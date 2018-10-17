Türk tahvillerine yabancı akını
Hazine’nin ihrac ettiği 2 milyar dolarlık tahvile, yabancılardan 3 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak “Bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli” dedi.
Son dönemdeki finansal saldırılara rağmen büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisi, yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor. Önceki gün Hazine’nin gerçekleştirdiği tahvil ihracına yabancı yatırımcılar adeta akın etti. 2 milyar liralık tahvil ihracına, yabancılardan 3 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında gerçekleştirilen tahvil ihalesine, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini belirtti.
6 MİLYAR $ TALEP
Albayrak “Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde, ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli” değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Tahvilin getiri oranı yüzde 7.5, kupon oranı yüzde 7.25 olarak gerçekleşti” dedi.
MEYVELERİ TOPLUYORUZ
Açıklamada, ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Albayrak “İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadesini kullandı.
EN ÇOK ABD’Lİ YATIRIMCILAR İLGİ GÖSTERDİ
Hazine ve Maliye Bakanlığından, uluslararası sermaye piyasalarında gerçekleştirilen tahvil ihracına toplamda 250’den fazla yatırımcının, ihraç tutarının üç katından fazla talep gösterdiği bildirildi. İhraç tutarının 23 Ekim’de hesaplara gireceği belirtilerek, “23 Aralık 2023 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7.25, yatırımcıya getirisi ise yüzde 7.5 olmuştur. Tahvile toplamda 250’den fazla yatırımcı, ihraç tutarının üç katından fazla talep göstermiştir. Tahvilin yüzde 60’ı ABD, yüzde 23’ü İngiltere, yüzde 11’i diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 5’i Türkiye, ve yüzde 1’i diğer ülkelerdeki yatırımcılara satılmıştır” dedi. Söz konusu tahvil ihracıyla birlikte 2018 yılında uluslararası sermaye piyasalarından tahvil ihracı yoluyla 6,5 milyar dolar tutarına kadar gerçekleştirilmesi planlanan dış finansman programının 6 milyar dolarlık kısmının tamamlandığının altı çizildi.
HEDEFLERİMİZE ULAŞTIKÇA GÜVEN DAHA DA ARTIYOR
İhraç sonucunun, atılan adımların ve Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) küresel finans çevrelerince ne kadar güçlü karşılık bulduğunu ortaya koyduğuna dikkati çeken Albayrak, şunları kaydetti: “YEP kapsamında ortaya koyduğumuz hedeflere ulaştıkça, stratejilerimizi ve politikalarımızı hayata geçirdikçe, Türkiye’ye küresel piyasalarda duyulan güven daha da artacak, makroekonomik göstergelerimiz çok daha iyi seviyelere ulaşacaktır. Enflasyon ile mücadele başta olmak üzere, YEP’in temel alanları olan bütçe disiplini, ekonomik dengelenme, ihracata ve teknoloji üretimine dayalı büyüme için politikalarımızı adım adım hayata geçireceğiz.”
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