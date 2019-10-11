TürkAkım yıl sonunda devrede

Eylül 2017’de Türkiye’deki Doğal Gaz Alım Terminali inşaatı için Petrofac şirketiyle sözleşme imzalanmıştı. Petrofac da Türkiye’nin önde gelen inşaat şirketlerinden Tekfen ile ana alt yüklenici sözleşmesine imza attı. TürkAkım’ın derin sulardaki kısmını döşemek üzere 40 milletten 562 kişinin görev yaptığı Pioneering Spirit, yaklaşık 10 aylık yolculuğunun ardından 30 Nisan 2018’de Türkiye kıyısına ulaştı. 20 Haziran 2018’de tekrar Karadeniz’e giriş yapan Pioneering Spirit gemisi, boru döşeme donanımının test edilmesi gibi hazırlık çalışmalarının ardından projenin ikinci hattının inşatına başladı. TürkAkım Projesi Deniz Bölümü’nün Tamamlanması Töreni, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in katılımıyla 19 Kasım 2018’de gerçekleştirildi. Trakya kıyısındaki Kıyıköy’de yer alan alım terminalinde 14 Ağustos 2019 itibarıyla inşaat çalışmalarının yüzde 95’i tamamlandı. İkinci hattın yapımını ise BOTAŞ ve Gazprom’un ortak girişimi TürkAkım Gaz Taşıma AŞ yürütüyor. İkinci hattın Avrupa’ya ulaşacak rotasında son dönemde Bulgaristan seçeneği güç kazanmış görünüyor. Kıyıköy’deki alım terminalinin yapımı ve test süreci de bitince proje tamamlanmış olacak.