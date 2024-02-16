İSTANBUL 8°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
16 Şubat 2024 Cuma / 7 Saban 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    30,832
  • EURO
    33,1963
  • ALTIN
    1988.36
  • BIST100
    9267.2
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Ekonomi
  • >
  • Türk boğazlarından gemi geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı
Ekonomi

Türk boğazlarından gemi geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Türk boğazlarından gemi geçişlerinde bir önceki yıla göre yüzde 8,2 artış yaşandığını açıkladı.

IHA16 Şubat 2024 Cuma 15:47 - Güncelleme:
Türk boğazlarından gemi geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı
ABONE OL

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada dünya denizyolu ticaretinin yüzde 3 arttığını ve 2024 yılında da deniz ticaretinin yüzde 2,1 büyüyerek yaklaşık 12,636 milyar tona ulaşmasını beklediklerini belirterek, bu büyümeden Türk boğazları ve Karadeniz trafiğinin de olumlu etkileneceğini belirtti. Türk boğazlarından geçen gemi trafiğine ilişkin verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında İstanbul Boğazı'ndan 39 bin, Çanakkale Boğazı'ndan ise 44 bin 892 olmak üzere boğazlarımızdan toplamda 83 bin 892 gemi geçti. Bu sayıyla 2022 yılına göre yüzde 8,2 oranında artış olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de ise yaşanan savaş nedeni ile birçok limanın kapalı olması ve açık olanların da tam kapasite ile çalışmadığı göz önüne alındığında Türk boğazlarından geçen gemi sayısındaki artışın yakın gelecekte Karadeniz'deki deniz trafiğini daha da artıracağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

  • Türk boğazları
  • gemi
  • geçiş

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.