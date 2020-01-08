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Ekonomi

Türkakım doğalgaz boru hattı projesi nedir? Türk Akım projesi güzergahı haritası

Türkakım doğalgaz boru hattı projesi nedir? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. Türk Akım projesi güzergahı haritası da yoğun bir şekilde araştırılıyor. Rusya'nın doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya iletecek TürkAkım doğal gaz boru hattı bugün düzenlenen tören ile açıldı. Rusya'nın Anapa şehrinden Kıyıköy'e uzanan ve 935'er kilometre uzunluğundaki iki hattan oluşan TürkAkım'ın inşaat süreci sona erdi. Anapa'da bulunan Russkaya Kompresör İstasyonu ve Türkiye Kıyıköy Alım Terminali de tamamlandı. Türkakım doğalgaz boru hattı projesine dair merak edilenlerin tümüne haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

08.01.2020  16:31 - Güncelleme: 08.01.2020  16:31

Türkakım doğalgaz boru hattı projesi nedir? sorusunun yanıtı yoğun bir şekilde araştırılıyor. Türk Akım projesi güzergahı haritası da merak ediliyor. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rus doğal gazını Türkiye'ye ve Türkiye üzerinden Avrupa'ya nakledecek TürkAkım doğal gaz boru hattının tamamlanması dolayısıyla Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen törende önemli açıklamalarda bulundu. Türkakım doğalgaz boru hattı hakkında tüm merak edilenlere haberimizin içerisinden ulaşabilirsiniz.

TÜRKAKIM DOĞALGAZ BORU HATTI PROJESİ NEDİR?

Türk Akım boru hattı projesi, Rusya’daki dev doğalgaz rezervlerini doğrudan Türkiye’nin doğalgaz dağıtım şebekesine bağlayarak Türkiye, Güney ve Güneydoğu Avrupa için enerji kaynağı yaratıyor.

Boru hattı sisteminin deniz kesimi, Karadeniz’den birbirine paralel ilerleyen iki hattan oluşuyor. Boru hatları Rusya kıyısındaki Anapa kenti yakınlarında başlayıp Trakya’daki Kıyıköy beldesinde Türkiye kıyısına çıkıyor.

Kıyıköy’deki alım terminalinden sonra karadaki iki yeraltı boru hattından biri Lüleburgaz’da Türkiye’nin mevcut doğalgaz şebekesine bağlanacak. Diğer boru hattı ise Türkiye - Avrupa sınırına ulaşıp burada sona erecek.

TÜRK AKIM PROJESİ NASIL İNŞA EDİLDİ?
TürkAkım Projesi’nin açık denizdeki yapımını dünyanın en büyük inşaat gemisi olan Pioneering Spirit üstlendi. Borular gemide birbirine ve ana düzeneğe kaynakla birleştirildi. Boru hattı suya indirilmeden önce kaynaklama noktaları tek tek denetlenerek koruma için üzerlerine kaplama uygulandı.


Pioneering Spirit, yol aldıkça boru düzeneğine yeni kesimler ekleyerek 15 ayda Karadeniz’deki iki hattın yapımını tamamladı. Günde 24 saat çalışan gemi, her gün ortalama 5 kilometre uzunluğunda boru hattı döşedi. 2018 yılının Ağustos ayında bir günde 6,3 kilometre boru hattı inşa ederek sektörde bir dünya rekoruna imza attı. Derin denizlerdeki inşaat süreci, 2018 yılının Kasım ayında tamamlandı.

TÜRK AKIM PROJESİ GÜZERGAHI HARİTASI 

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