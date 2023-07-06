Türk Telekom internet deneyimini artıran yenilikçi teknoloji çözümleri sunuyor

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom, sağladığı yüksek hızda fiber interneti, kullanıcılarının daha da iyi deneyimleyebilmesi için en yeni teknolojiler ve zenginleşen ürün portföyü ile sunuyor.

Müşteri deneyimi odaklı çalışmalarını sürdüren şirketin kullanıma sunduğu ürünler arasında, kullanıcıların Wi-Fi deneyimlerini artıran yeni nesil teknolojiler de bulunuyor. Türk Telekom, günümüzde kablosuz ağ performansının artmasıyla iş, eğlence, güvenlik ve akıllı ev konseptli her türlü uygulamanın yüksek kapasiteli Wi-Fi üzerinden kullanılmasına yönelik çözümler üretiyor.

Mesh modemden home plug ve repeater'a kadar geniş bir ürün gamıyla hizmet veren Türk Telekom, Wi-Fi teknolojisini en güçlü ve verimli haliyle müşterileri ile buluşturuyor. Daha yüksek bant genişliği, daha fazla kullanıcı kapasitesi, düşük gecikme süresi, enerji tasarrufu gibi faydalara sahip Wi-Fi 7 ile de yeni teknolojilerle desteklenen müşteri deneyimi sunulacak.

- ÜRÜNLER, TÜRK TELEKOM MAĞAZALARINDA 12 TAKSİTLE SUNULUYOR

Şirketin düşük gecikme süresi ve yüksek hız sağlayan Mesh Wi-Fi ürünüyle müşteriler, tüm evi kapsayan yüksek hızlı Wi-Fi'ye sahip olma imkanı buluyor. Router, modem sinyalinin erişemediği noktalarda ya da çok sayıda kullanıcının internete bağlanması durumunda kullanılıyor. Repeater, modemden kablosuz olarak aldığı internet sinyalini daha uzak noktalara ulaştırabiliyor.

Powerline ise modemden uzak noktalara internet bağlantısını elektrik prizlerini kullanarak kablolu olarak ileterek kullanıcıların internet deneyimlerini destekliyor. Mesh Wi-Fi, router, repeater ve powerline gibi yeni nesil destekleyici teknolojiler Türk Telekom mağazalarında 12 ay taksit avantajıyla kullanıcılara sunuluyor.



- YENİ NESİL TEKNOLOJİ ÜRÜNLERİNDE AVANTAJLI TEKLİFLER

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Zeynep Özden, yaygın fiber altyapılarıyla ülkenin her şehrini hızlı internetle buluştururken, yenilikçi müşteri deneyimini hep daha ileriye taşıma hedefiyle çalıştıklarını bildirdi.



Özden, "Farklı ihtiyaç hızlarına yönelik internet portföyünü ve 1000 Mbps hızında fiber interneti kullanıcılarımıza sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Müşteri deneyimini artıran yaklaşımımız çerçevesinde, yüksek hızlarda sunduğumuz fiber internet deneyimini destekleyici yeni nesil teknoloji ürünlerini Türk Telekom mağazalarımızda avantajlı tekliflerle müşterilerimizin hizmetine sunuyoruz." ifadelerini kullandı.