Türk Telekom ''START''ın 2024 başvuruları başladı

Şirketten yapılan açıklamaya göre Türk Telekom, erken dönem kariyer fırsatları sunan programlarıyla yeteneklerini daha ileriye taşımak isteyen gençlerin kariyer yolculuğunu destekliyor.



Türk Telekom'un, bu yıl "Yeteneklerinle Geleceğe START Ver" sloganıyla yeni dönemini başlattığı genç yetenek programı "Türk Telekom START Stajım"ın başvuru süreci devam ediyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Telekom İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı Hüseyin Aslan, Türk Telekom olarak Türkiye'nin en çok istihdam sağlayan markalarından biri olduklarını belirtti.

Aslan, gençlere yaptıkları her yatırımı, ülkenin geleceğine yatırım olarak gördüklerini kaydederek, "START Stajım dahilinde gençler güçlü bir deneyim şansı elde ederken ülkemizin en büyük kurumsal okullarından biri olan 'Türk Telekom Akademi' ile yeteneklerini ve kariyerini geliştirme fırsatına sahip oluyor." ifadelerini kullandı.

- 8 ALANA BAŞVURU YAPILABİLECEK



Aslan, "START Stajım" programının dört haftalık öğrenme ve gelişim yolculuğu, uzun dönem staj, inovasyon proje yarışması gibi fırsatları içerdiğini aktardı.

Genç yeteneklerin AR-GE ve inovasyon çalışmalarının merkezindeki 8 alana başvuru yapabileceğini belirten Aslan "Program dahilinde kısa dönem stajından mezun olan ve uzun dönem staj programına katılmaya hak kazanan genç yetenekler, uzun dönem stajı sonrasında Türk Telekom'da çalışmaya hak kazanacak. Genç yeteneklerimize iş fırsatı sunmaya ve güçlü bir gelişim programıyla onları geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Program kapsamında, üniversitelerin üçüncü sınıf öğrencileri "START Stajım"a başvurabiliyor. Programa kabul edilen gençler, dört hafta boyunca alanında uzman profesyoneller tarafından sunulan kapsamlı eğitim ve staj programı ile Türk Telekom'un teknoloji, iletişim, telekomünikasyon gibi alanlardaki uygulamalarına yenilikçi fikirleriyle değer katma ve işin geleceğine yön verme şansı elde edecek.

Başvuru adımlarını ve değerlendirme aşamalarını tamamlayan genç yetenekler, stajlarına uzun dönem devam etme şansına sahip olabilecek.

"Yeteneklerinle Geleceğe START Ver" sloganıyla gençlerin kariyerine fırsatlar sunan programın değerlendirme sürecinin detayları ve başvuruları https://turktelekomkariyer.com.tr/start web sitesi üzerinden 12 Mart'a kadar yapılabilecek.