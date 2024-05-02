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Ekonomi

Türk Telekom'un LTE baz istasyonlarının yarısından fazlası fiberle bağlı

Türk Telekom, ‘memleketin bir şehrini değil her şehrini' yaklaşımıyla Türkiye'yi fiber ağlarla örmeye devam ediyor. Şirket, yarının teknolojileri için olmazsa olmazların başında gelen fiber altyapı uzunluğunu 2023 yıl sonu itibarıyla 437 bin kilometreye yükseltirken hane kapsamasını 32,2 milyona çıkardı.

IHA2 Mayıs 2024 Perşembe 13:01 - Güncelleme:
Türk Telekom'un LTE baz istasyonlarının yarısından fazlası fiberle bağlı
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Türkiye'nin dijital dönüşümüne liderlik edenlerden Türk Telekom, yarının teknolojileri için uygun altyapıyı sağlamak adına faaliyetlerini sürdürüyor. Yapılan açıklamaya göre şirket, 2023 yıl sonu itibarıyla fiber ağ uzunluğunu 437 bin kilometreye ve hane kapsamasını 32,2 milyona yükseltti. 5G'nin efektif kullanılması için en önemli gerekliliklerden olan baz istasyonlarının fiberleşmesi adına önemli çalışmalar yapan şirket, LTE baz istasyonlarının yüzde 52'sini fiberle bağlayarak yeni nesil teknolojilere uygun hale getirdi.

"TÜRKİYE'NİN HER KÖŞESİNDEYİZ"

Türk Telekom Destek Hizmetleri ve Satınalma Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Beytur, "Türkiye'nin dijitalleşmesi kamudan özel kurumlara, sağlıktan sanayiye, eğitimden spora tüm alanlarda 360 derecelik bir dönüşümle mümkün. Bu dönüşümün eksiksiz sağlanması için Türkiye'nin her köşesini yüksek hızda internetle buluşturmak için çalışıyoruz. Türkiye'nin BTK Raporu 4. Çeyrek verilerine göre 562 bin kilometrelik toplam fiber ağ uzunluğunun 437 bin kilometresini şirket olarak tek başına tesis etmiş durumdayız. Gelecek akıllı teknolojiler, akıllı şehirler üzerinde şekilleniyor. Bu teknolojilerin efektif kullanılması için fiber altyapı, fibere bağlı baz istasyonları büyük önem arz ediyor. Türkiye FTTH Konseyi'nin son raporuna göre FTTH/B alanında 18 milyon hane erişimiyle fiber altyapımız Avrupa'da ikinci sırada yer alıyor. Yine aynı rapora göre fiber abone sayısı Avrupa'da üçüncü sıradayız. Yerli mühendislerimiz ile yarının teknolojileri için önemli Ar-Ge çalışmaları yürütüyoruz. İştirak şirketlerimiz Argela ve Netsia'nın; 5G ve fiber alanları dahil 69 adet uluslararası patenti bulunuyor. Türkiye'yi yarının teknolojileri ile doğru zamanda buluşturmak hale için faaliyetlerimize ara vermeden devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

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