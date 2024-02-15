Türk Telekom Ventures'ın girişimcilik programı ''PİLOT'' Stanford Üniversitesi'nde

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Türk Telekom Ventures'ın Girişim Hızlandırma Programı PİLOT'un girişimleri, girişimcilik eğitim programına katılmak üzere ABD'ye gitti. Stanford Mesleki Gelişim Merkezi ile işbirliği içinde tasarlanıp sunulan kurumsal eğitim programı Stanford Üniversitesi kampüsünde başladı.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Önal, Türkiye'nin dijitalleşme sürecine devam ederken, bu süreci hayatın tüm alanlarını kapsayan yol haritasıyla sahiplendiklerini ve ülkenin teknolojiye en yüksek yatırım yapan markalarından biri olduklarını aktardı.

Teknolojiyi üreten ve ihraç eden bir konumda olduklarını belirten Önal, bu misyon kapsamında yeni nesil teknolojileri ve bu teknolojileri besleyen girişimleri desteklemenin öncelikleri arasında yer aldığını kaydetti.

Önal, girişimcilik ekosistemini daha da güçlendirmeyi ve büyütmeyi amaçladıklarını, gelişmiş girişimcilik kültürünün Türkiye'yi geleceğe taşımasına liderlik ettiğini bildirdi.

- "GİRİŞİMCİLİK EKOSİSTEMİNİ BÜYÜTEREK, BU ALANDA TÜRKİYE'Yİ GELECEĞE TAŞIMAYI SÜRDÜRÜYORUZ"



Küresel arenada ses getirmelerini sağlayacak çalışmalara imza attıklarının altını çizen Önal, "Kurumsal Girişim Sermayesi şirketimiz Türk Telekom Ventures ile dünya genelinde önde gelen girişimcilik merkezleri ve ekosistemleriyle stratejik iş birlikleri kurarak, küresel ağımızı genişletiyoruz. Bu kapsamda Stanford Üniversitesi'nde özel olarak tasarlanan girişimcilik programı, Türkiye'nin küresel inovasyon haritasına önemli bir katkı sağlayacak. Girişimcilik ekosistemini büyüterek, bu alanda Türkiye'yi geleceğe taşımayı sürdürüyoruz. değerlendirmesinde bulundu.

Önal, Türk Telekom Ventures'ın San Francisco'da bulunan ofisi girişimlerinin dünyaya açılması için önemli bir durak olduğunu aktararak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu ofis ile Türkiye'den çıkan değerli fikirleri Silikon Vadisi üzerinden dünyaya açıp, dünyadaki yenilikçi fikirleri ise ülkemize taşıyarak Türkiye ve global pazarlar arasında köprü oluyoruz. Bu kapsamda; sağlıktan enerjiye, eğitimden, yapay zeka destekli iş çözümlerine kadar pek çok alanda, teknolojiye odaklanan yerli girişimlere rehberlik ederek yatırım yapıyoruz. Emeklerimizin karşılığını, desteklediğimiz girişimlerin dünyaya açılıp küresel başarılara imza atmalarına şahitlik ederek alıyoruz.



Türk Telekom Ventures yatırımlarımızdan dijital pataloji alanında tanı desteği sağlayan Virasoft, dünyanın her yerinden yatırım almaya devam ederken, bir diğer girişimimiz eğitim platformu MentalUP, bugün 120'den fazla ülkede 15 milyon kullanıcıya sahip. 'Sentetik Veri Anonimleştirme' teknolojisi çözümü sunan Syntonym, ABD, Avrupa ve İngiltere pazarında büyümeyi amaçlıyor. Girişimlerimizin, dünyanın pek çok noktasında, her alanda insanların yaşamlarına dokunarak hayatlarını kolaylaştıran çözümler sunmaları bizim için en değerli çıktı diyebilirim."