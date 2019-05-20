Türk şirketlerinin büyümesi göz doldurdu

ŞAMPİYON AYDINLI

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadelenin ilk ateşini yakmasının 100. yılı dolasıyla Şehit Ömer Halisdemir Konferans Salonu’nda düzenlenen programa Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOBB Başkanı Mustafa Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yanı sıra, Samsun TSO Başkanı Salih Zeki Murzioğlu, TOBB’a bağlı 365 oda ve borsa ile TOBB Kadın ve Genç Girişimciler Kurulu üyeleri katıldı. Cirosunu 2 yılda yüzde 5.324 oranında artıran Aydın merkezli Biomar Sagun Yem Sanayi firması ilk sırayı aldı.

YÜZDE 605 BÜYÜME

Programda konuşan TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, Türkiye 100 listesi hazırlanırken, başvuran şirketlerin son 2 yıl, yani 2015-2017 arası ciro artış hızının dikkate alındığını belirterek, Türkiye’nin en hızlı büyüyen 100 şirketinin bu dönemdeki ortalama büyümesinin yüzde 605 olduğunu, bunun da çok çarpıcı bir rakam olduğunu ifade etti.

Şirketlerin, Türkiye’deki milli gelir artışının 18 kat üzerinde bir performans gösterdiklerine değinen Hisarcıklıoğlu, “Yine aynı süre içinde çalışan başı üretimlerini, yani verimliliklerini ise ortalama yüzde 332 artırdılar. 2017 yılında her bir şirket ortalama, 60 milyon TL’lik satış yaptı, yine her biri ortalama 93 kişiye istihdam sağladı. 2015-2017 döneminde Türkiye 100 şirketlerinin istihdamı yüzde 70 arttı. Türkiye 100 şirketlerinin yüzde 63’ü ihracat yapıyor. 68 ülkeye ihracat gerçekleştiriyor. Böylesine büyük başarılar gösteren ve Türkiye 100’e girmeye hak kazanan şirketlerimizle iftihar ediyorum” dedi.