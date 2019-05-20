Türk şirketlerinin büyümesi göz doldurdu
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı iş birliğinde belirlenen Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası’nın (TSO) ev sahipliğinde düzenlenen programla açıklandı.
ŞAMPİYON AYDINLI
Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin ilk ateşini yakmasının 100. yılı dolasıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5.324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması ilk sırayı aldı.
YÜZDE 605 BÜYÜME
Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2015-2017 arası ciro artış hızının dikkate alındığını belirterek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 605 olduğunu, bunun da çok çarpıcı bir rakam olduğunu ifade etti.
Şirketlerin, Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde bir performans gösterdiklerine değinen Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama, 60 milyon TL’lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyorum” dedi.
% 70 İSTİHDAM ARTIŞI
Türkiye’de en hızlı büyüyen 100 şirket, 2015-2017 döneminde cirosunu ortalama yüzde 605 oranında artırdı. Listeye giren şirketlerin ortalama ciro büyüklükleri ise 59.8 milyon TL. Şirketlerin nominal gelirlerindeki artış oranı Türkiye’nin nominal milli gelirindeki artışın 18 katı. Şirketler 2015 - 2017 döneminde istihdamlarını yüzde 70 oranında arttırdı. Bu 100 şirketin %63’ü ihracat yapıyor. İhracatta, Almanya ilk sırada dikkat çekiyor. İhracat yapan firmalar toptan ticaret sektöründe yoğunlaşıyor. Türkiye 100 listesinde yer alan 36 farklı sektörden şirket, 68 farklı ülkeye ihracat yapıyor.
‘Hedef bir üst lige yükselmek
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ise Türkiye’nin hedefinin yüksek gelirli ülkeler arasında girmek olduğunu kaydetti. Bakan Pekcan, “Girişimciler hayali geniş olan, toplumun ihtiyaçlarını ve fırsatlarını iyi sezgileyen, iyi değerlendiren ve ileriyi görebilenler. Burada bugün sizlerde ileriyi görebildiğiniz için buradasınız. Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda hedefi yüksek gelirli ülkeler ligine yükselmek. Bu doğrultuda da sektörlerde özellikle teknoloji, pazar ve markalaşmaya daha fazla yer vermemiz gerekmekte. Bakanlık olarak 2018 yılında imalat sanayide, yüzde 3.5 olan ileri teknoloji ürün ihracatı oranını yüzde 14’lere çekmek üzere bizde politikalarımızı oluşturuyoruz” dedi.
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