Türk boğazlarından gemi geçişleri bir önceki yıla göre yüzde 8,2 arttı

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada dünya denizyolu ticaretinin yüzde 3 arttığını ve 2024 yılında da deniz ticaretinin yüzde 2,1 büyüyerek yaklaşık 12,636 milyar tona ulaşmasını beklediklerini belirterek, bu büyümeden Türk boğazları ve Karadeniz trafiğinin de olumlu etkileneceğini belirtti. Türk boğazlarından geçen gemi trafiğine ilişkin verileri paylaşan Bakan Uraloğlu, "2023 yılında İstanbul Boğazı'ndan 39 bin, Çanakkale Boğazı'ndan ise 44 bin 892 olmak üzere boğazlarımızdan toplamda 83 bin 892 gemi geçti. Bu sayıyla 2022 yılına göre yüzde 8,2 oranında artış olduğunu görüyoruz. Karadeniz'de ise yaşanan savaş nedeni ile birçok limanın kapalı olması ve açık olanların da tam kapasite ile çalışmadığı göz önüne alındığında Türk boğazlarından geçen gemi sayısındaki artışın yakın gelecekte Karadeniz'deki deniz trafiğini daha da artıracağını düşünüyoruz" ifadesini kullandı.