Türk tahvillerine yabancı akını

Son dönemdeki finansal saldırılara rağmen büyümesini sürdüren Türkiye ekonomisi, yabancı yatırımcıların adresi olmaya devam ediyor. Önceki gün Hazine’nin gerçekleştirdiği tahvil ihracına yabancı yatırımcılar adeta akın etti. 2 milyar liralık tahvil ihracına, yabancılardan 3 kat talep geldi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında gerçekleştirilen tahvil ihalesine, ihraç tutarının 3 katından fazla talep geldiğini belirtti.

6 MİLYAR $ TALEP

Albayrak “Küresel finans sistemindeki dalgalanmaların bu denli yüksek olduğu bir dönemde, ihraç tutarının 3 katından fazla gerçekleşen bu talep, piyasaların ve yatırımcıların ülkemizin sağlam ekonomik ve finansal göstergelerine duyduğu güvenin bir göstergesi olması açısından oldukça önemli” değerlendirmesinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan açıklamada, Hazine Finansman Programı çerçevesinde, uluslararası sermaye piyasalarında dün 2 milyar dolar tutarında 5 yıl vadeli bir tahvil ihracı gerçekleştirildiğine işaret edilerek, “Tahvilin getiri oranı yüzde 7.5, kupon oranı yüzde 7.25 olarak gerçekleşti” dedi.

MEYVELERİ TOPLUYORUZ

Açıklamada, ihaleye ilişkin değerlendirmelerine yer verilen Bakan Albayrak “İhale, Türkiye’nin sağlam iktisadi temellerinin, dış şoklara karşı dayanıklılığının, hayata geçirdiğimiz politika ve tedbirlerin etkilerinin yatırımcılar tarafından son derece olumlu karşılandığını net bir şekilde yansıtmıştır” ifadesini kullandı.