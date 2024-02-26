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Ekonomi

Türk Telekom iştiraki Argela ile Azercell'den anlaşma

Türk Telekom iştiraki Argela ile Azercell arasında yapılan işbirliği anlaşması çerçevesinde Azercell, Argela'nın yeni nesil Network ve Müşteri Güvencesi ürünlerini sistemine entegre edecek.

AA26 Şubat 2024 Pazartesi 15:08 - Güncelleme:
Türk Telekom iştiraki Argela ile Azercell'den anlaşma
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Dünyanın en büyük mobil teknoloji fuarı Mobil Dünya Kongresi (Mobile World Congress-MWC 2024), İspanya'nın Barselona kentinde kapılarını açtı.

Fuar kapsamında çok sayıda ulusal ve uluslararası işbirliğine imza atmaya hazırlanan Türk Telekom'un ilk duyurusu, Azerbaycan'ın lider mobil operatörü Azercell ile yaptığı anlaşma oldu.

Bu kapsamda Türk Telekom'un yenilikçi çözümler üreten iştiraki Argela Network & Müşteri Güvencesi (NCA) platformunun yeni ürünlerini sistemine entegre eden Azercell, müşteri deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor.

Gerçek Zamanlı İzleme (RTM), Hizmet Kalitesi İzleme (SQM) ve Müşteri Deneyimi Yönetimi (CEM) platformlarını barındıran Argela NCA Ürün Paketi, büyük veri analitiğine dayanan yapısıyla ağ operatörlerinin, ağları ve hizmetleri üzerinde uçtan uca görünürlük elde etmelerine olanak tanıyor.

Tüm popüler OTT uygulamaları ve video akış hizmetleri de dahil olmak üzere ses ve veri hizmetleri için gerçek zamanlı izleme ve anormallik tespit imkanı sunan platform, her abonenin hizmet deneyimine ilişkin önemli veriler de sağlıyor.

- "ARGELA'NIN GELİŞTİRDİĞİ ÇÖZÜMLER BÖLGEMİZDE VE DÜNYA PAZARINDA KULLANILIYOR"

Türk Telekom CEO'su Ümit Önal, anlaşmaya ilişkin AA muhabirine şu bilgileri verdi:

"Teknoloji üreten ve ihraç eden ülke olma vizyonuyla ve 'Türkiye Yüzyılı'nı dijitalin yüzyılı' yapmak hedefiyle çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Teknoloji birikimimizi işbirlikleri ve projelerle yerli ekosistemin güçlenmesini desteklemek amacıyla kullanıyor, çözümlerimizin global arenada da pazara girmesi için köprü rolü üstleniyoruz. Önemli AR-GE çalışmaları yürüten iştirakimiz Argela'nın geliştirdiği çözümler hem bölgemizde hem de dünya pazarında kullanılıyor. Bu kapsamda Azerbaycan'ın lider operatörü Azercell ile gerçekleştirdiğimiz işbirliğini de çok kıymetli buluyorum. Teknoloji üreterek ülkemize katma değer sağlamaya devam edeceğiz."

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