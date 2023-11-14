Türk Telekom'dan ‘İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm' temalı sürdürülebilirlik raporu

Sürdürülebilir bir gelecek için teknoloji alanındaki birikimini hayatın tüm alanlarına yansıtan Türk Telekom, kaynakları verimli ve özenli kullanarak Türkiye'ye 'Değer' katmaya devam ediyor. Sürdürülebilirlik ilkelerini iş stratejilerinin merkezine yerleştiren, iklim riski yönetimine katkıda bulunmak amacıyla çalışmalarını yürüten ve Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi'nin (UNGC) 10 temel evrensel ilkesine uygun davranacağına dair taahhüt veren şirket, 2022 yılına ait Sürdürülebilirlik Raporu'nu 'İletişimle Sürdürülebilir Dönüşüm' temasıyla yayımladı.

Güneş Enerjisi Santralleri (GES), Elektrikli Araç Şarj Ağı hizmetlerinin yanında; yapay zekâ ve IoT teknolojileriyle akıllı şehircilik, elektrik ve sulamada da çözümler sunan şirket, akaryakıt tüketimi ve karbondioksit salımının azalmasını sağlıyor.

"GES YATIRIMLARIMIZI HIZLANDIRIYORUZ"

Raporla ilgili değerlendirmelerde bulunan Türk Telekom Finans Genel Müdür Yardımcısı Kaan Aktan, "Şirket olarak çevresel sürdürülebilirlik konusunda da öncü adımlar atıyor, gelecek nesillere yaşanabilir, daha yeşil bir dünya bırakma hedefiyle iklim riski yönetimine katkı sağlayan proje ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Yükselen sürdürülebilirlik performansımızla Türkiye'nin yanı sıra uluslararası endekslerde de yer alıyoruz. Sürdürülebilirlik stratejimizi uluslararası standartlarda ve başarılı bir şekilde uygulamamızın bir sonucu olarak Küresel e-Sürdürülebilirlik Girişimi GeSI'nin raporuna göre dünyada elektrik tüketimini azaltan sayılı operatörlerden biriyiz. 2023 için koyduğumuz güneş enerjisinden elde ettiğimiz üretim kapasitemizi yüzde 60 artırma hedefine 2022 yılında ulaştık. Karbon ayak izimizi azaltmak ve iklim değişikliklerinin sebep olduğu riskleri yönetmek adına GES (Güneş Enerjisi Santrali) yatırımlarımızı hızlandırıyoruz. Öncelikli yatırımlarımız arasına aldığımız GES kurulumları kapsamında şirketimize tahsis edilen kapasiteyi 405,8 MWe'ye çıkardık. E4 Şarj-Elektrikli Araç Şarj Ağı projemiz ile elektrikli araç kullanıcılarına, her anlamda güvenli, çevreci ve jeneratörlerle beslenen kesintisiz şarj hizmeti sunmaya başladık. Tüm paydaşlarımızla sürdürülebilirlik temelli çalışmalar yapmak, bu doğrultuda yenilikçi ürünler geliştirmek ve paylaşmaya devam etmek öncelikli hedefimiz. Çevreye duyarlı, düşük karbon salımına sahip hizmet ve çözümlerle başta telekomünikasyon olmak üzere birçok sektöre ve ülkemizin 2053 Net Sıfır hedefine katkıda bulunuyoruz. Türk Telekom olarak yenilenebilir enerji kaynakları, elektrik ve enerji verimliliği, veri merkezleri, sürdürülebilir odaklı yatırımlar, akıllı çözümler gibi çok geniş bir perspektifte sürdürülebilirlik faaliyetlerimizi yürütmeye devam edeceğiz" diye konuştu.

Yapılan açıklamaya göre, çevre dostu amaçlarını geliştirmek doğrultusunda; orta ve uzun vadeli sürdürülebilirlik hedeflerini Bilim Temelli Hedefler Girişimi (SBTi) ile uyumlu hale getirmek üzere çalışan şirket; sürdürülebilirlik yaklaşımını günlük operasyonların yanı sıra tüm kurumsal stratejilerine entegre ediyor. Şirket, oluşturduğu sürdürülebilirlik politikası ile bu doğrultudaki odak alanlarını da 'Güvene Duyarlı İş Yapma Odağı, İnsana Değer Odağı, Topluma Katkı Odağı, İklim Değişikliği ve Çevre Odağı ve Müşteri Odağı' tanımlıyor. Sürdürülebilirlik stratejisini belirlemek, bu alandaki çalışmaları daha etkin bir şekilde yürütmek, sürdürülebilirlik yaklaşımının tüm iş süreçlerine entegrasyonunu sağlamak, hedeflere yönelik çalışmaları hayata geçirmek gibi süreçler için kurumun üst yönetiminin öncülüğündeki ve koordinasyonundaki Sürdürülebilirlik Komitesi'ni oluşturan şirket, yüksek teknoloji birikimini hayatın tüm alanlarında faydaya dönüştürme vizyonuyla faaliyetlerini sürdürüyor.