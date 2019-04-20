Türk şirketlerine ‘havalı’ davet

Avrupa Meteorolojik Uyduları İşletme Teşkilatı (EUMETSAT), 600 milyon Euro’luk bütçesinin önemli bir kısmını harcadığı ‘yer segmenti ihaleleri’ için Türk firmalarına katılım davetinde bulundu. EUMETSAT Genel Müdürü Alan Ratier, Meteoroloji Genel Müdürü Volkan Mutlu Coşkun’un davetlisi olarak Ankara’da temaslarda bulundu. Bu kapsamda Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ı ziyaret eden Ratier, hem kurumların çalışmaları hakkında bilgi aldı hem de iş birliği imkanlarını görüştü. Gerçekleştirilen görüşmede, yeni kurulan Türkiye Uzay Ajansı ile EUMETSAT arasında yürütülebilecek çalışmalar ele alındı. Görüşmede, Türkiye Uzay Ajansının kurulmasıyla Türkiye’de ve uluslararası arenada uzayla ilgili çalışma yapan kurumlar arasında koordinasyonun artarak gelişeceğine vurgu yapıldı. Türk firmalarının EUMETSAT’ın uzay segmenti ihalelerine girebilmesi için Avrupa Uzay Ajansına (ESA) üye olmasının önem taşıdığı değerlendirildi. Görüşmelerde, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün (MGM) İstanbul TÜYAP Kongre Merkezi’nde EUMETSAT ile birlikte düzenleyeceği ‘Sanayi Günü’ etkinliğine ilişkin de bilgi paylaşımında bulunuldu.

ETKİNLİK DÜZENLENECEK

Uluslararası Savunma Sanayii Fuarı (IDEF 2019) kapsamında 2 Mayıs’ta düzenlenecek etkinlik, EUMETSAT tarafından gerçekleştirilen ‘yer segmenti ihaleleri’nde Türk firmalarının daha fazla yer almasına imkan sağlayacak. Bu kapsamda Türk firmaları EUMETSAT idare ve ihale yetkilileriyle birebir görüşme imkanı bulacak. Firmalar, planlanmış ihaleler ve ihale süreçleri hakkında bilgilendirilerek, katılımları artırılacak. Etkinlikle EUMETSAT yetkililerine de Türk firmalarının yetenekleri ve kapasiteleri anlatılacak.

600 MİLYON EURO

Ratier Avrupa Birliği düzeyinde yaptırılan araştırmanın sonuçlarını da değerlendirildi. Araştırma sonuçlarına göre, MGM’nin hava tahminlerinin Türk vatandaşlarına ve Türkiye ekonomisine yıllık 2.6 milyar Euro’luk katkı sağladığı sonucunun çıktığı ifade edildi. Merkezi Almanya’da bulunan EUMETSAT’da üye olarak 30 ülke yer alıyor. Toplamda 11 uydu işleten EUMETSAT’ın 600 milyon Euro’luk bütçesi, üye ülkelerin gayrisafi milli hasılaları oranındaki katkı payı ödemelerinden oluşuyor. Bu kapsamda Türkiye, EUMETSAT bütçesine yüzde 4,58’lik katkı payı ödüyor. EUMETSAT, 600 milyon Euro’luk bütçesinin büyük kısmını bu ihalelere harcıyor. Türkiye ESA üyesi olmadığından Türk firmaları uzay segmenti yatırım ihalelerine katılamıyor.