz turist sayısının yanı sıra turizm gelirini artırmak olacaktır. Önümüzdeki sene ise çok daha iyi bir turizm sezonu bizleri bekliyor” dedi. Ersoy “2019 erken rezervasyon satışları geçen senenin çok üstünde rakamlarla başladı. Bu amaçla ülkemizdeki turizm yatırımlarını cazip hale getirecek hazırlıklarımızda sona geldik. Büyük ölçekli turizm yatırımlarına elverişli alanlarla ilgili planlama çalışmalarımızı da tamamlamak üzereyiz” dedi.

YENİ ÖYKÜ YAZARIZ

Türkiye’yi dünya turizminin merkezi haline getirmek için çalıştıklarını anlatan Ersoy “Ülkemize gelen misafirlerimizin her birini gönüllü turizm elçisi olarak uğurlamak tamamıyla bizim elimizdedir. Önümüzdeki dönem kamu, özel sektör ve halkımızla birlikte turizmde yepyeni bir ‘Türkiye öyküsü’ yazacağız” dedi. Turizmde pazar payını artırmak açısından tanıtma faaliyetlerinin önemine dikkati çeken Ersoy, “2019 yılı tanıtım yılı olacak. Öte yandan da teknolojiyi en etkin şekilde kullanıp, yeni iletişim araçlarını da daha dikkate alarak veriye dayalı bir yeni tanıtım stratejisi uygulayacağız” ifadelerini kullandı.