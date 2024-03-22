Türk Telekom, hız rekoru kırdı

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türkiye'nin dijital dönüşümünde lokomotif rol üstlenen Türk Telekom, "Herkes için Yüksek Hızda Erişim" mottosuyla faaliyetlerini sürdürüyor.

Yenilikçi çözümler kapsamında öncü çalışmalar yapan Türk Telekom, Avrupa'da bir ilke imza attı. Türk Telekom ve ZTE iş birliğiyle Ankara Türk Telekom İnovasyon ve Test Merkezi'nde gerçekleştirilen 3'ü 1 arada 50G PON Combo (aynı anda 2,5G/10G/50G PON) denemesi başarıyla tamamlandı.

Tek bir fiber üzerinden kayda değer 50Gbps+ indirme hızlarına ulaşan deneme, FTTH Konseyi'nin Berlin'deki konferansında duyuruldu. Söz konusu teknoloji, saniyede 50 gigabit'e varan bağlantı hızıyla kullanıcılara farklı bir ağ deneyimi sunacak ayrıca 8K etkileşimli video uygulamaları, 3D bulut tasarımı, yapay zeka uygulamaları gibi süreçlerde kullanıcılara yenilikçi çözüm sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yerilen Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, Türk Telekom olarak Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik ettiklerini ve inovatif projeler geliştirmeyi sürdürdüklerini belirterek, "ZTE iş birliği ile rekor hızlara ulaştığımız 3'ü 1 arada 50G PON Combo denemesi de bunun en son örneği. Yenilikçi çözümlerde öncü adımlar atmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

ZTE Türkiye Üst Yöneticisi (CEO) Yong Jie ise Mobil Dünya Kongresi (MWC) 2022'de ZTE'nin dünyanın ilk hassas 50G-PON prototipini tanıttığını hatırlatarak, "Aynı yıl, 50G PON standardı son halini aldı ve sektörde büyük ilgi gördü. 2025'e kadar 50G-PON endüstri zincirinin ticarileşmeye hazır olması bekleniyor. ZTE, 50G PON'a dönüşüm yolculuğunun öncülerinden biri olarak, Türk Telekom'un Türkiye'deki kullanıcılarına benzersiz bağlantı çözümleri sunma vizyonunu hızlandırmasına destek vermekten memnuniyet duymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.