TürkAkım'ın kara tarafı için harekete geçiliyor: 100 gün içinde başlayacak

Başkan Erdoğan ikinci 100 günlük planı geçtiğimiz günlerde açıkladı. Açıklanan plan kapsamında 24 milyar TL'lik 454 proje yer alıyor. Tüm bakanlıkları yakından ilgilendiren ve alanlarında çok önemli detayları barındıran projelerden enerji tarafı ise dikkat çekiyor.

Enerji Bakanlığı'nın 100 günlük planında 15 proje öne çıkıyor. Bunlardan en önemlisi ise Türkiye'yi Avrupa gazında söz sahibi yapacak olan TürkAkımı olacak.

Kara kısmı için çalışmalar başlıyor

Kasım ayında deniz bölümü tamamlanan ve Kıyıköy'den karaya çıkan TürkAkımı'nın Türkiye topraklarındaki kara kısmının yapımı için de start veriliyor.

Yine ikinci 100 günlük planda yer alan Akdeniz'deki ikinci sondaj çalışmaları, yeraltı kaynaklarının haritasının çıkarılması ve bin maden sahasının kullanıma açılması enerjide Türkiye'nin adımlarını daha sağlamlaştıracak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı "İkinci 100 Günlük Eylem Planı" kapsamında enerji tarafında atılacak adımlar şöyle;

Taşkömürü üretimi artırılacak

Kamuya ait sahalardaki yerli kömür üretiminde, tüvenan linyit üretiminin yüzde 9 artırılarak 7 milyon tona çıkarılması hedefine yer verilen plana göre, tüvenan taşkömürü üretimi de yüzde 7 artırılarak 427 bin tona yükseltilecek.

Yıl sonuna kadar Hakkari'ye doğal gaz götürülerek 81 il merkezinin hepsine bu imkan sağlanacak.

3 boyutlu veri toplanacak

Hidrokarbon aramalarına devam edilecek Akdeniz'de, aramalar kapsamında 3 bin 100 kilometrekare alanda 3 boyutlu sismik veri toplanacak.

Bin maden sahası özele açılacak

Bin maden sahasının ekonomiye kazandırılması için rezervlerin Türkiye'de işlenip uç ürün üretilecek şekilde tesis kurulması şartıyla söz konusu alanların ihale ilanına çıkılacak.

(Yenişafak)