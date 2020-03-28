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Ekonomi

Türk Hava Yolları, yurt içinde sadece 14 noktaya uçacak

Koronavirüs tedbirleri kapsamında Türk Hava Yolları (THY), sadece İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya ve İzmir'i kapsayan 14 noktaya sefer düzenleyecek.

İHA28 Mart 2020 Cumartesi 12:33 - Güncelleme: 28 Mart 2020 Cumartesi 12:34
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Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, Korona virüs tedbirleri kapsamında THY’nin iç hatlardaki uçuş noktalarını açıkladı. Sosyal medya hesabı Twitter’dan THY’nin uçuş noktalarını duyuran Bilal Ekşi, “İç hatlarda Pazar 00.01’den itibaren sadece aşağıdaki Büyükşehirlere sefer yapılacaktır. İstanbul, Ankara, Samsun, Trabzon, Erzurum, Van, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Kayseri, Konya, Adana, Antalya, İzmir. Tarifeyi kısa sürede açıklayacağız” bilgisini paylaştı. Buna göre THY, bu gece yarısından itibaren iç hatlarda sadece 14 şehre uçuş gerçekleştirecek.

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