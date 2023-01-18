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Ekonomi

Türk SİHA'larında kullanılan hayati parçayı üretiyor! Dünya devinden Türkiye kararı

Türkiye ile Ukrayna arasındaki yakın ilişkilerde yeni aşamaya geçildi. Türk SİHA'larına motor üreten Ukraynalı sanayi devi Motor Sich Türkiye'de ilk ofisini açtı.

Dünya Gazetesi18 Ocak 2023 Çarşamba 08:53 - Güncelleme:
Türk SİHA'larında kullanılan hayati parçayı üretiyor! Dünya devinden Türkiye kararı
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Türk İHA ve SİHA'ları son birkaç yıldır dünyanın farklı bölgelerinde 30'e yakın ülkede büyük talep görüyor. Azerbaycan'ın Karabağ'ı 30 yılın ardından tekrar geri alma sürecinde verdiği 44 günlük savaşta adını duyuran Bayraktar İHA ve SİHA'ları Ukrayna'nın savunmasında da deyim yerindeyse destan yazıyor.

Adına şarkılar bestelenen, TV programları yapılan Bayraktar'lar için en önemli işbirliği ise Ukraynalı sanayi devi Motor Sich ile yapılıyor.

ZAPOROJİYA'DA ÜRETİM YAPIYOR

Dünya Gazetesi'nde yer alan habere göre, Rusya'nın işgal ettiği Ukrayna'nın en önemli sanayi merkezlerinden biri olan Zaporojiya Oblastı'nda üretilen Motor Sich, Türkiye'de ilk temsilciliğini Ankara'da açtı.

Dünyanın en büyük uçağı olan ve Rus ordusu tarafından yok edilen Antonov An225 kargo uçaklarının motorunu da üreterek tarihe geçti.

DEVLET GEÇEN YIL EL KOYDU

Geçen yıl ekim ayında şirketin CEO'su Vyacheslav Boguslaev'in, Rusya için çalıştığı iddiasıyla Ukrayna Güvenlik Servisi tarafından gözaltına alınmış, kasım ayı başında da şirket Kiev Yönetimi tarafından Ukrayna Savunma Bakanlığı'na devredilmişti.

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