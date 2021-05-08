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Ekonomi

Turkish Cargo Münih'i uçuş ağına ekledi

Türk Hava Yolları'nın (THY) hava kargo taşımacılığındaki markası Turkish Cargo, Almanya'da Frankfurt'tan sonra Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

DHA08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:28 - Güncelleme: 08 Mayıs 2021 Cumartesi 11:28
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Global hava kargo taşıyıcıları arasında hızla büyüyen Turkish Cargo, uçuş ağını güçlendirmeye devam ediyor. Turkish Cargo, Frankfurt'tan sonra Almanya'nın ekonomi metropolü Münih'i de direkt kargo seferi yaptığı şehirler arasına ekledi.

İSTİKRARLI VE GÜVENİLİR İŞBİRLİĞİ

İstanbul-Münih arasında dün başlayan direkt kargo seferlerine ilişkin Turkish Cargo'nun internet sitesinde THY'nin kargodan sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Turhan Özen'in görüşlerine yer verildi. Başlayan seferlerle Münih'in hava kargo taşımacılığı ihtiyacına önemli bir katkıda bulunmanın yanı sıra, pazarın lider ihracatçılarına global hava kargo markası olarak istikrarlı ve güvenilir bir iş birliği sunduklarını belirten Özen "Turkish Cargo olarak yalnızca yaptığımız taşımalarla değil, ürettiğimiz fırsatlar, açtığımız alanlar, gelişimine katkı sağladığımız sektörler ve yarattığımız büyük lojistik ekosistemle birlikte ülkemizin kalkınmasında ve küresel ticaretin rekabet gücünün artırılmasında üstlendiğimiz kritik rolümüzü kararlılıkla sürdürüyoruz." ifadelerini kullandı.

EN GENİŞ UÇUŞ AĞINA SAHİP

Ekspres taşıyıcılar hariç, hava kargo markaları arasında 96 destinasyondan oluşan dünyanın en geniş direkt kargo uçuş ağına sahip olan Turkish Cargo, 25'İ direkt kargo olan 363 uçakla yapılan seferlerle kıtaları birbirine bağlıyor. Airbus A330F tipi geniş gövde kargo uçakları ile yapılacak Münih seferleri ile Avrupa ve Ortadoğu arasında kurduğu hava kargo köprüsünün güçlendirilmesi hedefleniyor.

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