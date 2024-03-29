Türk şirketi, dünya devi ile güçlerini birleştiriyor! İyi niyet anlaşması imzalandı

İki şirketten yapılan ortak açıklamaya göre, Türkiye'nin önde gelen LPG tedarikçilerinden BDY Group ile dünyanın önde gelen bağımsız enerji ticareti şirketlerinden BB Energy, enerji sektöründeki iş birliklerini geliştirmeyi hedefliyor.

Bu kapsamda BBE'nin Hypco Petrolcülük'teki hisselerinin yüzde 49'unu BDY'ye satması bekleniyor.

Söz konusu anlaşmayla, her iki tarafın ticari çıkarlarının büyümesini desteklemek ve aynı zamanda Türkiye'nin enerji sektörüne ve ekonomik büyümesine katkıda bulunmak amaçlanıyor.

Ortaklıkla, Hypco'nun servis istasyonları ağını büyütülecek. Türkiye'ye LPG ithalatı ve dağıtımı için yeni bir kuruluş olan "HYPCO GAS" isimli bir şirket kurularak sektördeki rekabet ortamını güçlendirilecek.

Mutabakata göre taraflar lojistik, ticaret yönetimi ve uluslararası ticaretin yapılandırılması da dahil olmak üzere çeşitli konularda yakın iş birliği içinde olacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen BB Energy akaryakıt dağıtım grubu Üst Yöneticisi (CEO) Bashir Bassatne, söz konusu mutabakata ilişkin yaptığı değerlendirmede, iki şirket arasındaki stratejik ortaklığın Türkiye'deki enerji piyasasında daha fazla genişleme ve yenilikçilik vizyonlarıyla örtüştüğünü belirtti.

Bassatne, iş birliği sayesinde Türk tüketicisine erişimlerini genişletmeyi, Hypco'nun büyümesini desteklemeyi ve enerji piyasasındaki yeni fırsatları keşfetmek için karşılıklı uzmanlık alanlarından yararlanmayı hedeflediklerini vurguladı.

BDY CEO'su Erkan Kaplanlı da anlaşmanın şirketler arasında enerji sektöründeki iş birliğini güçlendirmeye yönelik önemli bir adım olduğunun altını çizerek, "Ortak hedeflerimize ulaşmak için BB Enerji ile yakın bir şekilde çalışmayı dört gözle bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Hypco Petrolcülük CEO'su Hatice Tulum ise Hypco markasının Türkiye'de faaliyet göstermeye devam edeceğini vurgulayarak Hypco'nun ana hedefinin, müşteri hizmetlerinde mükemmellik ve memnuniyet taahhüdü yoluyla marka sadakatini güçlendirmek olduğunu kaydetti.

Tulum "Bu ortaklık kapsamında Hypco markası, BDY'nin LPG ve depolama deneyimi ile BB Enerji'nin perakende ve uluslararası ticaret deneyimlerini birleştirecek, çevresel sorumluluk ve yeniliğe bağlı bir akaryakıt ve LPG dağıtım şirketi olarak daha da güçlenecektir." değerlendirmesinde bulundu.