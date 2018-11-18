Türkiye 16 yılda 201 milyar $’lık yatırım aldı
Türkiye’ye 2002’den bu yana toplam 201.3 milyar dolarlık doğrudan yatırım gelirken 152.1 milyar dolarlık sermaye girişi gerçekleşti.
Ülkeye bu dönemde gelen sermayenin yüzde 73.8’i Avrupa ülkeleri kaynaklı oldu. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Uluslararası Doğrudan Yatırım verilerine göre, 18 yılda gelen Avrupa ülkeleri kaynaklı sermaye girişini yüzde 17 ile Asya ve yüzde 8,4 ile Amerika takip etti.Avrupa ülkeleri arasında 2002-2018 döneminde Türkiye’ye en fazla sermaye girişinin olduğu ülke, 24.2 milyar dolarla Hollanda oldu. Söz konusu rakamlar Hollanda’nın ülkeye giriş yapan toplam doğrudan sermaye girişi içindeki payı yüzde 15.9 oldu. Hollanda’yı 11.5 milyar dolarlık sermayenin geldiği ABD takip etti. Avusturya ise yaklaşık 10.5 milyar dolarlık doğrudan sermaye girişiyle 3’üncü sırada yer aldı.
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